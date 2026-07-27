Quién era el hombre que falleció en Necochea tras volcar con un Jeep en la playa

Santiago Duca tenía 35 años cuando este sábado falleció luego de que el Jeep que conducía por los médanos de una playa de Necochea volcó. El hombre era mecánico y había salido con el rodado, que sería de un cliente, a probarlo luego de algunas refacciones que le había hecho.

Este “amante de los fierros”, sobre todo de los vehículos todoterreno como los Jeeps, estaba en pareja con María Eugenia y juntos tenían dos hijas menores de edad. Tanto ellas como otros allegados y amigos participaban este lunes del velatorio de Duca en una cochería de esa ciudad balnearia.

Quién era el hombre que falleció en Necochea tras volcar con un Jeep en una playa. @santiago.duca

El trágico hecho vial ocurrió en la zona de Paso del Arroyo, al sur de Necochea y a escasa distancia del imponente Parque Eólico que funciona en esa ciudad. Duca estaba probando un Jeep que había preparado cuando se produjo el accidente. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor habría ingresado a un sector con piedras a más de 120 kilómetros por hora, lo que provocó el vuelco del vehículo.

De manera inmediata, Duca fue auxiliado por compañeros que se encontraban en el lugar, ubicado en la zona costera cercana al parque eólico que caracteriza la zona. Sin embargo, pese al rápido accionar de los servicios de emergencia, la víctima llegó sin signos vitales al Hospital Municipal Ferreyra tras sufrir politraumatismos.

Quién era el hombre que falleció en Necochea tras volcar con un Jeep en una playa.

Duca era un reconocido apasionado de los vehículos todoterreno y solía compartir en sus redes sociales videos de sus aventuras por médanos y playas. Además de atender su propio taller mecánico, trabajaba en una estación de servicio de la ciudad, según informó el diario local Ecos Diarios. En su cuenta de TikTok, Duca se presentaba, irónicamente: “Hago lo que me gusta y lo que no también, pero le cobro más caro”.

Probaba un Jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y conocidos lo despidieron con mensajes en redes sociales.“Eras un amante de los médanos y de la playa, siempre andabas rápido con ese Jeep. Cómo te voy a extrañar, hermano”, escribió uno de sus amigos. Otro allegado publicó: “Fuiste un fuera de serie. Me enseñaste muchas cosas para armar mi Jeep. ¡Buena ruta al cielo!”.

Probaba un jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido. @santiago.duca

La Agrupación Necochense 4x4 publicó un sentido mensaje para recordar al mecánico: “Con profundo dolor lamentamos la partida de nuestro amigo y compañero. Su pasión por los jeeps lo acompañará siempre, dejando una huella imborrable entre quienes tuvimos la suerte de compartir con él”.