Retiro: manteros desalojados cortaron la avenida Ramos Mejía en reclamo de un espacio para vender

Un grupo de manteros cortó este mediodía la avenida Ramos Mejía frente a la estación de trenes de Retiro tras haber sido desalojados ayer por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el marco del plan de reordenamiento en el espacio público que impulsa el distrito. Algunos de pie y otros sentados en sillas por las altas temperaturas que se registran en la Capital Federal, interrumpieron el tránsito de la arteria hasta minutos antes de las 13, cuando finalmente se retiraron.

Según informó LN+, quienes participaron de la protesta le exigieron a la administración de Horacio Rodríguez Larreta una respuesta para saber dónde pueden trabajar luego de haber sido retirados de los puestos que ocupaban en la zona. Frente a dicho escenario, en el lugar se montó un fuerte operativo policial para prevenir incidentes, en tanto que personal de tránsito desvió a los vehículos para evitar embotellamientos.

“Queremos trabajar”, fue la consigna que expresaron los manifestantes a través de cánticos y pancartas. “Por favor, solamente queremos trabajar. Tenemos familia, tenemos hijos. No podemos seguir así y no queremos robarle a nadie. Queremos trabajar honradamente y ganar lo que podamos, aunque no sea mucho. Yo vendo empanaditas, no soy ningún delincuente. Le pido al Gobierno que quiero trabajar y dar trabajo a otra gente”, sostuvo uno de los manteros.

En tanto, una mujer que formaba parte de la protesta agregó: “Queremos una respuesta y no queremos pelear con nadie. Sabemos que es injusto estar en la vía pública, pero queremos saber si es posible, como en Chacarita o Parque Centenario que dan viernes, sábado y domingo, que nos den esos días aunque sea. Esa solución queremos nosotros. O que se presente el que hizo el vallado y nos mintió a los manteros que estamos fijos hace años. Vengan, den la cara”.

El reclamo de los manteros

Desalojo y reclamo

Ayer, en horas de la madrugada, las autoridades del gobierno de Larreta dieron por iniciado un plan de reordenamiento en el espacio público en la zona de la estación de Retiro. Para ello, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales, se retiraron los puestos de venta de mercaderías que no estaban habilitados.

Los trabajos, llevados adelante en conjunto por los ministerios de Seguridad, y Espacio Público e Higiene Urbana, y la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, tienen como objetivo recuperar, ordenar y mantener el entorno “para que sea más seguro”, de acuerdo con el comunicado oficial.

En total van a ser intervenidos 4500 metros cuadrados de veredas, donde ya se colocó un vallado perimetral, y las paradas del centro de trasbordo con instalación eléctrica y puesta a punto de mobiliario. Fue dentro de estos perímetros que fueron retirados los puestos de los manteros que cada día se podían ver en el lugar.

Las tareas que se realizarán en el lugar durante los próximos días afectarán la circulación de los pasajeros, por lo que se trasladarán 7 paradas de las líneas de colectivo 28, 70, 75, 92, 100, 101 y 150 así como las de taxis.

Operativos en Retiro Prensa CABA

Asimismo, se asignarán dos carriles a lo largo de la Avenida Ramos Mejía para los peatones. Respecto del ingreso a la terminal de trenes, quedarán habilitados los accesos laterales de los ferrocarriles San Martín y Belgrano Norte. Por su parte, continúan las obras en la Línea Mitre por lo que no llega hasta la estación.

Frente a los inconvenientes que puedan darse en el lugar por los trabajos, más de 50 agentes de tránsito tendrán presencia en cuatro ubicaciones distintas para el ordenamiento de la circulación vehicular. Estarán en la calle de 6.30 a 21 junto con 28 concientizadores, encargados de brindar información.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas obras son parte del Plan Integral de Mejoras en los Centros de Trasbordos, por lo que también se está trabajando en los centros de Constitución, Liniers y Sáenz.

Operativos en Retiro Prensa CABA

Las obras a realizar, en detalle

Se reforzará la iluminación 100% LED. Se reemplazarán las luminarias dobles en las dársenas centrales de la Avenida Ramos Mejía por tréboles con 4 luminarias en columnas de 9 metros. Se trabajará en la iluminación peatonal en columnas existentes sobre la Avenida del Libertador (sobre la vereda del ferrocarril).

Habrá un plan de higiene específico para la traza de la Avenida Ramos Mejía, donde se duplicó el servicio de recolección, se relocalizarán contenedores, habrá tareas de hidrolavado en veredas y calzadas.

Se realizará el recambio y mantenimiento de los puestos de diarios y flores que no estén en condiciones.

Se repavimentará la calzada y toda la demarcación horizontal sobre 9 cuadras de la Avenida Ramos Mejía, y se harán tareas de bacheo y demarcación horizontal sobre la Avenida del Libertador.

Se intervendrá la plaza Canadá y su entorno, con provisión y colocación de césped (6000 m2), reposición de arbolado (37 plátanos, 17 tipas y 23 jacarandás), reposición de plantas (550 cola de zorro), nivelación, reposición de piedra granza y terraplén verde parquizado.

Operativos en Retiro Prensa CABA

