Qué es la mononucleosis y cuáles son sus síntomas

La mononucleosis es una enfermedad viral causada por el virus Epstein-Barr, que pertenece al grupo de los herpesvirus. Según Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas.

“La mayoría es asintomática, pero un pequeño grupo desarrolla síntomas, como fiebre, inflamación de amígdalas con secreciones purulentas y, en algunos casos, erupciones en la piel”, explicó.

En cuanto a su transmisión, López mencionó que es una enfermedad que se propaga principalmente por contacto estrecho, razón por la cual solía conocerse como “la enfermedad del beso”. “Es un virus humano que se transmite de persona a persona, principalmente a través de la saliva”, comentó.

Síntomas y complicaciones de la mononucleosis

El cuadro clínico de la mononucleosis incluye fiebre, amígdalas inflamadas y, en algunos casos, una erupción en la piel, que afecta entre un 10% y 15% de los pacientes. “También puede haber un compromiso hepático leve a moderado, que se manifiesta con el aumento de las transaminasas hepáticas”, indicó López, refiriéndose a las enzimas liberadas cuando el hígado está afectado. Además, agregó que “el bazo también puede agrandarse, lo que lo hace muy frágil. Es por eso por lo que se recomienda a los pacientes evitar los deportes de contacto hasta que el órgano vuelva a su tamaño normal”.

En casos más raros, la mononucleosis puede complicarse con meningoencefalitis o hepatitis graves, y en ocasiones, provocar una sobreinfección bacteriana, especialmente en la faringe. “Esa sobreinfección puede llevar a sepsis y, eventualmente, causar la muerte, aunque la mortalidad por la mononucleosis en sí es muy baja”, afirmó el especialista.

Riesgo de cáncer a largo plazo

Uno de los aspectos más preocupantes que resaltó López es la posibilidad de que, años después de la infección, los pacientes desarrollen linfomas, específicamente el linfoma de Burkitt. “El virus queda dentro de los linfocitos, que son las células defensivas en la garganta, y en algunos casos, puede comenzar a reproducirse descontroladamente, lo que aumenta el riesgo de linfomas”, advirtió.

Grupos de riesgo

La mononucleosis afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, aunque también puede presentarse en niños mayores de 8 o 9 años. “Es muy rara en niños pequeños”, señaló López. En relación con un caso reciente que resultó en la muerte de una joven, explicó que “los adolescentes y adultos jóvenes están más predispuestos a desarrollar la enfermedad de manera grave”. Añadió que los deportistas, como los jugadores de rugby, deben tener especial cuidado, ya que el agrandamiento del bazo durante la enfermedad puede conllevar graves riesgos. “Si el bazo se rompe por un golpe, es necesario realizar una cirugía de urgencia”, alertó.

Prevención y transmisión sin síntomas

En cuanto a la transmisión, López destacó que una persona puede contagiar el virus incluso si no presenta síntomas. “El virus puede permanecer activo en la garganta de alguien que no tiene síntomas y ser transmitido a otra persona”, aclaró. Por eso, es crucial el contacto estrecho para que se produzca el contagio, aunque el portador del virus no siempre sabe que lo tiene.

