San Juan Pablo II: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

La festividad de San Juan Pablo II se conmemora el 22 de octubre, en honor a uno de los pontífices más longevos de la historia. Su legado es un ejemplo de conexión y cercanía con los fieles, especialmente los más jóvenes. Fue quien impulsó iniciativas para fortalecer el vínculo entre la Iglesia y las nuevas generaciones, Se lo recuerda como el “Papa peregrino” por sus numerosos viajes internacionales y como el “Papa de la familia” por su defensa de la vida familiar y la paz.

La historia de Juan Pablo II

El papa Juan Pablo II en 1992 Massimo Sambucetti - AP

Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, en el seno de una familia católica. Durante su juventud, afrontó las dificultades derivadas de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de su país. Sin embargo, continuó su formación religiosa y fue ordenado sacerdote en 1946. 12 años más tarde, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia y eligió como lema personal Totus Tuus, expresión latina que significa “Todo tuyo” y que refleja su devoción a la Virgen María.

En su labor pastoral promovió iniciativas para acompañar a personas con discapacidad visual y auditiva, además de impulsar proyectos de asistencia social destinados a familias y madres en situaciones difíciles. Entre 1962 y 1965 participó en el Concilio Vaticano II, un acontecimiento fundamental para la renovación de la Iglesia.

El 16 de octubre de 1978, tras la muerte de Juan Pablo I, fue elegido papa. De esta manera y con el objetivo de continuar y honrar el legado de su predecesor, adoptó el nombre de Juan Pablo II. Durante su pontificado realizó 104 viajes apostólicos internacionales, una cifra que consolidó su imagen de pontífice cercano a distintas comunidades.

El 13 de mayo de 1981 sufrió un atentado en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. El Sumo Pontífice se encontraba saludando a los fieles desde un vehículo descubierto, cuando Mehmet Ali Ağca le disparó varias veces y lo hirió gravemente. Juan Pablo II fue trasladado al hospital, donde se sometió a una intervención quirúrgica y logró recuperarse. Tiempo después visitó en prisión al hombre que había intentado asesinarlo y manifestó públicamente su perdón, un gesto que se convirtió en uno de los episodios más recordados de su vida.

Atentado a San Juan Pablo II: el Papa con su agresor

Otro de los grandes aportes de su pontificado fue la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera edición internacional se realizó en Buenos Aires en 1987, después de una celebración inicial en Roma en 1986. Estos encuentros reunieron a jóvenes para compartir la fe, participar de celebraciones religiosas y dialogar. El objetivo era transmitirles un mensaje de esperanza y compromiso con la Iglesia.

A lo largo de su carrera, se destacó por su influencia en Europa oriental y por su apoyo a la libertad de los pueblos sometidos a regímenes comunistas. Su defensa de la dignidad humana y su llamado a la paz marcaron buena parte de su liderazgo.

el Papa Juan Pablo II fue proclamado santo

Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a los 84 años, después de más de 26 años de pontificado. Fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011 y canonizado por el papa Francisco el 27 de abril de 2014. Su fiesta litúrgica se celebra el 22 de octubre, fecha que recuerda el inicio de su pontificado en 1978.

Oración a San Juan Pablo II para pedir su ayuda

¡Oh San Juan Pablo, desde la ventana del Cielo dónanos tu bendición!

Bendice a la Iglesia, que tú has amado, servido, y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús.

Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz, que ilumina los caminos de la vida en la tierra.

Bendice las familias, ¡bendice cada familia!

Tú advertiste el asalto de satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de Cielo, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia.

Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor: ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz.

Oh San Juan Pablo, desde la ventana del Cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén.