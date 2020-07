El video completo de la mujer que amenazó a los policías 06:08

Las imágenes de la detención de una mujer alcoholizada que chocó contra una plazoleta en el cruce de las calles Libertad y 27 de abril, en Santiago del Estero, generaron gran repercusión en la provincia. Pilar Carolina Durán protagonizó un escándalo ayer tras haber agredido a tres policías que se acercaron al lugar y le reclamaron sus datos personales.

"Tengo una reunión, me hacen perder el tiempo. Yo me voy, quédense con el auto. No voy a aguardar nada, a mí me chupa un huevo este auto", fue uno de los tantos exabruptos de Durán, quien además de declarar que era abogada, también amenazó a una oficial al decirle que era sobrina del gobernador Gerardo Zamora y que por ese motivo se iba a quedar sin trabajo.

"¿Vos no tenés idea de lo que es quedarte sin trabajo? ¿Vos no tenés conciencia? ¿Sabés qué? Disculpame por tus hijos o por lo que tengas", apuntó la mujer contra la policía.

Las imágenes, que fueron rápidamente difundidas en Santiago del Estero, fueron tomadas por uno de los policías que se encontraba en lugar, tras evidenciar la secuencia de los hechos y las reiteradas faltas de respeto. En tanto, las declaraciones de la mujer alcoholizada, no tardaron en difundirse por las redes sociales y, ante sus declaraciones, el Colegio de Abogados salió a aclarar que Durán no tenía matrícula.

"Informamo que la señorita Norma Carolina Pilar Durán, DNI, 32.132.272, que protagonizó un incidente policial el día miércoles 22 de julio, en la vía pública, no se encuentra matriculada al día de la fecha, según consta de nuestra base de datos", señalaron desde el Colegio de Abogados.

El detonante de la situación habría ocurrido por el pedido que le hicieron las fuerzas policiales a Durán de que debía quedarse en el lugar a esperar la llegada de Seguridad Vial. "Pero que venga Seguridad Vial y la con. de la lora, ¿Qué accidente tuve? ¿A quién choqué? Amiga, soy perito en accidentología vial, el accidente es en mi vehículo, no en el resto de la vía pública. ¿Vos estudiaste eso?", reprendió la mujer a la oficial.

Y en el mismo tono, continuó: "Tengo tres empresas, soy empresaria, ¿de qué me estás hablando, por favor? Usted es policía, va a ser siempre policía" (...) Por favor, qué gente inútil, Hagan lo que quieran, qué me importa".

Al arribar Seguridad Vial, la mujer volvió a protagonizar un escándalo al negarse en un principio a realizar la prueba de alcoholemia y tras otras idas y vueltas terminó completando la prueba de mala gana.