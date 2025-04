¿Es sano dejar que un bebé llore para que aprenda a dormir solo? Claves para lograr un buen sueño infantil

Una de las grandes polémicas respecto al sueño infantil es si sirve dejar llorar a un bebé para que aprenda a dormir solo. Olga Lucía Yepes, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil, y magíster en psicología clínica y en neuropsicología clínica, habló sobre este tema y reveló si realmente es bueno tomar esta decisión frente al sueño de los bebés.

Los recién nacidos tienen despertares completos durante la noche porque necesitan ser alimentados frecuentemente y, además, tienen un sueño muy inmaduro. A medida que crecen y el sueño madura, los despertares tienden a disminuir para convertirse en microdespertares, afirmó la experta.

Ahora bien, la neuropsicóloga señaló que si los bebés duermen más tiempo durante el día del que requiere la noche se verá afectada. Puede que les cueste conciliar el sueño y que tengan mayores despertares nocturnos.

¿Es sano dejar llorar a un bebé durante la noche para que aprenda a dormir solo?

Según Yepes, dejar llorar a un bebé varias noches para que ‘aprenda’ a dormir es un método conocido como "cry it out“, en inglés y no es recomendable por las implicaciones a nivel psicológico y emocional.

“El bebé, en un principio, llorará mucho, pero tiene una descarga tan alta de cortisol, que es la hormona del estrés, que simplemente se cansa de llorar”, dijo la experta. “A medida que pasan los días, se presenta lo que llamamos en psicología ‘indefensión aprendida’, donde el bebé aprende que, aunque llore, no van a venir sus figuras de apego a suplir sus necesidades afectivas”, señaló.

Para que un bebé duerma solo, los padres o tutores deben tener en cuenta “la etapa del desarrollo en la que esté, que no esté pasando por una regresión de sueño, y la teoría del apego, en donde siempre deben responder a las necesidades afectivas del niño para construir un apego seguro”.

Los chupetes y las pantallas: ¿aliados o enemigos?

“El chupete permite que los bebés se calmen porque ayuda con el reflejo de succión. A nivel del cerebro, la succión hace que se liberen endorfinas y serotoninas, que ayudan con el bienestar emocional y les permiten relajarse”, explicó la especialista.

Por otro lado, el uso de dispositivos antes de dormir “afecta el sueño, ya que la luz azul que emiten estos dispositivos interfiere con la producción de melatonina, que es una de las hormonas encargadas del sueño, lo que se traduce en dificultades para que los niños concilien el sueño y logren un sueño profundo en la noche”, afirmó la experta.

Es importante tener rutinas de sueño establecidas en las que se evite el uso de pantallas. La experta recomendó:

Realizar una toma.

Baño (si es relajante para el bebé y no lo estimula más).

Masaje o cuento.

Apagar la luz y acostarlo en su cuna.

Es esperable que, alrededor de los 6 meses, el sueño esté más organizado en cuanto a siestas y sueño nocturno, lo que facilita que pueda dormir toda la noche.

Para evitar que los microdespertares se conviertan en despertares completos, “el bebé debe dormirse y permanecer en el mismo espacio en el que se duerme la siesta o toda la noche. ¿Qué pasaría si nosotros, como adultos, nos quedamos dormidos en nuestra cama y, a mitad de la noche, tenemos un microdespertar y despertamos en la casa del vecino? Claramente, va a convertirse en un despertar completo, porque nuestro ambiente cambió completamente”.

