Rosario: subió al techo de una casa a buscar una pelota y murió tras sufrir una descarga eléctrica

Un hombre de 31 años falleció este miércoles por la noche en la ciudad de Rosario luego de sufrir una descarga eléctrica. La víctima había subido al techo de una vivienda para buscar una pelota de fútbol y, aparentemente, las chapas estaban electrificadas. Pese a que el joven llegó con vida a un centro de salud local, no sobrevivió.

De acuerdo a la información recabada por LA NACION de fuentes oficiales, la Policía arribó al lugar pasadas las 21.30 y una mujer, que resultó ser la tía de la víctima, contó que el hombre había ascendido al techo del inmueble ubicado en la calle Lamadrid al 400 bis, zona sur de Rosario, y que se electrocutó. El hombre no se percató de que dicho techo era de chapa y se encontraba electrificado a raíz de unos cables que había allí.

Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario, donde llevaron a un hombre que se electrocutó cuando subió al techo de una vivienda

Malherido, el hombre fue trasladado por su cuñado en un utilitario hasta el Hospital Roque Sáenz Peña donde permaneció bajo observación unos minutos y luego los médicos confirmaron su deceso. La Policía solicitó el resguardo del lugar del hecho y consultó con Fiscalía de Homicidios Culposos sobre las medidas de prueba a tomar en la vivienda.

Víctimas de las descargas eléctricas

Cada vez más, se conocen casos de personas que mueren tras sufrir descargas eléctricas. Este lunes, un hombre de 46 años falleció en La Plata por ese motivo mientras limpiaba la pileta de una vivienda. La víctima fue llevada de urgencia al hospital San Roque de Gonnet en el vehículo particular de un allegado, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. De acuerdo a los voceros, sufrió una fuerte descarga eléctrica que le provocó heridas de extrema gravedad de las que no pudo recuperarse.

A fines de septiembre pasado, un hombre de 73 años murió en su casa del departamento mendocino de Las Heras. De acuerdo a la información recabada en los medios locales, había recibido una descarga eléctrica cuando manipulaba herramientas.

Cuando el personal policial se trasladó al lugar indicado entrevistó al hijo de la víctima, quien manifestó que al llegar al domicilio encontró a su padre tirado en el patio. El hombre realizaba trabajos eléctricos en el patio de la casa cuando, aparentemente, le cayó agua desde el techo, lo que provocó la descarga eléctrica.

