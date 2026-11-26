A pocos kilómetros de Buenos Aires, la ciudad santafesina ofrece naturaleza, gastronomía, cultura y la posibilidad de una desconexión accesible

Saliendo desde el centro se tardan entre 3 y 4 horas. Hay que pasar varios árboles, algunos campos. Varios camiones, algunas vacas. Por la cercanía, aunque el camino haga sentir que uno se alejó mucho de la Ciudad, no hay siquiera necesidad de parar en una estación de servicio. Llegando, se ve similar a cualquier periferia urbana argentina: fábricas, campings sindicales, pintadas partidarias, casas sobrias y grandes galpones de comercios varios. No es hasta tomar la avenida Belgrano que se dimensiona su elemento: Rosario tiene la naturaleza como protagonista.

A la vera del Paraná, por la mañana o por la tarde, cientos de rosarinos corren, caminan y andan en bicicleta por la costa. La ciudad mira al agua. También lo hacen los edificios de la zona, las mesas de los restaurantes e incluso el Monumento a la Bandera. Desde hace unos años, cuando definió su voluntad de reconvertirse, el propio Plan Urbano estableció el objetivo de consolidar una fachada “de cara al río”, al liberar antiguas instalaciones portuarias para abrir espacios públicos y parques, fomentar la recreación, el turismo y su uso cotidiano de zonas verdes, ordenando su urbanismo en torno a la ribera.

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Este aspecto —que la contrapone a Buenos Aires, donde el río recibe una atención más tímida— parece haberse convertido en un motivo de atracción. Según datos de la plataforma de turismo Booking, las búsquedas de alojamiento en Rosario hechas por viajeros argentinos para este verano crecieron un 10,7% interanual y, específicamente, las de quienes viajan solos aumentaron un 53,1%. Además, la plataforma identificó a la ciudad entre los diez destinos cuyo interés creció más para 2027 en todo el mundo.

La costanera rosarina conecta parques, paseos y espacios culturales Augusto Vitores

Un fin de semana en Rosario

El creciente interés coincide con una tendencia de los viajeros durante estos últimos años: estadías más cortas, que suelen definirse como “escapadas”. Para ellas, Rosario ofrece un poco de todo. Hay costa y espacios verdes para relajarse, edificios y sitios para conocer la historia local —y nacional—, y una gastronomía con sabores propios para disfrutar nuevos sabores.

Quien se hospede en el centro histórico puede empezar el sábado con un desayuno en el tradicional Bar El Cairo, abierto en el año 1943. Desde principios de los 80 fue el lugar de encuentro de Fontanarrosa y sus amigos, a quienes el escritor llamaba “la Mesa de los Galanes”. Hoy se lo considera un espacio cultural que acerca a los visitantes a la vida y obra del escritor, además de ofrecer el característico “Carlitos” (un tostado, pero hecho con pan de miga, jamón cocido, queso y kétchup).

El Centro Cultural Parque de España alberga exposiciones, talleres y festivales - Centro Cultural Plaza España

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A unos 15 minutos a pie queda el Parque España. Sus monumentales escalinatas bañadas en ladrillo bordó y custodiadas por las inconexas Columnas de Hércules permiten, después de admirarlas, bajar hacia la ribera y caminar sin apuro o sentarse un rato frente al río.

El paseo puede seguir a la vera del Paraná, por los parques de las Colectividades y Sunchales, ubicados en terrenos donde antes funcionaba el puerto y el ferrocarril. Todavía quedan rastros de esa historia, entre ellos los antiguos silos Davis, donde funciona el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro), con obras de reconocidos artistas como Antonio Berni y Lucio Fontana.

Desde allí, la parrilla Don Ferro queda a mano para almorzar junto a la barranca: combina cocina argentina clásica con un entorno abierto y gran vista al río. Después, para digerir el almuerzo, se puede llegar caminando hasta el Monumento Nacional a la Bandera, el lugar donde Manuel Belgrano la izó por primera vez en 1812.

El Monumento Nacional a la Bandera ocupa cerca de 10.000 metros cuadrados frente al río Paraná Augusto Vitores

El conjunto ocupa unos 10.000 metros cuadrados revestidos en mármol travertino. La Proa, el Patio Cívico y el Propileo son sus tres partes, que organizan el recorrido; en el interior están la Cripta de Belgrano, la Sala de las Banderas y un mirador con una de las vistas más amplias de la ciudad.

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Para la cena, un gran candidato es Fondo Cocina, con una propuesta de temporada basada en productos locales, en especial del Paraná, o Parrilla Escauriza, conocida por sus pescados de río. Ambas son opciones para pasar una gran noche y requieren un viaje en taxi, aunque la primera es más arreglada y la segunda, informal.

Fondo cocina fusiona gastronomía de autor con productos locales - Fondo Cocina

El domingo puede empezar con la visita guiada al Teatro El Círculo. Inaugurado en 1904, el recorrido pasa por el hall, la sala, el foyer, el escenario y los camarines. En las antiguas catacumbas hay espacios dedicados a la ópera y al arte sacro.

Para almorzar, Negre Restaurante, en Pichincha, funciona en una antigua fábrica reciclada y ofrece una carta de temporada que combina productos del Paraná, la huerta, el Litoral, la Patagonia y el mar argentino.

Después, una excursión en lancha o gomón permite ver desde el agua el perfil de la costa y el paisaje de las islas y los humedales. Algunos recorridos se adentran en pequeños cursos de agua y permiten ver aves locales. Es una forma más tranquila de cerrar el fin de semana antes de emprender el regreso.

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El pescado de río es una de las especialidades de la gastronomía rosarina - Escauriza Parrilla

Los 10 destinos tendencia para viajar en 2027

Rosario fue incluida entre los destinos que podrían ganar terreno entre las preferencias de los viajeros el próximo año, según las predicciones de viaje 2027 de Booking. Para armar la selección, la plataforma tomó destinos que estuvieron entre los 1000 más reservados entre enero y junio de 2026 y ordenó los resultados según su crecimiento interanual, con ajustes para asegurar una distribución geográfica equilibrada. Esta es la lista completa: