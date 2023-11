escuchar

NUEVA YORK.– En el principio estuvo LOL, un acrónimo aparecido en la década de 1980 que se convirtió en la abreviatura dominante en línea para expresar lo que a la gente le parecía divertido y que viene de laughing out loud (o reírse fuerte, en inglés). Luego llegaron ROFL (rolling on the floor laughing, o tirarse al suelo de la risa) y LMAO (laughing my ass off, o muriéndome de risa) e incluso las señales no verbales como los emojis de sonrisas. Sin embargo, la mayoría de las personas ya teclea estos términos con la cara seria, relegándolos a un triste signo de puntuación que se añade con descuido al final de un mensaje. Ahora, internet busca revitalizar la risa en línea con un nuevo término: IJBOL.

Aunque puede sonar como una palabra coreana o el nombre de una nueva banda pop, IJBOL (se pronuncia “ij-boul”) en realidad significa “acabo de estallar de la risa” en inglés: I just burst out laughing. No es un término precisamente novedoso ni distinto de otras versiones de la risa online, pero describe algo que le pasa a la gente cuando suelta una carcajada audible y completa desde el abdomen. Se aproxima al tipo de risa que puede resultar en momentos o lugares inapropiados, tal vez en un funeral, al recordar algo gracioso o en respuesta a un chiste que entendimos demasiado tarde.

Ellie Jocson, analista bancaria de 25 años en Manila, usa IJBOL en lugar de LOL porque –dijo– representaba con mayor precisión lo que sucede en realidad “detrás de la pantalla” cuando navega en las redes sociales. “Soy por lo general callada. Y de repente se me sale una risa con ronquido”, detalló.

Para la generación Z es un reemplazo oportuno a una retahíla de vocablos que ya no parecen adecuados. “Yo no uso LMAO. No es lo que hago. LMAO lo asocio con el humor millennial. Pero IJBOL lo relaciono con el humor de la generación Z, que es más chistoso”, explicó Michael Messineo, un creador de contenido de 27 años que vive en Melbourne, Australia.

“Mis amigos todos somos más o menos de la misma edad, como de 18 hasta los veintipocos”, comentó Sebastian Champagne, un estudiante universitario de 20 años que vive en Brockton, Massachusetts. “Así que muchos dijimos: ‘¡Esta va a ser nuestra palabra!’”.

En internet, IJBOL –que fue analizado en julio por la publicación de internet Mashable– se relacionó con celebridades como Nicki Minaj, quien estalló en carcajadas en una emisión en vivo, así como con Taylor Swift, que lo hizo con el micrófono abierto en el escenario rodeada de fanáticos que la vitoreaban.

Pero el rostro no oficial de IJBOL, según X, es la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Harris tiene la reputación de reírse espontáneamente e inyectar algo de liviandad o nerviosismo a cualquier situación. En videos virales publicados en línea, frecuentemente se le ve inclinada hacia el frente en una entrevista, casi soltando el micrófono que lleva en la mano o cantando para la cámara y riendo mientras avanza a su autobús de campaña. (Harris no respondió a una solicitud de comentarios para esta nota).

“Es como su factor ‘memeable’. Cuando salió IJBOL la gente empezó a usarla a ella como una forma de que los dos coincidieran, porque ella es como la definición perfecta de IJBOL. Siempre se está riendo de todo”, sostuvo Champagne.

¿Una palabra coreana?

Si bien el acrónimo IJBOL ingresó en 2009 al Urban Dictionary, que recopila la jerga que se usa, se popularizó en 2021 entre la comunidad de seguidores de K-pop, que categorizaban cariñosamente a sus ídolos con acrónimos de internet. Algunos pueden ser catalogados como IJBOL (las celebridades que se ríen todo el tiempo); otros son DPMO (don’t piss me off o “no me hagas enojar”), que son los que se irritan por todo.

El año pasado, cuando Jocson descubrió IJBOL en Twitter, creyó que era una palabra en coreano, una de muchas otras palabras que, como seguidora del grupo de K-pop Blackpink que no habla coreano, no se sabía. IJBOL se parece un poco al vocablo coreano que se le da a los conglomerados de negocios familiares, chaebol, y a shibal, una mala palabra.

“También pensé, como otros entusiastas del K-pop, que era una palabra coreana. Al principio no sabía lo que significaba. Lo tuve que googlear”, admitió Jocson.

Los resquicios de nicho en internet pueden producir “espacios de creatividad” en los que se inventan nuevos léxicos, indicó Michelle McSweeney, una profesora del Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, quien estudia la risa digital. Estas palabras no podrían existir si entre subgrupos no se intercambiara jerga.

“No me sorprende para nada que haya empezado en el espacio de K-pop Twitter, porque esa es una comunidad muy unida que se comunica bastante y crea nuevas reglas”, dijo McSweeney, que también es autora de OK, un libro sobre el modo en que la tecnología moldea el lenguaje.

Cuando las personas ajenas a ese mundo empiezan a adoptar un término coloquial, entonces la palabra pierde especificidad y es cuando se vuelve menos divertida. “Por supuesto que usarías LOL con tu jefe. Diría que he empleado LMAO con mi jefe, pero es lo más lejos que llegaría”, detalló McSweeney. “Por eso es que necesitamos que circulen nuevos términos, porque no vas a escribirle a tu mejor amigo lo mismo que le escribes a tu jefe”, sumó.

La palabra perdería su filo y su intimidad si, digamos, Harris empezara a emplear IJBOL en su campaña, o si la palabra apareciera impresa en un diario.

“Todo el mundo perdería la cabeza y luego no la volverían a decir”, afirmó Champagne.

