Tras el incidente en el que un niño de 11 años quedó colgado del balcón del octavo piso de un edificio en Rosario, Javier, uno de los cuatro hombres que colaboraron en el rescate, dio detalles sobre lo ocurrido y calificó la experiencia de “terrible”.

“La situación fue desesperante. El nene vivía en el departamento de arriba, cayó un piso y quedó enganchado ahí”, relató en Telenoche Rosario el hombre, quien con la ayuda de un vecino del menor y de dos repartidores de cerveza que pasaban por Pellegrini y Mitre lograron ponerlo a resguardo.

Según sus propias palabras, Javier se encontraba en el lugar “de casualidad” porque debía hacer una diligencia a una cuadra del edificio y al toparse con la escena decidió entrar a la propiedad para colaborar. Estuvo entre los primeros en constatar que el niño había caído desde el noveno piso y se encontraba enganchado a la red de contención.

“Llegué de casualidad porque estaba en la zona trabajando, como los otros chicos. Entonces, vi que la gente miraba para arriba y se desesperaba y no se me ocurrió otra cosa que ir a ayudar. Los chicos [por los dos repartidores que también ingresaron al edificio para ayudar al menor] estaban golpeando la puerta y entre los tres hicimos fuerza para que alguien nos abriera”, afirmó.

Tras ello, recordó que todos corrieron al noveno piso, pero como desde esa altura les era imposible alcanzar al niño bajaron al octavo. Al llegar al departamento en el que se encontraba el chico descubrieron que el vecino que vive allí había logrado sostenerlo para que no cayera, motivo por el cual le resultaba imposible abrirles la puerta para que pudieran entrar.

“Gracias a que él lo sostuvo no se cayó. El problema era que no nos podía abrir el departamento. Entonces, la vecina de al lado nos abrió y nos metimos, cortamos la red y me tiré a buscarlo”, explicó Javier.

Para poder reingresar al menor al edificio, el hombre dijo que usó una cuchilla que le proporcionó una vecina para liberarlo de la red. “La agarré y corté, porque no tenés tiempo de pensar. Yo tengo un nene de 13 años y ver un chico en esa situación es terrible”, recordó y reflexionó que lo ocurrido este jueves demuestra que “entre la gente se puede ayudar”, que “no todo es discordia y pelea como se ve a veces en la calle”.

Tras poner a salvo al menor, contó que no se quedó mucho tiempo más en el lugar y que no tuvo contacto con la familia, por lo que dijo desconocer cómo se produjo la caída inicial que motivó el desesperante rescate.

