EL CALAFATE.– Santa Cruz dejó sin efecto la resolución que permitía el pase automático de los estudiantes de nivel secundario aun adeudando todas las materias. La decisión la tomó por unanimidad los vocales de la nueva cartera de Educación y entrará en vigencia en el año 2024, con lo cual se restablece el sistema por el cual los años para pasar de año no podrán adeudar más de dos materias previas.

Para el actual presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet, la medida era “una estafa social, vehiculizada a través de una estafa pedagógica.

“La escuela establece un contrato con la sociedad, y ese contrato es la formación de los estudiantes. Y si esa formación no se da en el marco de una normativa clara, eso dificulta el punto central que tiene el sistema educativo que es el aprendizaje de los estudiantes”, señaló.

La decisión llegó el tercer día del Gobierno de Claudio Vidal y va en sintonía con la decisión que tomó en Santa Fe su par, Maximiliano Pullaro, quien esta semana en su primer decreto como gobernador puso fin a la no repitencia en las escuelas secundarias.

En su primer discurso como gobernador, Vidal resaltó que la Educación es uno de sus tres principales ejes de gestión. En esa línea, ayer la cartera educativa, con el acompañamiento de los vocales que representan a los docentes y a los padres, acompañaron la decisión que estaba vigente desde la pandemia.

“La educación está en un estado muy crítico y creo que en eso coincidimos todos los habitantes de Santa Cruz, necesitamos de todos los actores para poder mejorarla y recuperarla y hoy empezamos a caminar en ese sentido”, afirmó Busquet, en diálogo con LU 85, Canal 9 de Río Gallegos.

Días perdidos

En los ocho años de gestión, la cuñada de la vicepresidenta nunca pudo llegar a un acuerdo con la Asociación de Docentes de Santa Cruz, ADOSAC, el único gremio que desde 2007 se mantuvo crítico al kirchnerismo y con quien ella siempre mantuvo una relación conflictiva. Un documento elaborado por la ONG “Argentinos por la Educación” reveló que en Santa Cruz un alumno que empezó primer grado en 2013, cuando finalizó 2018, había perdido el equivalente a un año y medio de clases por paros docentes, ya que se contabilizaron 261 días de medidas de fuerza, solo entre esos años.

En 2023, la educación en Santa Cruz tuvo un año crítico. Solo hubo clases sin interrupciones en las 40 escuelas privadas de la provincia, en tanto que en los restantes 227 establecimientos públicos estuvieron atravesados por la huelga de casi 70 días que afectó a todos los niveles educativos. En julio la justicia provincial hizo lugar a un amparo donde puso un límite a los días de huelga fijando que no podían superar más del 20% de los días de clases, medida que fue rechazada en la segunda instancia judicial, recientemente.

“Hoy nos encontramos, lamentablemente, con alumnos que están pasando de año adeudando espacios curriculares, materias, sin ningún límites, con estudiantes que adeudan 30 espacios curriculares y eso es sumamente perjudicial para los alumnos. No se garantizaba la acreditación de los aprendizajes; a esto llamamos una estafa pedagógica”, aseguró, ayer, el nuevo presidente del CPE al dar a conocer las primeras nuevas medidas.

La nueva modalidad para cursar el secundario se empezará a aplicar en 2024, en tanto que se estableció que los alumnos que hoy están cursando el secundario y deban materias tendrán el 2024 y el 2025 para acreditar todo lo que adeuden hasta la finalización del presente ciclo lectivo.

“Todo el equipo de gestión comparte que la repitencia tal vez no sea el mejor sistema para acompañar a las trayectorias de los estudiantes. Ahora, hasta que no encontremos un sistema mejor, tampoco podemos caer en lo que se hizo hasta ahora, porque el perjuicio es mucho mayor, y tiene que ver con cambiar muchas condiciones del sistema educativo que no se pueden hacer de un momento para otro. Como dice el dicho popular, el remedio no pude ser peor que la enfermedad”, detalló Busquet.