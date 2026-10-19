Por una obra clave de AySA, 15 barrios podrían sufrir baja presión o interrupciones en el suministro de agua

Miles de vecinos de la zona norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires podrían registrar baja presión o interrupciones temporales en el suministro de agua potable entre la noche del martes y la tarde del miércoles debido a un operativo de mantenimiento que realizará AySA sobre dos de los conductos principales de distribución para reemplazar dos válvulas centenarias.

Según informó la empresa, los trabajos comenzarán a las 22 del martes 20 de octubre y se extenderán hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente. La intervención se realizará en Villa Urquiza y consistirá en el reemplazo de dos válvulas de grandes dimensiones instaladas sobre las denominadas Líneas 9 y 10, dos cañerías maestras encargadas de transportar agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto.

Aunque para la mayoría de los usuarios la noticia se resume en una posible disminución de la presión o en faltantes temporales de agua, detrás del operativo existe una intervención que AySA viene preparando desde hace más de un año. Las válvulas que serán reemplazadas forman parte de la infraestructura histórica de la red y, según la empresa, ya cumplieron su vida útil. Debido a su estado actual, dejaron de responder de forma adecuada a las maniobras necesarias para garantizar la operación segura del sistema.

Las válvulas cumplen una función clave dentro de la red de distribución. Son dispositivos que permiten abrir o cerrar el paso del agua en una cañería y aislar determinados sectores cuando es necesario realizar reparaciones, tareas de mantenimiento o intervenciones de emergencia. Gracias a ellas, los técnicos pueden intervenir sobre un tramo específico de la red sin afectar la totalidad del sistema de abastecimiento.

La renovación de estas piezas resulta especialmente importante porque están instaladas sobre dos conductos de 1100 milímetros de diámetro que forman parte de la infraestructura troncal de distribución de agua potable de la ciudad. Por esas cañerías circula una porción significativa del agua que luego abastece a miles de hogares porteños.

Los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo sobre infraestructura clave de la red que transporta agua potabilizada desde la Planta San Martín hasta la Estación Elevadora Devoto AYSA

Para llegar a esta instancia, la empresa realizó durante los últimos meses una serie de estudios técnicos, relevamientos y mediciones que permitieron diseñar las nuevas piezas. “El proceso inicia con el relevamiento y la toma de medidas necesarias para poder realizar el diseño de las nuevas piezas. A partir de esas medidas, se realizan los planos del proyecto y se fabrican las nuevas válvulas”, explicó Matías Isi, coordinador del Departamento de Ingeniería de Grandes Conductos.

La planificación también incluyó pruebas sobre otras válvulas asociadas a las mismas líneas para garantizar que el aislamiento del sector donde se trabajará pueda efectuarse correctamente y en condiciones seguras.

“Realizamos un operativo previo para simular el cierre que llevaremos a cabo el día de la intervención. Las líneas 9 y 10 cuentan con registradores instalados en la red que nos permiten monitorear la presión y verificar cómo responden ante las maniobras de cierre. El objetivo fue tener certeza y seguridad de que el cierre sea efectivo el día de la intervención”, señaló Armando Baldoni, jefe de Cañerías Maestras de AySA.

Los trabajos fueron programados durante la noche para intentar reducir el impacto sobre los usuarios. Sin embargo, debido a las maniobras necesarias para vaciar, aislar y posteriormente volver a poner en funcionamiento los conductos, la compañía advirtió que podrían registrarse afectaciones temporales en el servicio desde las 22 del martes hasta las primeras horas de la tarde del miércoles.

Las zonas que podrían verse afectadas

Los barrios potencialmente alcanzados son Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

La empresa aclaró que los usuarios que disponen de tanque de reserva domiciliario no deberían experimentar inconvenientes significativos siempre que realicen un uso racional del agua almacenada. Por ese motivo, recomendó evitar consumos innecesarios mientras se desarrollen las tareas para contribuir a sostener el abastecimiento en toda la red.

También advirtió que una vez finalizada la intervención podrían registrarse episodios temporales de turbiedad. Se trata de una situación habitual en este tipo de operativos y se produce por el arrastre de sedimentos acumulados en el interior de las cañerías cuando se restablece la circulación normal del agua.

Desde AySA remarcaron que la calidad del agua continúa siendo segura para el consumo y explicaron que, en caso de notar turbiedad, basta con dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

El operativo comenzará a las 22 del martes y podría generar baja presión o faltantes temporales de agua en sectores de 15 barrios porteños mientras se reemplazan dos válvulas que cumplieron su vida útil AYSA