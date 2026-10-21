Qué es una ameba “come cerebros”: así actúa el naegleria fowleri, que tiene una mortalidad superior al 95%

¿Cómo puede un organismo unicelular devorar cerebros? El eco de un ser vivo minúsculo capaz de hacerlo escaló después de que se diera la noticia de que un niño murió de una meningoencefalitis amebiana primaria en la localidad de Fiambalá, en Catamarca. El origen del cuadro clínico fue por el contacto con una ameba que vive en el agua y cuyo nombre científico es Naegleria fowleri, pero es mejor conocida como la “ameba come cerebros”. Esa es la más común de varias bacterias que pueden provocar el mismo efecto, como la Acanthamoeba.

El diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de PCR realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. El chico había sido internado en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, donde especialistas en infectología habían sospechado la enfermedad, según informó El Ancasti.

Infectarse es extraordinariamente raro, pero sus efectos tienen una letalidad del 95%. Entre 1962 y 2024, se notificaron 167 casos de meningoencefalitis amebiana primaria en Estados Unidos. Solo cuatro personas sobrevivieron.