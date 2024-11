Rosario: se acercó a un árbol y un enjambre de avispas lo picó 150 veces

Una inusual secuencia ocurrió en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El sábado al mediodía, en la intersección de las calles Casiano Casas y Washington, un hombre recibió al menos 150 picaduras de avispas luego de haber ido a orinar a un árbol. Por el hecho la víctima se encuentra internada en grave estado.

Se trata de un hombre de 56 años, identificado como Favio Hernán M. Según consignó el medio local Cadena 3, la víctima se acercó a un árbol con la intención de orinar. En ese contexto, comenzaron a salir insectos de allí. Como consecuencia, recibió al menos 150 picaduras.

Testigos que se encontraban en el lugar intentaron ayudar a Flavio, pero también fueron picados. La mayoría contó que el hombre quedó tirado en el suelo, sin moverse y todavía con las avispas alrededor suyo, que causaron estragos en todo su cuerpo.

Lucas, dueño de una gomería cercana, relató: “Intenté acercarme, pero las picaduras de las avispas fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho”. Y sumó: “Eran todas avispas, no se le veía la piel de la cantidad que tenía. Pensé que había muerto porque se dejó de mover”.

Minutos más tarde, arribó un patrullero de la Policía de Acción Táctica y los efectivos ahuyentaron el enjambre. El hombre fue internado en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí ingresó con un cuadro grave y se encuentra en terapia intensiva.

El centro de salud informó que Flavio ingresó con un shock anafiláctico, un paro cardiorrespiratorio y sin signos vitales. En ese marco, fue intubado en estado crítico. Ahora permanece estable luego de haber respondido al tratamiento inicial con medicamentos y se encuentra fuera de peligro, indicó el medio La Capital.

Si bien tanto las avispas como las abejas forman parte del ecosistema y contribuyen a la biodiversidad, el Gobierno recomienda avisar a las autoridades en caso de ver un nido de estos insectos. De acuerdo a las recomendaciones de las autoridades, si un enjambre de avispas ataca, hay que mantener la calma y moverse lentamente. Si se mueven los brazos o se las golpea, provoca más ataques ya que les resulta más amenazante. De hecho, matarlas a golpes causa la liberación de feromonas, que atrae todavía más avispas. Se recomienda huir rápidamente para buscar ayuda.

