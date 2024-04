San Expedito: el ritual y la oración para este 19 de abril

Escuchar

Este viernes 19 de abril se conmemora el Día de San Expedito y para celebrar al patrono de las causas justas y urgentes es posible elevar una oración en su nombre o practicar alguno de los rituales vinculados al santo para que los pedidos de los fieles se concreten a la brevedad.

San Expedito es considerado protector de los jóvenes, socorro de los estudiantes, mediador en los procesos y juicios, salud de los enfermos, protector en los problemas de familia, laborales y negocios. Si bien no figura en el listado que registra todos los santos oficiales de la Iglesia Católica, San Expedito es uno de los santos más convocantes dentro del catolicismo y año a año suma gran cantidad de adeptos.

Los fieles se acercan al santuario de San Expedito cada 19 de abril Leo Vaca - Télam

Para venerar al patrono de las causas urgentes se puede recurrir a dos tipos de oraciones, una completa y otra que se realiza en tres días diferentes, dependiendo del tipo de ayuda que se desee alcanzar, y a la elaboración de un ritual para que llegue la abundancia al hogar.

El ritual para pedir ayuda a San Expedito

Uno de los rituales vinculados al santo tiene que ver con el pedido de abundancia y para ello es preciso contar con algunos materiales que habitualmente se encuentran en el hogar y con ellos realizar una oración.

En primer lugar, se necesita encender una vela de color amarillo y rodearla de café granulado y hojas de albahaca, frente a una imagen de San Expedito.

Una vez que se prende la vela, se debe decir en voz alta la siguiente frase: “Oh, San Expedito. Te pido por tu mediación ante Dios Todopoderoso para que mi vida tenga desenvolvimiento y la suerte en el dinero nunca me falte. Amén”.

El encendido de una vela junto a la imagen de San Expedito sirve para elevar el pedido que se quiera lograr Pixabay

La oración a San Expedito

Soberano San Expedito,

El socorrista por excelencia de las causas justas y urgentes,

Intercede en mi nombre frente al Dios padre todopoderoso,

para que me auxilie en estos momentos de desesperación

y angustia solemne.

Soberano San Expedito,

tú que eres el guerrero santo, el fiel servidor de Dios.

Tú que eres el Santo de los afligidos,

El Santo de los casos urgentes;

dame de tu protección, auxíliame,

dame de tus virtudes y fortaléceme con

coraje, valentía, calma, serenidad y fuerza.

Atiende mi suplica

(Realiza tu petición con fe).

Soberano San Expedito,

ayúdame a superar estas complicadas circunstancias.

Cuídame de toda amenaza, de todo peligro,

de personas y espíritus que busquen dañarme,

cuida a mi familia, amigos y hermanos.

Atiende mi suplica prontamente.

Trae a mi ser y mi hogar nuevamente la paz,

que un día nos dio tranquilidad para vivir.

¡Soberano San Expedito!

Te doy gracias eternamente, siempre te alabaré

y esparciré tu nombre entre todos los que desean alguien como tú,

un santo que oiga y atienda con urgencia.

Amén.

El patrono de las causas justas y urgentes cuenta con dos tipos de oraciones para pedir y agradecer Facebook Santuario de San Expedito

La oración a San Expedito que se realiza en tres días

Primer día

De mis ojos salen lágrimas, en mi rostro se ve la angustia y desilusión, mi alma suplica de tu ayuda, no tengo más fuerzas para seguir adelante.

Acudo a vos San Expedito, te ruego que me quites este dolor lo más pronto posible, confío en vos plenamente, hacé que mi corazón se llene de esperanza y fe, y siempre siga por el camino del bien. Sé que vos siempre me protegés y me guias. Amén.

Segundo día

Hoy es un día muy gris, no alcanzo a ver con claridad, mis enemigos me acechan, quieren lastimarme sin piedad.

Por eso hoy recurro a vos San Expedito, ya no puedo con este peso que cargo, la traición, la falsedad, la falta de tolerancia que hay en estos momentos en mi vida, no dejan que pueda avanzar, pero si vos, San Expedito, estás a mi lado, nada de esto puede lastimarme, ni frenarme.

Cubrime y protegeme de todos mis enemigos, que solo quieren lastimarme. Dame tu protección de forma urgente. Amén.

Tercer día

Tu coraje se puede sentir, San Expedito, por eso Dios te eligió como su servidor, ningún mal puede con vos.

Vos sos más fuerte que cualquier huracán, saliste victorioso de las más duras tormentas, y entre los más inhumanos y despiadados hombres, acabaste con la maldad y el odio, lograste hacer florecer el amor en las almas más despiadadas y frías, porque solo vos, San Expedito, podés con todo.

Y con vos a mi lado cualquier cosa es posible, glorioso San Expedito, rogá por mi, por mi familia y por la paz mundial. Amén.

Al finalizar, se recomienda rezar un Padre Nuestro y un Ave María.