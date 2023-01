Un popular influencer mexicano denunció abuso policial en Mar del Plata: “Me golpearon y lanzaron gas lacrimógeno por filmarlos”

escuchar

El influencer mexicano Simón Ahued, que tiene casi 500 mil seguidores en Instagram y es conocido por crear contenido con vehículos de lujo, está de paseo por la Argentina. En Mar del Plata este fin de semana, denunció ayer abuso policial en su cuenta, donde subió un video en que se lo ve caminar junto a un grupo en la madrugada y es abordado por un grupo de oficiales de la provincia de Buenos Aires.

“La Policía de la Argentina me golpea y lanza gas lacrimógeno por filmarlos. Compartan”, escribió Ahued, quien sumó a eso una grabación donde camina junto a un grupo de jóvenes por la vereda del Hotel Costa Galana, en la Avenida Patricio Paralta Ramos al 5700, cuando efectivos de la Bonaerense lo incitan a moverse del lugar con el uso de escudos y gas, y le hacen caer el teléfono. Según el diario La Capital de Mar del Plata, los hombres de la fuerza pertenecen a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que realiza operativos de nocturnidad en Playa Grande.

Después de levantar su celular, y mientras él se dirige hacia la esquina y dobla, en un momento se da vuelta y parece decirle algo a uno de los policías, que le pega una cachetada en la parte posterior de su cabeza. “Está todo filmado eh”, le gritan los demás chicos a los uniformados, que se van del lugar.

Un influencer denunció abuso policial en Mar del Plata

En algunos de sus comentarios, Ahued contó: “Estábamos esperando un Uber con mi novia y algunos amigos afuera del hotel, y llegaron a movernos. Los empecé a grabar pues era injusto que nos movieran. Tiraron a una de las niñas que iban con nosotros, empezaron a empujar y golpearnos”.

Tras su posteo, el influencer le dio a Ahora Mar del Plata la misma versión: que habían salido del boliche y esperaban un taxi cuando los efectivos lo empezaron “a mover de una mala forma”. En esa misma línea, siguió: “Tiraron a una piña y empecé a grabar, y fue cuando me decían ‘no puedes grabar’ y me empezaron a empujar y me tiraron el celular”. Asimismo, insistió con que cuando se estaba alejando sufrió un golpe de atrás y le lanzaron gas.

En tanto, fuentes de la la secretaría de Seguridad le indicaron también a ese medio de la costa al respecto de la situación: “En el momento de la descompresión le piden que se mueva, que espere el taxi en otro lado, y se resiste a la orden de la Policía. El cachetazo está demás, pero el joven no quería cumplir con una orden que le estaba dando la Policía”.

Por otra parte, LA NACION consultó con fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, que enfatizaron en que no están al tanto de que haya una denuncia radicada por Ahued en sede policial ante esta cuestión. Asimismo aclararon que el gas lacrimógeno se utiliza como “disuasorio frente a posibles accidentes mayores”.

Quién es Simón Ahued

Oriundo de Puebla, Ahued suele publicar en sus redes sociales fotos con autos de lujo como Camaros y Audis. Asimismo, los medios de México aseguran que forma parte de una empresa especializada en modificar la apariencia de vehículos y motos, pero que su popularidad escaló por distintos escándalos a través de sus redes, sobre todo vinculados a las picadas ilegales.

Simón Ahued suele posar con autos de lujo Instagram @simonahued

Hijo de Armando Ahued Ortega, exsecretario de Salud de la ciudad de México, el joven hasta entró al mundo de la política como delegado del partido Pacto Social de Integración, pero fue captado por una cámara de seguridad mientras consumiría cocaína en un restaurante junto a unos amigos y desde esa fuerza decidieron quitarle el cargo, de acuerdo a lo que informó El Universal de Puebla.

LA NACION