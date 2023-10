Los familiares que esperando el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas con repatriados aplaudieron cuando los pasajeros empezaron a salir del aeropuerto de Ezeiza

Lucila Marin LA NACION

Llegaron otros 250 argentinos. A las 15.48, los familiares que estaban esperando el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas con repatriados que fueron evacuados de Israel por la guerra en Medio Oriente aplaudieron. Hacía casi una hora que el avión había aterrizado cuando los primeros pasajeros empezaron a acercarse por la pista del sector FOB del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde habitualmente arriban las naves privados, lugar elegido por razones de seguridad.

Gabriel no aguantó y entró corriendo por el medio de las vallas para abrazar a su hijo Ioel, de 19 años. Lo siguió la madre, que llevaba atada una bandera de Israel en el cuello. “Se nota que están asustados”, dijo él después de abrazarlos. “Quiero que esto termine y volver. Estaba bien y me sentía seguro, pero todos se fueron y no me quería quedar solo”, agregó. El joven estaba en territorio israelí estudiando.

Detrás caminaban dos hombres que rondaban los 60 años. “Llegó mi hermano y es el cumpleaños”, explicaba uno de ellos, mientras le palmeaba la espalda.

Martín, de unos 40 años, hace un año y medio que vivía en Tel Aviv. Entre lágrimas, expresó: “Gracias a la Argentina, a la Armada, a la Cancillería y al Ministerio de Defensa estamos en casa. Muchos no tuvieron esa oportunidad. Siento un poco de paz por estar en casa, pero mucho miedo por los que quedaron allá”.

El Airbus 330 con matrícula LV-GHQ salió de Roma a las 6.20 de la mañana. Hasta allí habían sido trasladados los argentinos rescatados por el operativo “Regreso Seguro”, para el cual el Gobierno implementó un puente aéreo entre Tel Aviv y Roma, con los aviones un Hércules C-130 y un Boeing 737 pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina, para rescatar a los connacionales que estaban en ese país como residentes o turistas. Las tareas fueron coordinadas entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa y Aerolíneas Argentinas.

Se suman al primer contingente de repatriados que, con similar modalidad, arribaron al país a primera del domingo pasado.

Según informaron voceros de la Cancillería, de los 1500 argentinos inscriptos en los formularios habilitados para salir de Israel, ya evacuaron 675, aunque muchos llegaron a Roma y siguieron sus viajes o usaron sus propios billetes aéreos.

Se estima, además, que entre 100 y 120 lograron abandonar ese país ir por sus propios medios pese a haberse anotado en el operativo oficial: se trata de residentes que consiguieron viajar por Ethiopian, casi la única línea aérea que sigue operando tras el estallido bélico, o la aerolínea israelita.

El Gobierno espera poder continuar operando con el puente aéreo, que actualmente funciona con tres vuelos diarios aunque dependen de que no se cierre el espacio aéreo israleí. Estiman, además, que el tercer avión con argentinos saldrá pasado mañana desde Roma, según informaron desde la Cancillería a LA NACION.

“Es una gran alegría en medio de este conflicto tan desafortunado poder confirmar el arribo de otro avión lleno de argentinos y argentinas. Hay un Estado presente que asiste y cuida a sus ciudadanos en situaciones extremadamente críticas como esta”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.