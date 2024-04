En su vigésima cuarta ceremonia, los graduados recibieron el diploma y el programa de estudio dio la bienvenida a los alumnos del ciclo lectivo 2024; la clase magistral fue dictada por el periodista Hugo Alconada Mon

La Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella realizó su tradicional acto de graduación y bienvenida a los nuevos alumnos, a 24 años de la creación del programa de estudios de posgrado en periodismo más prestigioso de la región.

Fue una cálida ceremonia en el Aula Magna del Campus Alcorta de la UTDT, que abrieron el rector de la universidad, Juan José Cruces, el director de LA NACION, Fernán Saguier, la prosecretaria general de Redacción, Gail Scriven, y los directores de la Maestría, Karina Galperín y Carlos María Reymundo Roberts. Después de las palabras de bienvenida, dio una clase magistral Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción, abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España, y Visiting Scholar en la Universidad de Missouri-Columbia, EE.UU.

Karina Galperín se despidió de su rol en la Maestría para asumir nuevas responsabilidades en la Universidad Torcuato Di Tella. De izquierda a derecha, Gail Scriven (Prosecretaria general de Redacción de LA NACION), Hugo Alconada Mon (Prosecretario de Redacción), Fernán Saguier (Director de LA NACION) y Juan José Cruces (Rector de Di Tella) Ricardo Pristupluk

En su discurso, Cruces destacó la importancia de la alianza entre Di Tella y LA NACION en la construcción del programa de estudio. “Es un gran honor recibirlos en esta ceremonia, ya que volcamos a la sociedad lo mejor que producimos en Di Tella, nuestros graduados. Y es un gran gusto tener como socio a una institución de gran calidad cívica como LA NACION, destacó el rector, y aprovechó la oportunidad para destacar la labor de Galperín, quien se aleja de la dirección académica del programa de estudio para asumir un nuevo rol en la casa de estudios. “Quería agradecer a Karina por su destacadísimo rol y su extraordinaria gestión al frente del programa, dijo el rector.

Carlos Reymundo Roberts, directo académico de la Maestría en Periodismo LN/UTDT: "Hoy, igual que antes, se trata de abrazar la realidad para desentrañarla y después contarla. Se trata de ser curiosos, un poquito escépticos, muy insistentes, tener buenas fuentes, hacer un pacto de sangre con la verdad" Ricardo Pristupluk

Reymundo Roberts, director adjunto del Máster, comenzó su discurso con una pregunta clave en tiempos de redes sociales: “¿Se ha muerto el buen periodismo? Es cierto que muchas cosas han cambiado en nuestra profesión, mal llamada por algunos ‘oficio’. Antes trabajábamos en un diario o revista, o agencias de noticias, o radio, o televisión, y hoy casi todos los medios son, somos, multiplataforma”. Y más adelante ensayó una respuesta: “Cualquiera es periodista, analista, opinator, aunque apenas sea un divulgador, un propalador o un troll. Increíble: la fórmula no ha cambiado. Hoy, igual que antes, se trata de abrazar la realidad para desentrañarla y después contarla. Se trata de ser curiosos, un poquito escépticos, un muchito insistentes, tener buenas fuentes, hacer un pacto de sangre con la verdad. También es importante amar las formas; si amamos la información, presentémosla de manera atractiva, prolija, sencilla, bien trabajada. Lo sabemos: el plato que servimos debe entrar primero por los ojos”.

El acto de graduación se realizó en el Aula Magna de la Universidad Tocuato Di Tella Ricardo Pristupluk

El columnista recordó al recordado periodista Alberto Laya, jefe de Deportes del diario durante décadas, pluma exquisita y maestro de generaciones de periodistas: “El Jefe, como lo llamábamos, tenía muchas frases célebres. Una de sus preferidas, cuando veía errores en LA NACION o en otros diarios, era esta: ‘El periodismo ha muerto’. Lo decía un poco en broma y un poco en serio. Así se tituló también su necrológica el día siguiente de su muerte, en agosto de 1996: “El periodismo ha muerto”. Como que el mejor periodismo se iba con él”. Y aclaró: “Quiero llevar tranquilidad a los que hoy egresan de la maestría y a los que empiezan a cursarla: muy lejos de eso, el periodismo está vivo. Se sigue haciendo periodismo de calidad, de investigación, de análisis, diría incluso que mucho mejor que nunca antes”.

En tanto, la directora del posgrado, Karina Galperín, contó emocionada que después de 11 años se despide del programa de estudios: “La verdad es que la Maestría, para mí, está ligada a toda mi historia en la Di Tella, desde los inicios, cuando volví a Argentina en 2002 después de años de estudiar afuera, en una fecha que muestra a las claras mi agudo sentido de la oportunidad. Volví con un diploma de doctorado en literatura renacentista recién salido del horno y sin trabajo. Recuerdo que me reuní en aquel entonces con un jovencísimo y vital Fernando Rocchi, un gran historiador de la Di Tella, que dirigía junto con el todavía hoy jovencísimo y vital Carlos Roberts- ese experimento novedoso que era esta Maestría en Periodismo, criatura conjunta en ese entonces de una universidad recién nacida, la Di Tella, y un diario centenario, LA NACION. Era una entrevista de trabajo. Yo había ido con varias propuestas armadas de cursos que podía enseñar en la universidad: renacimiento español, literatura medieval europea, incluso literatura argentina del siglo XIX, podía estirarme al XX. Pero, ni bien me senté, Fernando me preguntó a quemarropa: ‘¿Qué podrías enseñar vos en la Maestría en Periodismo?’. Me quedé dura. Pensé para adentro: ‘Absolutamente nada’. Pero, con un caradurismo que anticipaba mi afinidad de carácter con los periodistas, respondí: ´Puedo enseñar un curso sobre literatura de no ficción´”.

