La cercanía con el año que viene hace a muchos preguntarse cuándo es Semana Santa 2024, una fecha religiosa que significa un fin de semana extralargo para los estudiantes y otras personas cuyos trabajos toman el día no laborable del Jueves Santo y lo unen al feriado nacional del Viernes Santo.

Se trata de dos fechas que forman parte del camino hacia la Pascua, celebrada el domingo de la Semana Santa, en la que los creyentes celebran la resurrección de Cristo. Por eso, en el recorrido cronológico que, según la Biblia, llevó a Jesús a su muerte y posterior resurrección, estas dos fechas se destacan.

El día no laborable del Jueves Santo y el feriado del Viernes Santo preceden al Domingo de Pascuas

El Viernes Santo, que este año caerá el 29 de marzo, conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. Según el calendario nacional es un feriado, por lo que no habrá escuelas abiertas, no funcionará la administración pública ni tampoco se trabajará en el sector privado. En cambio, el Jueves Santo, el 28 de marzo que lo antecede, conmemora la última cena, así como la detención de Cristo. Dicha fecha es un día no laborable, por lo que tampoco hay clases. Aunque es ocasión de asueto para el sector público, el descanso será optativo para los empleadores privados, por lo que cada persona deberá verificar cómo correrá este día en su lugar de trabajo.

¿Cuánto se debe cobrar si trabajás un feriado y cuánto si lo hacés un día no laborable?

Otra diferencia que rige entre los feriados y los días no laborables, además de la obligatoriedad del asueto, es el monto que se percibe en el salario. Como establece la Ley de Contrato de Trabajo, en el primer caso aplica la remuneración dominical, donde se prevé que las personas cobren el doble de lo que percibirían una jornada regular, mientras que quienes deban acudir a sus puestos en un día no laborable reciben la misma paga de siempre.

Semana Santa: ¿qué se celebra cada día?

Domingo de Ramos: en esta jornada, que da inicio a la Semana Santa , se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Aquel día, el pueblo le dio la bienvenida aclamándolo y agitando ramas de olivo para saludar a quien consideraba “el hijo de Dios ” o “el Mesías ”. Es por eso que, en esta fecha, los feligreses suelen llevar ramas de este árbol a misa para que sean bendecidas y guardarlas, luego, en su casa el resto del año.

