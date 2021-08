Roberto Salvarezza: “No es una jarra loca de vacunas, la combinación es segura”

Ante algunos cuestionamientos que surgen ante la futura combinación de vacunas contra el Covid-19, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Roberto Salvarezza, aseguró hoy: “No es un tema de jarra loca de vacunas, no estamos haciendo nada improvisado. La combinación de vacunas es segura y dio buenos resultados”.

Los dichos se dan un día después de que se anunciara de manera oficial los resultados de los estudios de la combinación de dosis de diferentes laboratorios en el marco de la pandemia y en momentos en los que cerca de 2,2 millones de argentinos esperan hace más de 90 días la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

“No hubo ningún efecto adverso en los estudios que hicimos en Argentina sobre combinación de vacunas”, aseguró hoy en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, en FM Futurock,

Salvarezza garantizó la seguridad de los estudios y dijo que la intercambiabilidad de plataformas para que se completen los esquemas de vacunación, “ya han plicado en España, Italia, y Alemania, se han mezclado AstraZeneca con Pfizer o con Moderna y los resultados han sido muy buenos”.

“Como en la Argentina tenemos otras vacunas, el gobierno nacional ha realizado una serie de ensayos clínicos que se encuentran en ejecución y los primeros resultados ya se están conociendo”, explicó.

“Las combinaciones probadas AstraZeneca y Sputnik con Sinopharm no tuvieron inconveniente en cuanto efectos secundarios, algo que era predecible, porque si de manera individual no presentan problemas, combinadas no deberían presentar reacciones adversas diferentes y la apertura de los resultados a los 14 días, en especial la Sputnik y AstraZeneca tienen una muy buena respuesta inmune. Así que si no está el componente homólogo, la primera o la segunda dosis de Sputnik, podemos aplicarnos la AstraZeneca”, detalló.

En tanto, con respecto a la variante Delta, dijo que, si bien se detectaron casos, aseguró: “Hoy en día no es detectable, así que no se puede decir que al día de hoy haya circulación comunitaria en el país”.

En la Ciudad

En tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó hoy que anunció que desde el viernes la Ciudad ofrecerá la vacuna Moderna a los que recibieron la Sputnik V.

En sintonía con el gobierno nacional, la combinación de vacunas será optativa. Hay alrededor de 180 mil vecinos y vecinas de la Ciudad que ya cumplieron el plazo de tres meses desde que se aplicaron la primera dosis de la vacuna rusa.

Resultados de la combinación

Ayer, en un acto en Casa Rosada, autoridades nacionales, porteñas y bonaerenses dieron a conocer los primeros resultados de los ensayos clínicos que comenzaron el mes pasado.

Según pudo saber LA NACION, en el caso del estudio porteño, que es el más avanzado, el primer corte de 14 días demostró que la combinación de vacunas Sputnik V y AstraZeneca ya mostró generar niveles de inmunogenicidad similares a si una persona hubiese recibido el segundo componente de Sputnik V. En este primer corte de dos semanas, no se alcanzaron los mismos niveles con Sinopharm.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti explicó también que, en base a los estudios que ya llevó adelante el Reino Unido, AstraZeneca se podría combinar con Moderna, por lo que se podría ofrecer también esa combinación de fármacos.

Así, una persona que tiene primera dosis de Sputnik V podrá optar por recibir como segunda dosis la de AstraZeneca o Moderna. En tanto, quien tiene una dosis de AstraZeneca podrá optar por recibir como refuerzo la de Moderna.

LA NACION