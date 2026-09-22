Los primeros pasos en libertad: así se adaptan los leones y tigres rescatados del exzoo de Luján y traslados a EE.UU. y Sudáfrica

A poco más de un mes del traslado internacional que permitió cerrar definitivamente un capítulo de sus vidas en el exzoológico de Luján, los 30 leones y tigres rescatados muestran los primeros avances en su proceso de adaptación en santuarios especializados de Sudáfrica y Estados Unidos. Algunos ya comenzaron a explorar grandes extensiones de terreno con vegetación natural, mientras otros continúan bajo observación veterinaria y en etapas iniciales de recuperación.

El operativo, que comenzó el 17 de agosto, implicó el traslado de los animales desde el predio de Luján hacia dos centros de rescate especializados: el Lionsrock Big Cat Sanctuary, en Sudáfrica, administrado por Four Paws, y The Wild Animal Sanctuary, en el estado norteamericano de Colorado.

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El procedimiento fue coordinado por la organización Four Paws International junto con la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Brigada de Control Ambiental de la Nación, y requirió un importante despliegue para preservar las condiciones de los animales durante cada etapa del traslado.

Según informó la organización, los grandes felinos atraviesan diferentes etapas de adaptación de acuerdo con su estado de salud, su comportamiento y las secuelas derivadas de años de permanencia en condiciones consideradas inadecuadas. Por ese motivo, el acceso a recintos más amplios se realiza de manera gradual y bajo seguimiento de equipos especializados.

Los avances en Sudáfrica

15 de los animales trasladados, nueve tigres y seis leones, fueron recibidos en el santuario Lionsrock. Allí, algunos ejemplares ya dejaron atrás los espacios de adaptación inicial.

Los tigres Negus y Benjamín fueron trasladados a un recinto de una hectárea equipado con vegetación, plataformas de observación y una piscina. Mientras Negus comenzó rápidamente a explorar el lugar y hasta ingresó al agua, Benjamín se mostró más cauteloso durante los primeros días.

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Entre los leones, Lionel, Joe, Scar y Stanley también avanzaron hacia una nueva etapa al acceder a un espacio de 2,5 hectáreas, donde comenzaron a familiarizarse con un entorno mucho más amplio que el que habían conocido en años anteriores.

Los restantes felinos alojados en Sudáfrica continúan en recintos de adaptación mientras los especialistas monitorean su evolución antes de habilitar su traslado a áreas más grandes.

15 grandes felinos fueron reubicados en The Wild Animal Sanctuary, en Colorado, donde el proceso de adaptación avanza de manera gradual según cada caso FOUR PAWS

Adaptación progresiva en Colorado

Los otros 15 animales, ocho tigres y siete leones, fueron enviados a The Wild Animal Sanctuary, uno de los mayores centros de rescate de fauna silvestre de Estados Unidos.

De acuerdo con la última actualización difundida por Four Paws, seis de ellos ya fueron incorporados a recintos de mayor extensión. Entre los ejemplares que avanzaron a esta nueva fase figuran Patrick, Liam, Satine y Shelby.

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Los nueve restantes siguen transitando el período de adaptación inicial, un proceso habitual en traslados de este tipo, especialmente cuando se trata de animales que pasaron años en cautiverio y que deben acostumbrarse progresivamente a nuevos estímulos y espacios.

Los leones Lionel, Joe, Scar y Stanley comenzaron una nueva etapa de adaptación al acceder a un espacio de 2,5 hectáreas tras semanas de seguimiento especializado FOUR PAWS

Desde Four Paws remarcaron que el rescate y traslado de los animales representa apenas el primer paso de una recuperación que será prolongada.

“Verlos comenzar a explorar estos nuevos espacios es profundamente emocionante, pero también debemos recordar que este es solo el comienzo de su proceso de recuperación”, señaló Luciana D’Abramo, directora de Programas de la organización.

La entidad explicó que algunos de los grandes felinos presentan afecciones de salud que todavía están siendo evaluadas y tratadas, por lo que cualquier avance hacia nuevos recintos depende de la evolución individual de cada caso.

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El objetivo final es que los animales puedan pasar el resto de sus vidas en entornos especialmente diseñados para sus necesidades biológicas y conductuales, con atención veterinaria permanente y sin ser utilizados para exhibiciones o actividades de interacción con el público.

El operativo internacional de Four Paws y el gobierno nacional permitió que 30 leones y tigres dejaran definitivamente el exzoológico de Luján para recibir cuidados especializados de por vida FOUR PAWS

El exzoológico de Luján

El exzoológico de Luján fue durante años objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones proteccionistas debido a las condiciones de alojamiento de los animales y por permitir experiencias de contacto directo entre visitantes y grandes felinos. Tras su cierre, numerosos ejemplares permanecieron en el predio mientras se gestionaban alternativas para su reubicación definitiva.