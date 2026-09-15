Este martes volvió a arrancar con importantes demoras en la avenida Lugones, en sentido a la ciudad de Buenos Aires, debido al cierre de dos de los cinco carriles en la curva de conexión desde la avenida General Paz. La circulación se encuentra restringida por obras que realizó la empresa Metrogas en la zona.

Según pudo saber LA NACION, la compañía gasífera terminó las tareas de hormigonado del pozo el lunes por la noche. “Ahora queda esperar el tiempo de fraguado necesario para que sea transitable”, informaron a este medio fuentes al tanto de las obras.

Se complica el tránsito por la General Paz: hasta cuándo están cortados los carriles por obras en la avenida Lugones.

Al comienzo de los trabajos, eran tres los carriles que habían sido cerrados al tránsito, pero desde Autopistas Urbanas (AUSA) informaron que en las últimas horas pudieron reacomodar el señalamiento para liberar uno de ellos (el de la derecha), por lo que quedó el bache reparado por Metrogas en el medio de la calzada y del lado izquierdo, tres carriles libres para la circulación. Se prevé que para fines de esta jornada quede liberada la circulación en la zona de manera completa.

🚦 TRÁNSITO AHORA

🟢Acceso Norte: tráfico normal.

🔴 Av. Gral. Paz: congestión importante en el empalme de Av. Gral. Paz y Av. Lugones, sentido Río de la Plata, por obras en Lugones.

🟢 Ramales Tigre, Pilar y Campana: circulación normal.

🌅 Calzada despejada.

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De acuerdo con lo que había informado la compañía de servicios, los trabajos de mantenimiento de la red de gas detrás de la cancha de River comenzaron durante la noche del viernes y fueron finalizados a última hora del domingo, según indicaron fuentes de Metrogas ante la consulta de este diario. Se trató de un relevamiento habitual del estado de la red. En este caso, incluyó la renovación de un caño de alta presión que pasa por debajo de la traza de la avenida Lugones.

Se complica el tránsito por la General Paz: hasta cuándo están cortados los carriles por obras en la avenida Lugones. Metrogas

“Metrogas informa que continúa con los trabajos de rellenado y repavimentación sobre el trazado de la avenida Lugones, a la altura de la calle Calsadilla, en el sentido sur, que ocupa dos de los cinco carriles y provoca inconvenientes en la circulación vehicular”, había informado la empresa a través de un comunicado.

“[Tras la finalización de la obra principal] se comenzó a trabajar contrarreloj para el cierre definitivo del pozo, con el fin de normalizar el tránsito en esa zona. La compañía agradece la comprensión de los usuarios y de quienes transitan por el área durante la realización de los trabajos”, se agregó.