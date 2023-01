Quién es Simón Ahued, el influencer mexicano que fue agredido por la policía en Mar del Plata: picadas ilegales y miles de seguidores

escuchar

Simón Ahued (30) es un youtuber mexicano, oriundo de Puebla, que suele publicar en sus redes sociales fotos de autos de lujo como Camaros y Audis. Al mismo tiempo, según los medios de México, también forma parte de una empresa especializada en modificar la apariencia de los vehículos y motos. Está dentro del top 5 de los influencers más reconocidos de Puebla, según El Universal de esa ciudad.

El joven vivió un violento episodio con la Policía en Mar del Plata este fin de semana, que luego subió a sus redes sociales. En el video se puede ver como los oficiales le pegan con sus escudos y tiran gas lacrimógeno. Según puedo saber LA NACION, Simón y su pareja realizarán la denuncia policial hoy.

GIF Un influencer denunció abuso policial en Mar del Plata

LA NACION pudo hablar con Simón, quien expresó: “Fue una lástima todo lo que pasó. Siento que no son las formas de tratar a la gente, no fueron las formas como llegaron a gritarnos y a empujarnos con sus escudos. Grabé para que estuviera todo documentado y me tiraron el teléfono, después me golpearon por la espalda. Hoy vamos a hacer la denuncia y en breve regresamos a México. A pesar de sus fuerzas de seguridad me quedo bastante contento con Argentina.”

Ahued está en pareja con la argentina Melisa Mendoza (27), que está terminando su licenciatura en Psicología y reside en México junto al influencer hace dos años. Acerca de lo ocurrido, Mendoza contó: “Habíamos salido de Bruto y cruzamos para esperar al taxi. De pronto llegan cinco policías y sin decir nada, una de las chicas me empieza a empujar gritando que nos vayamos. También empujaban a una chica que se cae y ahí fue cuando Simón les dijo que nos hable bien. Simón sacó su celular y les dijo que iba a quedar grabado como nos estaban echando, que no era manera. Se pusieron peor y le tiraron el celular. Cuando levanta su teléfono y ya nos estábamos yendo, se acerca un policía y le pega en la cabeza. Y cuando Simón se da vuelta, le tiraron gas pimienta en la cara.”

Simón tiene más de 450 mil seguidores en Instagram, más de 500 mil en Facebook y más de 300 mil en YouTube. Sin embargo, su popularidad escaló debido a distintos escándalos a través de sus redes, principalmente vinculados a las picadas ilegales. Según El Universal de Puebla, en una de las “carreras” fue confiscado un Chevrolet Camaro 2019, y Ahued, luego del episodio, anunció que le propondría al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que le permitiera que las carreras se realicen en un ambiente controlado y poder llevarlas a cabo una vez por semana.

Tal como menciona el medio de Puebla, MTP Noticias, el gobernador Barbosa Huerta nunca respondió al pedido y, por el contrario. ordenó que a cualquier persona que se detenga realizando estas prácticas, se le cancelaría la licencia de conducir por un término de diez años.

Simón es el hijo de Armando Ahued Ortega, exsecretario de Salud de la ciudad de México, quien trató de incursionar en la política pero estuvo involucrado en un escándalo mediático cuando lo descubrieron consumiendo cocaína. Allí le retiraron el cargo.

Armando Ahued Ortega, el padre de Simón Ahued Facebook: Dr. Armando Ahued Ortega