Karina Galperín, directora académica de la Maestría LN/UTDT Ricardo Pristupluk

La directiva de Di Tella contó que suele hacer listas y, a modo de despedida, pensó en 11 puntos como aprendizaje de su gestión en la maestría:

1. La ética debe guiar nuestro trabajo cotidiano

2. Foco en la verdad

3. La diversidad enriquece nuestro trabajo

4. La tecnología es nuestra aliada, no nuestra enemiga

5. La curiosidad nunca debe apaciguarse

6. La adaptabilidad es nuestra fortaleza

7. La colaboración potencia nuestro trabajo

8. La paciencia es una virtud

9. La confiabilidad es nuestra marca personal y nuestro mayor capital

10. El error existe y va a ocurrir. Lo que nos distingue es cómo reaccionamos

11. El periodismo es una profesión, es un trabajo, pero es también un servicio público

Y un consejo de yapa:

12. Lean libros, vean películas, vayan al teatro, escuchen música.

A continuación, en su clase magistral, Hugo Alconada Mon, Maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y profesor de cursos de postgrado de Columbia University, compartió con los asistentes algunos momentos de sus 25 años de trayectoria a los que tituló como “Desafíos y alegrías de nuestro oficio hoy”.

Alconada Mon le dio la bienvenida a los alumnos que ingresan a la Maestría. “El periodismo es una maratón, no una carrera de 100 metros llanos. La perseverancia, el método, el esfuerzo, la planificación, la templanza que sostenga el recorrido. Será un recorrido singular que cada uno va a ir desarrollando. A lo largo de los años cada uno irá acumulando sus luces o sombras, pero dependerá de lo que cada uno haga”, expresó.

Maestría en Periodismo, Universidad Torcuato Di Tella, entrega de diplomas a los graduados 2024 Ricardo Pristupluk

Y detalló una serie de recomendaciones para los que se inician en la tarea de informar, investigar y exponer los hechos que suceden en nuestro tiempo:

1. Caminen. No hay nada como ir al lugar de los hechos. Escuchar y preguntar

2. Jamás confundan una fuente con un amigo, no son lo mismo. Traten a todas las fuentes con pinzas

3. Como Ulises ante el canto de las sirenas, tapen sus oídos a las ofertas de los servicios de inteligencia y espionaje

4. Lean, lean, lean. Todo lo que puedan, a los mejores del oficio. Detecten a los referentes del oficio. Analicen las coberturas de los diferentes medios. Lean libros de no ficción sobre su especialidad. Lean a los clásicos, lean ficción

5. Cuiden su salud, mental y física.

6. Prioricen su seguridad ante todo. Mantengan las alarmas encendidas siempre, ninguna primicia o entrevista vale la vida

7. Sus familias son prioridad, sus parejas son prioridad, sus hijos son prioridad. Cuiden a sus afectos como lo que son, un tesoro, un privilegio

8. Tengan siempre presente que el gran activo que tiene un periodista es su nombre. Se construye durante años y se destruye en un minuto. Sepan decir no, cuiden a sus fuentes. Aprendan a gritar en las ocasiones en la que deban decir no

9. Sonrían. Disfruten.

“Puedo afirmar que el periodismo es un oficio maravilloso. Bienvenidos a la línea de largada, bienvenidos a la maratón”, concluyó.

Del acto de graduación participaron también los ingresantes 2024 de la Maestría LN/UTDT 2024 Ricardo Pristupluk

Por su parte, Rodrigo Nardillo, mejor promedio de la camada 2021, se despidió en nombre del grupo de graduados. Recordó paso a paso cada momento de la cursada y la práctica en la Redacción de LA NACION.

“Cuando arrancamos la Maestría me llamó la atención que teníamos compañeros de todo el país y de una gran amplitud de edad. También que se trataba de un grupo heterogéneo en términos de formación académica y profesión”, contó el periodista. “Había mucha energía, pero en la misma proporción miedo a no dar la talla. Teníamos miedo, pero era nuestra propia mirada, nuestra construcción de prejuicios. Pero cuando empezamos a desarrollar los primeros trabajos, todos estos prejuicios se confirmaron”, bromeó.

“Me sorprendió la tranquilidad de los profesores para aceptar el reto de formar estudiantes que no veníamos del periodismo. Cuanto más salvaje era el sujeto que intentaba construir el sujeto, verbo y predicado más interesante el rol del docente para cambiar ese estado de salvajismo”, dijo Nardillo y destacó la generosidad de los profesores de la Maestría y los editores durante el desarrollo del programa.

El periodista Rodrigo Nardillo habló en nombre de los alumnos de la camada 2022 de la Maestría Ricardo Pristupluk

Por último, Héctor Guyot, director académico de la Maestría, presentó el perfil de los 28 estudiantes que participarán de la edición 2024 y que desde mañana comenzarán a cursar el programa de posgrado.

La Maestría en Periodismo ingresa en su vigésimo cuarto año de historia como programa de posgrado Ricardo Pristupluk

También participaron de la ceremonia Gastón Roitberg, secretario de Redacción de LA NACION y coordinador digital de la Maestría, y Graciela Guadalupe, prosecretaria de Redacción y coordinadora periodística.

Los alumnos cuentan con la ayuda de un fondo de becas integrado por el aporte de las siguientes empresas: Pan American Energy, La Anónima, Desa, Quilmes, Techint, Massalin Particulares, Explorador Capital Management, Dow y Ledesma .

Esta semana se inicia el ciclo lectivo 2024 que se cursa en el Campus Alcorta, sede de la Universidad Torcuato Di Tella, y en la moderna aula Redacción ubicada en la sede de LA NACION en Vicente López.

