Fue a comer un restaurante, pidió la cuenta y se indignó por el precio: “Es un afano”

En Twitter, una usuaria mostró lo que gastó por una comida en un restaurante y desató el debate en las respuestas. Los distintos usuarios que expresaron su opinión no lograron coincidir en si el monto final que se pagó fue caro o barato. Como suele ocurrir en estos casos, hubo opiniones que sostuvieron efusivamente una y otra posición.

Diariamente, circulan todo tipo de contenidos virales en las redes sociales. Dentro de los distintos géneros, uno de los más frecuentes es el de compartir lo que costó la cuenta en un restaurante o bar. A partir de la sorpresa del autor del tuit original, se generan discusiones sobre el precio y lo que vale cada uno de los productos en las distintas partes del país.

En este caso, fue la usuaria @eraserena quien comenzó con el tema. “No sé a ustedes, pero a mí me resulta un afano”, escribió junto con una cuenta del ticket que recibió después de comer en un restaurante. Con el nombre del local gastronómico tapado por su dedo, se puede observar un total de $4600 por todo lo pedido. Ese monto final estuvo compuesto por cuatro cervezas de $700 cada una, una porción de papas de $100 y dos lomitos de $850 cada uno.

A partir de allí, quienes respondieron estuvieron divididos en las opiniones. El ítem más discutido fue el de las cervezas, que para muchos era considerado como muy accesible, mientras que otros compararon con precios de supermercado y afirmaron que cerca de sus casas podían conseguirlas a $300. En esa misma línea y más allá de los precios, varias cuentas apuntaron contra la autora del tuit por no revisar los valores de la carta antes de pedir la comida.

El tuit con la cuenta del restaurante que se volvió viral Captura

“La cerveza tiene que salir máximo $300, ya con $700 es un afano. Yo primero me fijo los precios y luego si está razonable me quedo. Ya sé que una vez que estás no te querés ir, pero ya no se puede comer en un restaurante. Tenés una experiencia para la próxima”, “No importa si es caro o si es barato. Si te parecía tan caro, ¿no miraste el menú antes? ¿Cuánto te cuesta hacerlo en tu casa? ¿Por qué elegiste ese restaurante con esos precios?” y “Tanto en la entrada como en las mesas, hay algo que se llama carta. Es recomendable mirarla antes de consumir; si podés leer y te parece que es muy caro, te levantás y te vas”, fueron algunas de las respuestas.

En medio de toda la polémica, la usuaria reveló que vive en el interior del país, aunque no especificó en dónde, y que esos valores no son normales allí. “Interior del interior, sueldos promedio de $40.000, alquileres para vivienda en el orden de los $20.000. Yo me imagino que para Buenos Aires es barato, pero acá se les fue un poco la mano con la birra”, explicó en relación con los ingresos de los habitantes. Lo cierto es que el tuit tuvo más de 2600 comentarios entre respuestas y citados, además de 1800 likes y más de 100 retuits.