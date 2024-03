Escuchar

En el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, el servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires invita la comunidad realizarse controles oftalmológicos gratuitos hoy de 9 a 15h, en sus sedes de Almagro (Juan Domingo Perón 4190), y de San Justo (Juan Domingo Perón 2231).

Durante esta jornada, se medirá la presión ocular y se examinará el nervio óptico de forma gratuita y sin cita previa. La actividad es abierta a toda la comunidad y está especialmente destinada a quienes no se tomaron la presión ocular en los últimos dos años, tienen diabetes o antecedentes familiares de glaucoma.

“El objetivo de esta jornada es detectar el glaucoma en forma precoz y, de esta forma, prevenir la ceguera asociada al avance de la enfermedad. Además, se busca concientizar acerca de esta patología, que es una de las principales causas de ceguera en el mundo, resaltando la importancia de realizar controles periódicos, ya que un diagnóstico temprano y un correcto tratamiento pueden prevenir la ceguera”, señalaron desde el Hospital Italiano.

¿Qué es el Glaucoma?

María Angélica Moussalli, oftalmóloga del Hospital Italiano, explica que se trata de una enfermedad del nervio óptico del ojo, que es el encargado de transmitir al cerebro la señal para poder ver.

Un dato destacado que menciona la especialista es que la mitad de las personas en el mundo con glaucoma no saben que están afectadas, por lo general, el glaucoma es asintomático.

“Actualmente se estima que 80 millones de personas en el mundo tienen glaucoma y es probable que este número aumente a 111,8 millones en 2040. Si no se trata, el daño continuo sobre el nervio puede conducir a defectos del campo visual, discapacidad visual y hasta ceguera”, indica Moussalli.

Le especialista describe que hay diferentes tipos de glaucoma: el Congénito, el Juvenil, el del Adulto de ángulo abierto o cerrado y el Secundario que se produce tras haber recibido un traumatismo o por el uso de corticoides. El más frecuente es el Primario de ángulo abierto el cual suele aparecer a partir de los 35-40 años de edad.

“Existen diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas diarias, pasando por láseres hasta una cirugía incisional. Si el oftalmólogo indica un tratamiento vía medicación habrá que colocar las gotas en el horario indicado, utilizando recordatorios si fuera necesario y reponiendo la medicación a tiempo. Es importante comprender que el glaucoma no se puede curar y que cualquier daño que se haya producido en el nervio óptico no se puede revertir. Sin embargo, es posible mantener una visión central y periférica normal y no desarrollar más daño visual”, asegura Moussalli.

LA NACION

Temas Salud