Se incendió un edificio en La Plata y los vecinos fueron evacuados por el denso humo

Escuchar

Un incendio causa revuelo en un edificio del centro de La Plata este jueves por la mañana y los vecinos fueron evacuados por las grandes columnas de humo. El incidente comenzó en un patio interno de la torre ubicada en 2 entre 44 y 45, debido a que un vecino habría acumulado una gran cantidad de basura que, tras arder, provocó la densa humareda .

Según el medio local El Día, los vecinos aseguraron que había personas que no habían podido bajar de los pisos más altos. “En los pisos de arriba vive gente mayor que quedó atrapada porque no pudo bajar por el denso humo que causó el incendio”, afirmaron, mientras los Bomberos intentaban controlar las llamas. Además, apuntaron contra el dueño de uno de los departamentos de planta baja, cuyo dueño sería un “acumulador de residuos” que ya contaba con antecedentes.

“Tuve que bajar 8 pisos y desde el tercero para abajo, no se veía nada, pero nos decidimos y bajamos porque no se en que terminaba todo esto”, afirmó al mismo medio una de las vecinas.

“Es la cuarta vez que sucede. Es un edificio que tiene cochera, hay autos, yo tengo miedo a las explosiones, de no saber en que termina. No esperemos una tragedia para tomar una decisión. Ya se han hecho denuncias, pero no prospera. No sé lo que ocurre bien”, agregó.

El intenso humo podía verse desde varias cuadras de distancia y fueron necesarias al menos dos dotaciones de Bomberos para lograr controlar las llamas. Además, informaron que los efectivos evacuaron a algunos vecinos pero sólo por precaución ya que no hubo que lamentar heridos. En el lugar, además de los bomberos, trabajó la Policía y Control Ciudadano.

Incendio en Barracas

Pocos días antes, una situación similar ocurrió en el barrio porteño de Barracas, cuando al menos 30 personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia luego de que se produjera una explosión seguida de incendio en un conventillo. Nueve personas fueron trasladados a urgencia, algunas con quemaduras de hasta el 90% de su cuerpo y afectados por inhalación de humo .

Según pudo saber LA NACION, el hecho tuvo su inicio alrededor de la una de la madrugada en una vivienda ubicada en Olavarría 1621, entre la calle Isabel la Católica y la avenida Montes de Oca. Un hombre de 67 años fue detenido acusado de haber provocado el incidente tras rociar con un líquido inflamable a dos mujeres y haberlas prendido fuego.

Ante un llamado al 911, se desplazó personal policial y bomberos. En el lugar se montó un operativo integrado por la Policía de la Ciudad, SAME, Defensa Civil y Tránsito, tras emitirse una alerta por incendio, en medio de una noche lluviosa y de alta humedad. Desde el ministerio de Seguridad porteño informaron que el foco ígneo se había desarrollado “de manera intencional” por un hombre de 62 años. El acusado discutió con dos mujeres, las roció con un líquido inflamable y las prendió fuego. Luego de esto, el atacante se encerró en un baño y se autolesionó con un corte en el cuello, añadieron las fuentes. el fuego, entonces, se extendió por el resto de la propiedad.

LA NACION