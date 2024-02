escuchar

El fin del Carnaval llega con este Miércoles de Ceniza y así empieza la Cuaresma, un período importante para la religión católica en el que se busca imitar el ejemplo de austeridad de Cristo y así purificar el alma hacia la Semana Santa y la Pascua, celebración que cierra este tiempo de reflexión religioso.

Se trata de una celebración contenida en el Misal Romano, aplicable a todas las personas que ejercen el culto católico apostólico romano. Dentro de este compendio, se explica que en la Misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior, lo que explica su nombre. Según explica la Agencia Católica de Informacione (ACI), “la tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. En aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un ‘hábito penitencial’ para recibir el Jueves Santo el Sacramento de la Reconciliación”.

La ceniza que se aplica en la frente de los fieles este miércoles es producto de los olivos quemados en el Domingo de Ramos del año anterior Vatican News

El desenfreno y los excesos del Carnaval se explican en oposición a esta fecha, considerada como de austeridad para todos los fieles, ya que empieza el período de 40 días, la Cuaresma, en el que la Iglesia Católica exhorta a los fieles a prepararse para la Semana Santa, donde se recuerdan distintos eventos en la vida de Cristo, culminando con su resurrección el domingo de Pascua. Desde hace siglos que la Cuaresma tiene un sentido penitencial para los fieles, por lo cual en este Miércoles de Ceniza se aplican algunos de sus preceptos.

En particular, se destaca que este día la Iglesia Católica recomienda el ayuno para mayores de 18 años y menores de 60 años. Fuera de esos límites es opcional. Según determina el criterio actual, este día los fieles pueden consumir una comida “fuerte”, que no incluya carnes rojas o de aves, una abstinencia obligatoria a partir de los 14 años. Esta recomendación ritual se extiende a todos los viernes de Cuaresma. La misma aplica para todos los viernes del año, aunque según el país puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento como el rezo del Rosario.

Hoy comienza la #Cuaresma, oportunidad de conversión y de renovación interior mediante la escucha de la Palabra de Dios, el cuidado de los hermanos que necesitan nuestra ayuda, y la oración, sobre todo para obtener el don de la paz en el mundo. — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 14, 2024

Cuándo es Semana Santa 2024

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, que a su vez finaliza en la Semana Santa 2024, una fecha religiosa que significa un fin de semana extralargo para los estudiantes y otras personas cuyos trabajos toman el día no laborable del Jueves Santo y lo unen al feriado nacional del Viernes Santo.

Se trata de dos fechas que forman parte del camino hacia la Pascua, celebrada el domingo, en la que los creyentes celebran la resurrección de Cristo. Por eso en el recorrido cronológico que según la Biblia llevó a Jesús a su muerte y posterior resurrección, estas dos fechas se destacan.

La tradición religiosa del Viernes Santo lleva a que sea feriado nacional en todo el país Thuong Do / Unsplash

El Viernes Santo, que este año caerá el 29 de marzo, conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Según el calendario nacional es un feriado, por lo que no habrá escuelas abiertas, no funcionará la administración pública ni tampoco se trabajará en el sector privado. En cambio, el Jueves Santo, el 28 de marzo que lo antecede, conmemora la última cena, así como la detención de Cristo. Dicha fecha es un día no laborable, por lo que tampoco hay clases. Aunque es ocasión de asueto para el sector público, el descanso será optativo para los empleadores privados, por lo que cada persona deberá verificar cómo correrá este día en su lugar de trabajo.

LA NACION