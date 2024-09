Premio internacional: una joven argentina quedó entre los 10 mejores estudiantes del mundo

Escuchar

Martina Bahiana Basgall Sequeira, de 18 años, quedó seleccionada entre los 10 finalistas al Global Student Prize, un galardón anual que se entregará a un “alumno excepcional” que haya tenido impacto en el aprendizaje, en las vidas de sus compañeros y en la sociedad.

La joven que asiste a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini fue elegida entre más de 11.000 nominaciones y postulaciones de 176 países. Los candidatos pueden aplicar tanto de forma individual, como ser postulados por alguna otra persona. “Estoy súper, súpercontenta. Realmente estoy muy, muy feliz por esta noticia. Fue un shock tremendo, no me lo esperaba para nada. Realmente creo que es muy bueno, no solo para mí, sino también para el colegio. Estoy orgullosa de poder representar a mi colegio y a mi país una vez más”, dijo Martina a LA NACIÓN.

“Con mucha expectativa de que salga el anuncio oficial y ver cómo se enteran o cómo reaccionan mis amigos, mis profes”, agregó antes de que se diera a conocer la noticia a nivel global. El premio anual de $100.000 dólares, en su cuarta edición, reconoce los “logros extraordinarios” de jóvenes que lograron convertirse en agentes de cambio en su propia realidad.

Martina vive en Villa Urquiza, Es hija de una pareja que tiene un emprendimiento de productos descartables y hermana de una estudiante de abogacía. Cursa el último año del secundario en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y tiene pensado estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También ha sido recientemente seleccionada por la Universidad de Yale entre 10.000 estudiantes y becada para hacer el programa académico Yale Young Global Scholars. Y participa activamente en distintas causas. Es voluntaria en Fundación Líderes de Ansenuza, una ONG radicada en Córdoba, que promueve la integración educativa de adolescentes en toda la provincia para proyectos de investigación, conservación y emprendimientos para mitigar las amenazas al humedal Mar Chiquita. También forma parte de Jóvenes por el Clima, agrupación creada en Suecia por la joven activista Greta Thunberg. Además es voluntaria de la ONG Techo y de la Cruz Roja. Participa de un programa de la Fundación Ashoka, por la iniciativa Tribu 24 que busca potenciar la colaboración de jóvenes líderes en todas las provincias, y es parte del Consejo Consultivo y Participativo de adolescentes del Ministerio Público Tutelar de la ciudad.

Creó @democratizando_oportunidades, un perfil en Instagram para difundir becas, convocatorias, cursos y talleres gratuitos. “Aunque las oportunidades existen, son pocos los que se enteran y acceden”, indica.

“Martina nos muestra con humildad que la educación es el camino para transformar el mundo. En ella celebramos a todos los estudiantes que no esperan, sino que se lanzan a la acción, que aprovechan las oportunidades que da la educación y los mueve el servicio a los demás. Ojalá que como sociedad podamos reconocerlos y comprometernos también nosotros”, dijo Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey para América Latina, una de las organizaciones detrás del premio.

“Estoy encantada de felicitar a Martina por convertirse en una de las 10 finalistas. Este honor no solo refleja sus logros sobresalientes, sino que también es un testimonio del futuro brillante que está moldeando para todos nosotros, día tras día”, opinó Heather Hatlo Porter, directora de Comunicación de Chegg, otra de ONG organizadoras del galardón.

Sunny Varkey, Fundador de la Varkey Foundation, apuntó: “La historia de Martina sirve como un poderoso recordatorio del papel crucial que la educación juega en la construcción de un mundo mejor para todos. A medida que se acerca el momento de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizar la educación nunca ha sido tan importante si queremos enfrentar el futuro con confianza.”

Entre los 50 mejores estudiantes del mundo también había quedado seleccionado Ian Valentín Gottlieb Godoy Garraza, de 20 años, estudiante de primer año de Ingeniería Química Gentileza

Los otros nueve finalistas del Global Student Prize 2024 son: Alanna Sethi, 19 años, estudiante de Psicología en la Universidad de Toronto, Canadá; Ángela Elena Olazarán Laureano, de 17, estudiante de Ciencias de la Computación en Conalep, México; Bejan Tekay, de 19, estudiante de Ciencia y Tecnología en el Diyarbakir Bahcesehir College Science and Technology High School, de Turquía; Divaa Uthkarsha, de 16, estudiante de Ciencias en el National Public School RNR, India; Maha Nawaz, de 17, estudiante de Ciencias de la Computación, Matemáticas, Física, Química y A-levels de EPQ en Dubai College; Max Han, de 23, de Malasia y estudiante de Estudios Ambientales en Yale-NUS College, Singapur; Mikołaj Wolanin, de 22, estudiante de Derecho en la Universidad de Varsovia, Polonia; Millena Xavier Martins, de 17, estudiante en CAp-Coluni (Colegio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa), Brasil y Raphael Stark, de 17, educado en casa en Honolulú, Estados Unidos.

El ganador lo anunciarán a fines de septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas y será elegido por la Academia del Global Student Prize.

A los estudiantes los evalúan en base a sus logros académicos, el impacto en sus compañeros, cómo marcan la diferencia en su comunidad y más allá, cómo superan las adversidades para lograr sus objetivos, cómo demuestran creatividad e innovación, y cómo actúan como ciudadanos globales. En 2021, Chegg.org se alió con Fundación Varkey –una organización sin fines de lucro que desarrolla programas de formación y celebra la tarea docente porque cree que cada chico merece un gran maestro– para lanzar este reconocimiento anual en 2021, un premio hermano del Global Teacher Prize, de un millón de dólares, con la idea de crear una nueva plataforma que destaque los esfuerzos de estudiantes extraordinarios.

Está destinado a estudiantes que tengan al menos 16 años y estén inscriptos en una institución académica o en un programa de capacitación y habilidades. El ganador del año pasado fue Nhial Deng, un refugiado de Sudán del Sur de 24 años, quien empoderó a más de 20.000 refugiados en el campo de refugiados de Kakuma en Kenia a través de programas de construcción de paz, educación y emprendimiento, creando un espacio seguro para los jóvenes.

Entre los 50 mejores estudiantes del mundo también había quedado seleccionado el argentino Ian Valentín Gottlieb Godoy Garraza, de 20 años, estudiante de primer año de Ingeniería Química. Con sus compañeros de secundaria ganó dos años consecutivos la instancia local del NASA Space Apps Challenge, por el que viajó a Estados Unidos y participó de capacitaciones junto a otros jóvenes. Él y su equipo, finalmente, desarrollaron una aplicación para la detección y monitoreo de incendios en la Argentina, con la participación ciudadana.

En 2023, Victoria Rojas, de Posadas, entonces de 17 años y estudiante de quinto año en el Instituto Politécnico St. Arnold Janssen N°0418, fue finalista entre los 10 mejores. El año anterior también había llegado a esa instancia para la cual deben atravesar entrevistas, Nicolás Monzón, alumno de ciencias de la computación.

LA NACION

Temas Educación