Se recibió de psicóloga y conmovió al dedicarle el título a su abuelo: “Siempre me decía que tenía que seguir”

Florencia Barreneche se volvió viral en las redes sociales luego de compartir uno de los momentos más emocionantes de su vida. La joven, nacida en La Rioja, se recibió de licenciada en Psicología y le dedicó su título a Juan, su abuelo, una de los personas que la ayudó a no bajar los brazos y seguir adelante pese a las adversidades.

Con las emociones a flor de piel y aún conmovida por el logro, el pasado 3 de junio decidió compartir en Twitter las postales de su festejo en las calles de su ciudad y las acompañó con un sentido mensaje. “Cinco años esperando este momento para compartirlo con vos, abuelo. Te amo”, escribió en la red social.

En otro tuit, Florencia le agradeció a su familiar por brindarle el apoyo necesario en todo este tiempo. “El momento más lindo de mi día de ayer. Abuelo, cuánto te amo, para siempre”, escribió, junto al video del instante en el que se acerca a darle un abrazo.

El abrazo entre Florencia y su abuelo tras recibirse de psicóloga

En diálogo exclusivo con LA NACION, Florencia contó más detalles sobre sus estudios universitarios y de su vínculo con Juan: “Me recibí de Psicóloga. Desde los 12 años ya sabía que quería estudiar esto. La verdad que es una carrera hermosa y mi experiencia universitaria fue muy linda. Hubo obstáculos obviamente, pero mi abuelo siempre me decía que tenía que seguir y hacerlo por mi. Él y mi mamá fueron los que más me acompañaron en todo este camino”, reveló.

Con ese escenario, relató que desde el primer día que comenzó a estudiar, en 2017, su abuelo siempre estuvo pendiente de sus estudios. “Me llamaba todos los días para preguntarme cómo me iba, y antes de rendir algún examen o final. Siempre me decía ‘te vas a sacar un 9, un 8 o un 10′. Cuando salía de rendir lo llamaba y le decía ‘abuelito, adivina cuánto me saqué', y era la nota que él me decía. Él siempre lloraba y se ponía re contento”, contó.

Por otro lado, explicó que ambos salían habitualmente a celebrar a diversos lugares cada vez que ella aprobaba y se acercaba a su ansiada meta, la de recibirse: “Lo que más voy a extrañar de todo esto es ir a festejar con él a las confiterías, porque nos encanta ir a merendar o desayunar, y que a mi me fuera bien en los exámenes era la excusa perfecta para tomarnos el colectivo y salir. Vivimos cerca, entonces yo me tomaba el colectivo en mi barrio y él un par de paradas más adelante subía y nos encontrábamos. Cuando nos subíamos él le contaba al chofer que yo había aprobado los exámenes y que ya iba a ser psicóloga”.

Tras varios años de esfuerzo y dedicación, finalmente llegó el turno de rendir el trabajo final y su abuelo tenía las expectativas a flor de piel. “Lo primero que hacía era decirle a todos: ‘Mi nieta ya está por ser psicóloga en unos meses’. Ya todos lo conocen a mi abuelo acá, es muy sociable, siempre nos saludan”.

El abrazo entre Florencia y su abuelo Juan Twitter @doloergosum

Respecto de lo que siente por recibirse y dedicarle el título a su abuelo, Florencia reflexionó: “Para mi fue muy importante poder compartir este momento con él, porque lo vivió conmigo. Me vio crecer y me crió, y así como me acompañó en muchas cosas, también lo hizo ahora. Por eso le digo todo el tiempo que un pedacito de este logro se lo dedico a él. El vínculo que tengo con mi abuelo es muy lindo, somos muy compañeros. Sin él no habría podido lograr todo lo que logré, es un pilar fundamental en mi vida”.

Por último, y en relación con la repercusión que alcanzó su tuit -en la actualidad superó los 90 mil Me Gusta- concluyó: “Nunca me imaginé todo esto. Siempre subo cosas con mi abuelo, pero a Instagram. Cuando le conté todo lo que estaba pasando y que subieron nuestra foto a la página de Instagram de LA NACION se re emocionó, le leí todos los comentarios y quería responder uno por uno. Está muy feliz y emocionado porque sabe todo lo que sacrifiqué y dejé de hacer para conseguir mi titulo. Siempre me hizo saber lo orgulloso que estaba de mi”.