Qué dicen los expertos en educación sobre el cambio en el método de calificación en el nivel primario de Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— A principios de este mes, el Consejo Provincial de Educación de Río Negro resolvió ampliar el método de calificación de los alumnos de nivel primario: el boletín tradicional con notas sumará un nuevo instrumento que se denomina Evaluación de las Trayectorias Escolares. Tras generar polémica y algunas críticas desde la oposición, la medida fue hoy suspendida.

Desde el Ministerio de Educación de Río Negro explicaron que, a pedido del sindicato docente, se agregarán aportes y se establecerá una nueva fecha de vigencia. De todos modos, las autoridades defendieron el espíritu de la medida, que busca brindar mayor información a las familias sobre el desempeño de los chicos en las aulas.

El artículo 1° de la resolución 2839, fechada el 6 de mayo, determinaba “dejar sin efecto a partir de la presente, el instrumento —Boletín de calificaciones de la Educación Primaria— con cortes evaluativos bimestrales para las áreas de Lengua y literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Extranjera y con cortes evaluativos cuatrimestrales para las áreas ‘Educación Artística’: Teatro/Artes Audiovisuales, Danza//Artes Audiovisuales, Plástica y Música y Educación Física”.

Luego de que el tema tomara estado público, el legislador provincial Juan Martin escribió hoy en su cuenta de Twitter: “La educación se ha relegado de manera escandalosa, se han cerrado aulas y han vuelto los paros. Por eso, desde el @ProRioNegro_ok nos declaramos totalmente en contra de esta resolución que busca dar de baja el boletín, un elemento clave para la educación de nuestros chicos”.

En diálogo con LA NACION, el secretario de Educación rionegrino, Adrián Carrizo, explicó: “Río Negro va a continuar con el proceso de evaluación conceptual, eso no se elimina, se hicieron interpretaciones que no son correctas. Los procesos de evaluación, acreditación y promoción continúan. Lo que sí vamos a hacer con este instrumento es ampliar esa nota conceptual que se venía escribiendo en los boletines (ahora ese mismo documento se llamará Evaluación de trayectorias): a esa evaluación conceptual, que se traduce en un SO (Sobresaliente), MSA (Muy Satisfactorio), SA (Satisfactorio) o PSA (Poco Satisfactorio), le vamos a incorporar una descripción, una explicación de por qué ese estudiante se merece esa evaluación conceptual”.

Del mismo modo, la ministra de Educación provincial, Mercedes Tracchia, afirmó hoy: “Estamos trabajando en la modificación del formato, diseño y manera de comunicar cómo se evalúa en Primaria. El objetivo es ampliar la descripción de las trayectorias de los y las estudiantes para que las familias tengan más información de cómo van en la escuela. Ello no implica eliminar la Evaluación Conceptual, la cual se expresa con una escala por nota (SO, MSA, PSA Y SA). A esta conceptualización se le sumarán más elementos descriptivos que den cuenta del proceso educativo”.

Carrizo agregó que, además de ampliar la información, se unifican los cortes evaluativos: “Con la modalidad anterior teníamos una evaluación bimestral para las áreas curriculares como Lengua y Matemática, y una cuatrimestral para las áreas especiales. Ahora se unificará en un solo corte evaluativo cada tres meses”.

El secretario de Educación rionegrino indicó que el objetivo principal es dar mayor claridad a las familias a la hora de leer el instrumento de evaluación y sus trayectorias. “Con este nuevo instrumento, cuando un estudiante se saca un Sobresaliente, los docentes pueden explicar por qué alcanzó ese estado de evaluación. De la misma manera, cuando tiene un Satisfactorio, que sería un 6, pueden explicarle a las familias qué alcanzó y qué le falta o necesita incorporar para avanzar en sus estudios”.

Durante la pandemia

En Río Negro, los informes de trayectoria fueron incorporados durante la pandemia. Con la finalidad de que los padres puedan asumir la responsabilidad de ayudar a aquellos estudiantes con dificultades en algunas materias, la calificación no queda reducida a una nota, sino que se detalla de forma integral cómo es el comportamiento académico de los estudiantes.

