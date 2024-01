escuchar

El incendio forestal que hace estragos en el Parque Nacional Los Alerces y ya consumió más de 1053 hectáreas originó una investigación en la que, según las autoridades de Chubut, tiene como principal sospechoso a Cruz Cárdenas. Se trata del hombre también señalado como el responsable de la toma de tierras en esa zona desde diciembre de 2020.

Cruz Cárdenas se define como mapuche, es integrante de la Lof Paillako y fue brigadista de Parques Nacionales. Autoridades y diferentes vecinos de la zona lo relacionan con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). “Si el gobernador se anima a decir que es gente de la RAM es porque tiene datos concretos. Como están en territorio federal, necesita entrar con las fuerzas federales. La policía de la provincia no puede hacer nada”, dijo a LA NACION el integrante de otra familia que perdió su casa en uno de los últimos incendios.

Y agregó: “Se sindica como autor intelectual del incendio a Cruz Cárdenas, muy ligado a la RAM, y a la que sería la nueva jefa de la RAM, Moira Millán, que vive en Corcovado. Allí tienen tomado un predio provincial que es de la policía. La líder es Millán, que genera este tipo de actos terroristas, lo mismo que el grupo que actuó en Villa Mascardi”.

El lof Paillako, en tanto, mantiene un conflicto territorial dentro del Parque Nacional Los Alerces desde 2020, cuando sus integrantes tomaron tierras y su líder había señalado entonces como Cárdenas.

El verano pasado, el exbrigadista no solo había sido señalado como responsable de los incendios ocurridos en Los Alerces, sino por haber apedreado un móvil policial y por haber cortado rutas.

“En este momento hay una toma en el parque, que es un delito, más allá de que tenga o no que ver con el incendio, y el intendente –que es la autoridad competente– no hizo la denuncia”, apuntó este lunes el gobernador chubutense, Ignacio Torres, en referencia a la toma de la seccional El Maitenal, en Los Alerces.

De acuerdo con información de Protección Civil de la Municipalidad de Esquel, desde 2008 hubo ocho incendios de grandes dimensiones en ese área protegida. El último comenzó el jueves pasado a la noche en la zona de Bahía Rosales, sobre el lago Futalaufquen, a unos 55 kilómetros de la ciudad de Esquel.

El año pasado, el exintendente del parque nacional, Hernán Colomb, tuvo intenciones de realizar la denuncia por la usurpación de la seccional, pero, según dijo el lunes Torres, sus superiores “relativizaron el tema”.

Un vecino de Los Alerces, Cristian Bengolea, que el verano pasado perdió su casa en Laguna Larga -frente al parque nacional- por otro incendio intencional, indicó a principios de 2023: “Ya desde 2018 se buscaba a una persona como responsable de los incendios, hubo pedido de captura y nunca lo buscaron. Los incendios se inician para hacer daño y eventualmente para poder ocupar tierras que otros abandonan y hacerse de ellas”.

En febrero de 2023, Cárdenas se presentó ante el Juzgado Federal de Esquel para comparecer en el marco de la causa de usurpación por hechos sucedidos en el 2020. En ese momento, el abogado del sospechoso, Luis Virgilio Sánchez, explicó que su defendido decidió presentarse luego de haber sido “injuriado” en varios medios de comunicación locales y nacionales que señalaron a su defendido como responsable de los incendios.

“Estamos tratando de darle una situación alternativa y conciliatoria, tanto del Juez, como de los miembros de la comunidad y las autoridades de Parques Nacionales. No hay nada que lo vincule con esa causa y no tiene nada que ver con eso, no hay denuncias formales”, aseguró el año pasado el letrado en diálogo con Radio Nacional.

Todos señalan a Cárdenas

El domingo, Torres responsabilizó a los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por los incendios y destacó que los focos ígneos ocurrieron en el mismo lugar y con las mismas características que otros anteriores.

El actual intendente del parque nacional, Danilo Hernández Otaño, dijo este fin de semana: “Claramente fue intencional. Son dos focos prendidos a una distancia relativamente próxima, que se terminan juntando en un solo frente”.

De acuerdo con lo que el año pasado informó a este medio otro integrante de una familia que perdió su casa en los últimos incendios, Cruz Cárdenas está “muy ligado a la RAM, y a la que sería la nueva jefa de la RAM, Moira Millán, que vive en Corcovado”. Además, sumó: “Allí tienen tomado un predio provincial que es de la policía. La líder es Millán, que genera este tipo de actos terroristas, lo mismo que el grupo que actuó en Villa Mascardi”.

Este lunes, el humo se disipó en horas de la tarde y pudieron operar los helicópteros y aviones hidrantes. Asimismo, ayer se sumaron 10 combatientes a los 87 brigadistas que habían iniciado el domingo el combate del fuego en terreno.

