“Rostro Ozempic”. En medio del auge de los GLP-1, los gigantes de la belleza se apresuran a tratar sus efectos secundarios

La expansión de los medicamentos agonistas del receptor GLP-1, comúnmente conocidos por algunas de sus versiones comerciales, como Ozempic, no solo está cambiando los cuerpos —cada vez más personas los consumen para bajar de peso—, sino que también empieza a tener efectos en la industria. Uno de los casos más llamativos es el de la cosmética.

La empresa suiza de cuidado de la piel Galderma, el grupo brasileño de cosméticos Natura y el gigante de la belleza L’Oréal están probando tratamientos para consumidores preocupados por la flacidez facial y la pérdida de volumen, buscando capitalizar un mercado en crecimiento.

Las compañías buscan abordar principalmente el fenómeno que comenzó a hacerse conocido como “rostro ozempic”, un término que surgió cuando el medicamento para la diabetes comenzó a utilizarse de manera masiva por personas que buscaban bajar de peso -especialmente pacientes con obesidad- y, al hacerlo, sus rostros comenzaron a cambiar.

Los medicamentos GLP-1, como los de Novo Nordisk, Ozempic y Wegovy, ayudan a perder peso imitando una hormona que produce sensación de saciedad. Además de los efectos secundarios gastrointestinales, la rápida pérdida de peso también puede provocar flacidez en la piel del rostro y el cuerpo. Los expertos afirman que la pérdida de volumen facial está relacionada más con la pérdida de peso en poco tiempo que con los medicamentos GLP-1 en sí.

Pfizer estima que el mercado de medicamentos contra la obesidad podría alcanzar los US$150.000 millones de dólares en ventas anuales para 2030, lo que contribuiría a crear una oportunidad potencialmente lucrativa para las empresas de cuidado de la piel y estética médica, ya que, como consecuencia, cada vez más pacientes buscan tratamientos para la flacidez de la piel y la pérdida de volumen facial.

Según las estimaciones de Boston Consulting Group para 2025, se prevé que los ingresos procedentes de estos tratamientos clínicos aumenten de unos US$700 millones a US$2.000 millones en los próximos cinco años.

“Cuando se trata de una pérdida de peso importante en un período de cuatro a seis meses, eso puede tener un impacto real en el volumen de la cara”, dijo a Reuters Michael Somenek, cirujano plástico facial con sede en Washington D.C. y profesor clínico asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington. Afirmó haber observado un aumento en las solicitudes de tratamiento por parte de pacientes con deficiencia de GLP-1 durante el último año.

Las empresas, detrás de una nueva oportunidad de negocio

Galderma, empresa participada en un 20% por L’Oréal, llevó a cabo un estudio el año pasado para evaluar el rendimiento de algunos de sus tratamientos existentes en los cambios cutáneos asociados a los fármacos para bajar de peso que contienen GLP-1.

“La flacidez, la pérdida de firmeza, la falta de volumen y la opacidad son preocupantes”, afirmó Anne-Cecile Chevrier, directora global de estética inyectable de Galderma. La empresa suiza fabrica Sculptra, un tratamiento que estimula la producción natural de colágeno, y Restylane, un relleno dérmico a base de ácido hialurónico.

“La flacidez, la pérdida de firmeza, la falta de volumen y la opacidad son preocupantes”, afirmó Chevrier Magnific

Chevrier afirmó que, si bien los tratamientos no fueron aprobados específicamente para usuarios de GLP-1, Galderma está trabajando con decenas de miles de cirujanos plásticos y otros esteticistas en todo el mundo que los comercializan a pacientes que toman medicamentos para bajar de peso.

En Estados Unidos, el 53% de las clínicas de estética prevén una afluencia de nuevos pacientes debido a los medicamentos recetados para bajar de peso, según un informe de 2024 de la firma de investigación Medical Insight, y el 43% cree que el mayor uso de estos medicamentos impulsará la demanda de tratamientos para corregir los cambios faciales inducidos por los medicamentos para bajar de peso.

L’Oreal también está explorando este mercado. “Actualmente estamos probando productos en usuarios de GLP-1 en estudios separados, ya que este grupo de consumidores está adquiriendo cada vez más importancia y representa un número significativo de personas en todo el mundo”, dijo Delphine Viguier-Hovasse, directora de innovación y prospectiva de L’Oreal, a Reuters.

Manuel Krauss, director de innovación e I+D de Natura, afirmó que la empresa está probando los productos existentes directamente con usuarios de GLP-1 y desarrollando una nueva generación de tratamientos. “El GLP-1 está creando nuevas necesidades de belleza a una velocidad sin precedentes, pero también nos está demostrando que el futuro de la belleza no puede definirse únicamente por las cremas”, dijo Krauss, señalando que la innovación futura podría combinar diferentes formatos, como suplementos y productos ingeribles.

No solo por GLP-1

Las investigaciones suelen concluir que en el mundo los fármacos GLP-1 son utilizados principalmente por adultos de entre 50 y 64 años, un grupo que ya experimenta una disminución en la producción de colágeno y, particularmente entre las mujeres menopáusicas, en la producción de estrógeno.

Los expertos añaden, a su vez, que algunas personas que toman medicamentos GLP-1 no consumen alimentos nutritivos con frecuencia, lo que también podría afectar su piel: “Creo que definitivamente es multifactorial y no creo que haya una respuesta directa”.

Beibei Du-Harpur, dermatóloga consultora y profesora clínica en el King’s College de Londres, afirmó que el término “rostro ozempic” es engañoso. “El medicamento no destruye el colágeno; simplemente perder peso de una manera más sostenible y menos rápida reduciría algunos de los cambios más severos que experimentan las personas”, sostuvo.

¿Funcionan?

Los expertos afirman que algunos productos para el cuidado de la piel pueden mejorar la apariencia y la calidad de la piel afectada, pero no pueden solucionar por completo la pérdida subyacente de volumen facial. Las cremas pueden actuar sobre la epidermis y contienen moléculas lo suficientemente pequeñas como para llegar a la dermis.

“No pueden reposicionar las almohadillas de grasa profunda de la cara... hay un límite a lo que estas cosas pueden hacer”, afirmó el doctor Du-Harpur. Según explicó, los tratamientos como los rellenos, que se realizan mediante inyecciones, funcionan mejor que las cremas, ya que pueden llegar a la dermis, la capa intermedia y más gruesa de la piel humana.

“Lo que realmente pierde volumen es la capa inferior, la capa de grasa, y nunca ha habido ninguna evidencia de que los productos tópicos para el cuidado de la piel puedan alcanzar esa capa de grasa”, suma.

Con información de Reuters