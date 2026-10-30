Retiro: la nueva cara de un tradicional paseo gastronómico que apuesta por volver a cautivar

La iluminación cálida recorre el cielorraso, los canteros con plantas acompañan las fachadas y las veredas se integran con la calzada en un paseo que busca invitar a caminar y quedarse. Bajo la autopista Illia, entre Retiro y a pocas cuadras de Recoleta, La Recova de Posadas reabrió ayer después de ocho meses de obras con una imagen renovada. Durante el evento, representantes de los restaurantes y visitantes recorrieron el espacio para celebrar la reinauguración.

El sector renovado abarcó 2035 metros cuadrados, que fueron intervenidos por Plaza Intendente Alvear SA (Piasa), la empresa concesionaria de La Recova de Posadas, con impulso del gobierno de la ciudad. Los trabajos comenzaron a fines de noviembre de 2025 y tuvieron como eje una reorganización del espacio para dar mayor protagonismo a los peatones, además de la readecuación pluvial.

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“Nos encomendaron una obra básicamente hidráulica, eso tiene que ver con que no llueve como antes. Para hacerla hubo que levantar los solados –revestimiento del piso– y realizar una intervención importante trabajando, por supuesto, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, desde el punto de vista arquitectónico y visual. Aprovechamos esa oportunidad para poner en valor un lugar emblemático para nosotros, renovar los frentes y recuperar la vitalidad comercial y turística”, explicó Diego Servente, presidente de La Recova de Posadas a LA NACION.

Durante la celebración al aire libre, los restaurantes de La Recova ofrecieron degustaciones de sus cocinas, acompañadas por vinos que integran la carta de los locales gastronómicos. De fondo, un DJ set con vinilos de bossa, jazz y soul marcó el ritmo de un cóctel.

Diego Servente, uno de los directores de La Recova de Posadas Pilar Camacho

“Me parece que mejora y que es mucho más amable para el turista y para el vecino. Reducimos la trocha, agrandamos la vereda y mejoramos el pavimento intertrabado, cuidando tanto el tránsito peatonal como el vehicular”, detalló Servente.

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La opinión de los vecinos

Entre los vecinos que caminaban por la calle Posadas se encontraba Gustavo Benítez, despachante de aduana de 45 años, quien vive en el barrio hace 18 años y se pronunció con alegría al hablar de los cambios: “Me parece bárbaro el cambio. Agrandaron la vereda, ahora dan ganas de caminar por acá”. Para él, que pasa por este rincón porteño todos los días para ir al trabajo, la diferencia se nota en el aspecto general del paseo: “Estaba muy apagado, ahora lo veo más pintoresco”.

Adolfina Reynal, de 24 años, estudiante de Ciencias del Comportamiento y vecina de Recoleta, también destacó la transformación mientras disfrutaba del evento. “Me parece que está buenísimo. Recoleta tiene esta fama de ser un barrio de gente grande, así que traer lugares nuevos y empezar a remodelarlos está buenísimo”, señaló. Entre los cambios que más le llamaron la atención mencionó la iluminación y la ampliación de los locales gastronómicos.

El proyecto apunta a integrar La Recova con su entorno, una zona que concentra espacios vinculados con el turismo y la gastronomía, además de hoteles icónicos del área como el Four Seasons y el Palacio Duhau. El complejo cuenta con una superficie total de 13.000 metros cuadrados y reúne diez propuestas gastronómicas: Piegari Ristorante, Piegari Carnes, El Mirasol, Iñaki, Regina, La Stampa, Sushi Club, Pibä, Il Giardino y Havanna. También alberga concesionarias y servicios de alquiler de autos.

Adolfina Reynal, de 24 años, estudiante de Ciencias del Comportamiento y vecina de Recoleta, junto a una amiga, disfrutaron del evento y aprobaron el cambio Pilar Camacho

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Olivia Nelson, jubilada de 79 años, estaba con amigas por la zona cuando vio el ambiente y la renovación. Con una copa de vino en la mano, se mostró contenta con el cambio: “Yo soy de acá de toda la vida. Me encanta. Esto es un puente que podría ser una cosa horrible y la verdad que lo tienen fantástico. Está más abierto y muy bien decorado”.

Los restaurantes

Para los restaurantes, el cambio también representa una oportunidad para atraer al público y acompañar la nueva imagen del complejo. Ricardo Fernández, dueño de El Mirasol, reconoció que al comienzo de la obra fue difícil el movimiento de máquinas y el ruido para recibir a la clientela, pero consideró que la intervención era necesaria. “Es un espacio icónico de la ciudad, que atrae mucha gente, mucho turismo, y que estaba pidiendo a gritos una renovación”, afirmó a LA NACION.

Durante los meses de obra, explicó, los restaurantes contaron con clientes fieles que encontraron distintas maneras de llegar pese a los cortes y las molestias. Según indicó, cerca del 90% del público de El Mirasol es argentino, aunque también reciben visitantes que se alojan en los hoteles de la zona y pasan por el lugar.

El cambio del entorno también impulsa a los propios locales a renovar sus instalaciones. Fernández adelantó que El Mirasol proyecta incorporar un deck y un nuevo sistema de toldos para aprovechar su terraza lateral al aire libre, además de avanzar con mejoras en el interior del restaurante. “Todos estamos queriendo acompañar ese pequeño refresh y actualizarnos. Uno tiende a quedarse con lo que tiene desde hace 20 años, pero este cambio importante que hizo el complejo es una oportunidad”, señaló.

El nuevo deck del restaurante Piegari en la apertura de La Recova de Posadas Pilar Camacho

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Laura Chinkies, presidenta de Piegari SA, coincidió en que la renovación actualiza la imagen de La Recova y la acerca a estándares internacionales. Para ella, el cambio se aprecia especialmente durante la noche, cuando la iluminación transforma el paseo: “Parece que estás en París”.

Sin embargo, destacó que el objetivo no es atraer únicamente a turistas. “Por supuesto que el turismo es muy bienvenido, pero nuestro corazón está puesto en la gente del barrio y de la zona”, expresó a LA NACION. Según relató, los clientes habituales acompañaron los trabajos y ahora esperan la finalización de los detalles que faltan incorporar, como por ejemplo unos sillones en la entrada del restaurante para comodidad de quienes esperan su mesa.

El acto inaugural

La Recova nació en 1992 como una manera de incorporar actividad urbana a un sector condicionado por la construcción de la autopista. Con el tiempo, se instalaron restaurantes, concesionarias y otros comercios que contribuyeron a darle vida al lugar.

El ministro de Infraestructura de la ciudad, Pablo José Bereciartua, destacó la fusión entre el espacio público y privado: “Es una ciudad extraordinaria, pero lo es mucho más cuando se suman el sector público y el privado. Me parece que estamos en un momento de cambios y parte de eso es repensar la ciudad. Acá podemos ver cómo una infraestructura pensada hace mucho tiempo se puede complementar con ideas más recientes”.

(De izquierda a derecha) Julio Crivelli, director de La Recova; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño; y Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura Pilar Camacho

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Por su parte, Hernán Lombardi, ministro de Desarollo Económico porteños, puso foco en la importancia de que las obras tengan un impacto concreto en la vida cotidiana de las personas. “Las obras si no las utiliza la gente, las 1000 familias detrás de quienes trabajan en los locales gastronómicos y quienes pasan por estas calles, quedarían solo en la cabeza de quienes las planean. El verdadero desarollo económico es cambiar la vida real de la gente. Acá no importa La Recova, sino los seres humanos que la integran”, afirmó.