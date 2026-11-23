El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la llegada definitiva de las altas temperaturas esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las máximas alcanzarán picos de hasta 34 grados y sin probabilidad de lluvias, por lo que el calor se mantendrá —en principio— hasta el fin de semana.

La última semana de noviembre tendrá las temperaturas más altas en el último tiempo. Con apenas algunas variaciones en la humedad y la intensidad del viento, las mínimas a partir del lunes comenzarán a partir de los 20 grados —con excepción del miércoles y jueves, cuando serán de 14 y 15 grados— y las máximas rondarán los 30 grados.

El calor más intenso se perfila para el último fin de semana del mes, cuando la máxima en la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense alcance los 33 grados el sábado 28 de noviembre y 34 el domingo 29 de noviembre. Sin probabilidad de lluvias, apenas habrá algo de nubosidad durante el día.

El calor en la próxima semana SMN

El martes será el día más “inestable” de la semana corta, a pesar de que hay pocas probabilidades de tormentas. Según advirtió el sitio especializado Meteored, habrá momentos de abundante nubosidad y posibles precipitaciones débiles por la mañana. A su vez, se intensificará el viento del suroeste, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que favorecerá el ingreso de aire más seco y la estabilización del calor.

A partir del miércoles y el jueves, el tiempo mejorará considerablemente y traerá consigo condiciones estables, humedad moderada y escasa nubosidad, con índice UV extremo.

Las alertas para este lunes

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también advirtió que este lunes 23 de noviembre las condiciones se mantendrán en la misma línea, aunque con un cielo más encapotado. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para distintas regiones del país.

La zona afectada por el aviso amarillo por tormentas comprende las provincias de Catamarca, Córdoba, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones y San Luis, en donde se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esos distritos serán afectados por tormentas fuertes o severas que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. A su vez, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros.

El pronóstico en la Ciudad SMN

Ante esta situación, el SMN sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por otro lado, la advertencia amarilla por vientos se prevé para el sur de Chubut y la provincia de Santa Cruz, áreas que serán afectadas por vientos del oeste o suroeste con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90.