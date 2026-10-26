¿Qué tan grave es otra reinfección de Covid?

NUEVA YORK.– El Covid existe desde hace suficiente tiempo como para que el virus, antes completamente impredecible, finalmente haya adoptado algunos patrones reconocibles.

Los casos suelen aumentar hacia fines del otoño y durante el invierno, por lo que las reinfecciones parecen inevitables en los próximos meses. “La reinfección es más o menos un hecho de la vida, con un asterisco”, dijo Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico sénior de la Universidad de Washington en San Luis que estudia el Covid. “El asterisco aquí es que tendemos a trivializar esto”.

Y las personas que ya se enfermaron con el virus tres, cinco o siete veces pueden pensar que saben qué les espera si vuelven a dar positivo: tos, dolor de garganta, fatiga general u otros síntomas comunes.

Sin embargo, las reinfecciones de Covid pueden pasar factura, dijeron él y otros investigadores.

Infecciones más leves, riesgo continuo

Las infecciones de Covid, en general, se han vuelto más leves a medida que el virus fue mutando y circularon nuevas variantes. Además, los científicos sospechan que cuantas más veces una persona estuvo expuesta al Covid, ya sea a través de infecciones o de la vacunación, mejor se vuelve el sistema inmunológico para reconocer y responder al virus.

Los médicos recomiendan mantener al día los refuerzos contra el Covid, especialmente en personas mayores y grupos de riesgo Rober Solsona - Europa Press - Rober Solsona - Europa Press

En promedio, el riesgo de enfermarse gravemente por una infección, ya sea la primera o la quinta, disminuyó de manera significativa, dijo Al-Aly.

Pero, agregó, eso no significa que una infección sea intrascendente. No existe un caso libre de riesgos, señalaron los expertos.

“En realidad, no significa que sea algo sin importancia”, dijo. “En realidad, no significa que las personas deban dejar de vacunarse o que no les importe. En realidad, no significa que no deban quedarse en casa cuando están enfermas”.

El virus sigue siendo especialmente peligroso para las personas con sistemas inmunológicos comprometidos, aquellas con enfermedades subyacentes como diabetes o problemas cardíacos, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65 años.

Con las reinfecciones, el virus puede desencadenar síntomas antes de que se acumule suficiente carga viral como para que una prueba rápida dé positivo. Como resultado, quienes se hacen un test demasiado pronto pueden obtener un falso negativo. Los médicos recomiendan repetir la prueba 48 horas después.

Los científicos están divididos respecto de si el primer episodio de Covid permite predecir qué ocurrirá la próxima vez. Un estudio fundamental, publicado en 2024 en la revista científica Communications Medicine, examinó los historiales médicos electrónicos de más de 200.000 personas que se contagiaron por primera vez entre 2020 y 2022 y que luego volvieron a contagiarse antes de la primavera de 2023. El trabajo encontró que las personas que fueron hospitalizadas durante su primera infección tenían más probabilidades de padecer un caso grave de Covid la siguiente vez. Quienes tuvieron infecciones leves tendían a atravesar otro episodio leve, concluyó el estudio.

Pero sigue siendo difícil encontrar datos más recientes de historiales médicos que analicen casos de reinfección con las últimas variantes del virus, dijo Richard Moffitt, investigador de la Universidad de Emory y uno de los autores del informe de 2024.

“¿Cuántas veces tuviste Covid y, de esas, cuántas veces se enteró tu médico?”, planteó. “La vigilancia sobre cuántas de las personas que contraen Covid terminan dentro del sistema de salud se desplomó por completo”.

Los investigadores sí saben que la gravedad de un caso, así como los síntomas, pueden variar de una infección a la siguiente. Una persona que no tuvo síntomas durante una infección podría desarrollar dolor de garganta y tos en la siguiente. Alguien que tuvo síntomas de resfrío durante una primera infección podría sufrir malestar estomacal como parte de otro episodio.

“Cada infección es una oportunidad para que algo salga mal”, dijo Moffitt.

Los expertos advierten que un resultado negativo temprano no siempre descarta una infección, especialmente durante los primeros días de síntomas

El Covid prolongado como ruleta rusa

A los médicos suele preocuparles más la posibilidad de que alguien desarrolle Covid prolongado como consecuencia de reinfecciones repetidas que la posibilidad de que una persona se enferme gravemente durante la fase aguda de la enfermedad. El Covid puede causar daños a largo plazo en casi todas las partes del cuerpo y los casos repetidos pueden agravar esos daños.

Una serie de estudios demostró que cada vez que una persona contrae Covid existe la posibilidad de desarrollar síntomas persistentes. Los investigadores suelen compararlo con la ruleta rusa: cualquier infección podría ser la que desencadene el Covid prolongado.

“Cada vez que hay una ola, después aparece otra ola de pacientes que desarrollan Covid prolongado por primera vez”, dijo Akiko Iwasaki, inmunóloga de la Universidad de Yale.

Algunos investigadores creen que las reinfecciones son parte de la explicación de por qué el número de personas con Covid prolongado se estabilizó. Aunque algunas lograron recuperarse de los síntomas persistentes, sigue existiendo un flujo constante de nuevos pacientes que desarrollan la enfermedad, explicó Danny Altmann, profesor de inmunología del Imperial College de Londres. Y si una persona ya tiene Covid prolongado y vuelve a contraer el virus, corre el riesgo de experimentar síntomas más graves.

Los médicos señalaron que los posibles daños de las infecciones repetidas son lo suficientemente importantes como para que las personas sigan tomando precauciones, como vacunarse y usar barbijo durante los viajes o en lugares concurridos.

En esta etapa de convivencia con el virus no estamos “indefensos”, dijo Iwasaki: “Hay cosas que podemos hacer”.