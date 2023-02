Quién era John Michael Magness, el andinista estadounidense de 58 años que murió en el Cerro Aconcagua

En menos de 48 horas dos turistas extranjeros murieron al intentar llegar a la cima del Cerro Aconcagua en la provincia de Mendoza. El sábado murió Moi Oystein, un andinista noruego de 62 años, y el domingo falleció John Magness, un escritor, empresario y exmilitar del ejército de Estados Unidos tras descompensarse a menos de mil metros del punto de mayor altitud.

John Michael Magness era un veterano de guerra estadounidense de 58 años que estaba de vacaciones en la Argentina gracias a la beca de una fundación de Estados Unidos dedicada a financiar viajes y excursiones de exmilitares y familiares. A poco más de 6300 metros de altura presentó serios problemas de salud por lo que los agentes de la Patrulla de Rescate lo bajaron hasta el campamento Nido de Cóndores con oxígeno, pero no logró resistir y falleció.

John Michel Magness participó como piloto de avión de la Guerra del Golfo

Magness nació en Texas en 1965 y antes de enlistarse en el ejército, en 1982 decidió cursar la carrera de licenciatura en Ingeniería Mecánica en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Tras concluir los estudios inició su larga trayectoria en las fuerzas armadas de ese país.

Cuatro más tarde se unió al U.S Army, donde trabajó por casi una década como Piloto de Operaciones Especiales, en donde llegó al grado de Comandante. En el medio realizó un posgrado sobre Negocios en la Universidad de Boston, según se detalla en su cuenta de LinkedIn.

John Michel Magness estaba de viaje en el país jutno un grupo de amigos

Tras la baja del servicio militar se dedicó al rubro de bienes raíces y fue consultor de aviación a finales de los 90 e inicios del año 2000. En 2001 cofundó la empresa Hillwood, una compañía dedicada al desarrollo industrial e inmobiliario, que se convirtió en una de las más destacadas del país del norte.

Además, el militar y empresario tuvo tiempo de escribir un libro: Pilot Vision: And Other Pilot Secrets to Succeed in the Business World de 1998. Allí detalla las dificultades que vivió tras abandonar el ejército y cómo logró ingresar a otro mercado laboral.

Segundo caso en 48 horas

La muerte de Magness es el segundo deceso en el Cerro Aconcagua. El noruego Moi Oystein, intentaba llegar junto a otros andinistas a la cumbre y por razones que se tratan de establecer sufrió una descompensación cerca de los 6.500 metros sobre el nivel del mar, en el sector de La Cueva.

De las primeras pericias surgió que Oystein realizaba el camino hacia la cumbre junto al grupo en que se encontraba cuando comenzó a sentirse mal y se descompensó ante la sorpresa de los presentes.

El rescate el 11 de febrero GZA: Servicio Médico Aconcagua

En este contexto, el guía que acompañaba al grupo lo asistió y comenzó con la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de compensarlo, pero a pesar del esfuerzo, el hombre murió en el lugar.

Un llamado a la línea de emergencia alertó a las autoridades y al personal de guardaparques para organizar el rescate del cuerpo que se encontraba a 6.500 metros de altura.

En tanto, la semana anterior, dos andinistas extranjeros fueron internados en grave estado tras accidentarse en el Aconcagua: un británico de 32 años y un francés de 55 años que fueron internados luego de caer varios metros en Nido de Cóndores.