“La resolución generó críticas que faltan a la verdad. Seguimos fortaleciendo el sistema educativo. En las últimas pruebas Aprender del nivel primario, Río Negro ha quedado posicionado en el sexto lugar. Esto tiene que ver con que el 70% de las escuelas de la provincia tienen un formato de jornada ampliada, lo que implica mayores y mejores tiempos escolares para fortalecer las trayectorias de los estudiantes”, indicó Carrizo.

Los especialistas en educación consultados por LA NACION coinciden en señalar que la medida rionegrina es acertada. “Si pudiéramos dejar de lado los análisis superficiales a los que estamos acostumbrados, vamos a comprender que el boletín rionegrino va por el camino correcto porque mejora muchísimo el típico boletín de calificaciones que en la Argentina se usa desde hace más de 100 años sin mucho éxito, dado que los alumnos y las familias no pueden saber por qué la calificación es buena o mala. En este caso, se suma precisión y transparencia”, opinó el investigador y exministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires Mariano Narodowski.

Y añadió: “El nuevo boletín rionegrino viene con varias nuevas buenas noticias. En primer lugar, se deja de cuantificar el conocimiento para ubicar a los alumnos en una categoría mucho más comprensiva y precisa que poner bien o regular. Segundo, los docentes tienen que enumerar los contenidos enseñados y evaluar los aprendizajes del alumno para cada contenido. Esto es muy positivo porque le brinda transparencia a la evaluación. Ya no es como antes la evaluación en Lengua, por ejemplo, en forma genérica, sino saber qué contenidos de Lengua efectivamente se enseñaron y cuáles fueron los aprendizajes para cada contenido efectivo”.

Narodowski suma que la ampliación que propone el Consejo Provincial de Educación rionegrino “es muy conveniente para que las familias puedan acompañar el proceso entendiendo qué es lo que realmente se enseña y qué es lo que se aprendió dejando de lado la ficción típica de los boletines en la que las familias tienen que creer lo que dice el docente y están imposibilitados de ayudar cuando al alumno le va mal porque no saben qué contenidos específicos fueron enseñados y cuáles fueron aprendidos. También permitiría a la política educativa recabar todos los boletines para comprender qué es lo que efectivamente se enseña en las aulas, algo que hoy no se sabe”.

En la misma línea, Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, señaló: “Creo que es una medida que va en la dirección correcta, que sigue avanzando en un proceso de mirada más integral del acompañamiento de los estudiantes. Todo lo que nosotros investigamos en procesos de evaluación está reflejado en esa normativa. Tiene que ver con pasar a tener más fuerza en la retroalimentación de la evaluación, lo que se llama evaluación formativa, y que los estudiantes reciban no solo una nota sino además comentarios que les permitan mejorar. La evaluación es parte del proceso de enseñanza. Ojalá no se malinterprete la medida y que se entienda que es lo que la investigación educativa y la evidencia dice que hay que hacer en los procesos de evaluación”.

Para contextualizar, Rivas indicó que Río Negro viene trabajando con mucha trayectoria y con muy buenos equipos técnicos: “Nosotros hicimos un estudio sobre los casos de mejora sistémica de la educación en toda América Latina. El trabajo se llama ‘Las llaves de la educación’. Ahí analizamos las provincias argentinas que más habían mejorado, así como de otros cinco países, y Río Negro junto con Córdoba fueron las seleccionadas. Eso expresa un proceso de larga data y de mucha continuidad. Es una jurisdicción muy bien formada técnicamente, han logrado mejorar mucho los indicadores educativos”.

Luego de reunirse hoy con el sindicato docente, las autoridades educativas decidieron suspender hoy la medida. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) habían planteado en la última paritaria que la medida se decidió de manera inconsulta. Por eso, ahora harán sus aportes y se definirá una nueva fecha de vigencia para la normativa en escuelas primarias.