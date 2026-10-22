Siembra con drones en una zona quemada: el megaplan que prometen recuperar 200 hectáreas de bosque patagónico en el Parque Nacional Lanín con semillas de araucaria

En la provincia de Neuquén, un ensayo con drones sembró 40 hectáreas y prepara la restauración de 200 hectáreas del bosque nativo del Parque Nacional Lanín en 2027.

El trabajo de los drones en el procedimiento conjunto para recuperar el bosque

El ensayo de siembra aérea con drones abrió una nueva etapa para recuperar bosques de pewen o araucaria dañados por incendios en el Parque Nacional Lanín.

Entre el 15 y el 19 de octubre, equipos técnicos trabajaron sobre 40 hectáreas de Ñorquinco y evaluaron una metodología que, si resulta efectiva, se utilizará el año próximo para intervenir 200 hectáreas del área protegida, según consta en el sitio oficial de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Cómo se usarán drones para restaurar 200 hectáreas de pewen en Neuquén

Según informó la entidad, el operativo combinó semillas de genética local, un tratamiento biotecnológico y dispersión aérea de precisión. El objetivo es llevar piñones a micrositios con mejores condiciones de germinación en sectores remotos, donde el acceso y la plantación manual resultan más difíciles.

Durante el ensayo, el equipo trasladó equipamiento e insumos con drones y llevó 300 kilos de semillas a caballo con apoyo de guardaparques y pobladores mapuches. La siembra de la superficie mapeada se completó en un día y medio. Después, investigadores midieron la densidad de semillas en parcelas permanentes para establecer una línea de base y estimar cuántas plantas podrían surgir por hectárea.

Por qué el pewen necesita una restauración acelerada

El área de Ñorquinco sufrió en 2013 un incendio que afectó unas 1500 hectáreas de bosque nativo. La recuperación natural del pewen es lenta porque sus semillas se dispersan a corta distancia. Cuando el fuego elimina los árboles semilleros, la regeneración puede demorar siglos y la degradación del ambiente puede avanzar antes de que aparezcan nuevos ejemplares.

La araucaria araucana puede vivir más de 1100 años y alcanzar 50 metros de altura. La especie figura en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También tiene un valor cultural central para las comunidades mapuches de la región, que reconocen al pewen como parte de su identidad y de la memoria del bosque.

El Proyecto Pewen comenzó con trabajos de restauración sostenida en 2021. La primera etapa incluyó el alambrado perimetral y la plantación de 50.000 ejemplares de pewen y coihue. El ensayo con drones no reemplaza ese recorrido, sino que prueba una herramienta para ampliar el alcance en zonas extensas y de difícil acceso.

El equipo de trabajo y la maquinaria del Proyecto Pewen

Qué evalúa el ensayo y cuándo se conocerán los resultados

La intervención se organiza en cuatro fases. Primero se caracteriza cada zona. Luego se recolectan semillas nativas y se las encapsula con bioestimulantes. La tercera fase usa drones para dispersarlas en puntos seleccionados. La última consiste en el monitoreo de campo, necesario para verificar germinación, supervivencia y desarrollo.

Análisis ecosistémico: identifica las condiciones y amenazas de cada área.

identifica las condiciones y amenazas de cada área. Biotecnología: trabaja con semillas locales y tratamientos que buscan favorecer su implantación.

trabaja con semillas locales y tratamientos que buscan favorecer su implantación. Dispersión aérea: ubica los piñones en sitios definidos mediante mapas y vuelos de precisión.

ubica los piñones en sitios definidos mediante mapas y vuelos de precisión. Monitoreo: compara la densidad sembrada con la aparición y supervivencia de plantas.

El ensayo también probó un tratamiento destinado a disminuir el consumo de semillas por parte de la fauna. Ese punto es relevante porque una siembra abundante no garantiza por sí sola que las semillas germinen. El desempeño de la técnica se medirá en parcelas permanentes y servirá para ajustar los aspectos logísticos, biotecnológicos y operativos antes de la escala prevista para 2027.

Participan el Parque Nacional Lanín, ReForest Latam, comunidades mapuches, organizaciones locales y equipos del Conicet.

Un comité científico define qué restaurar, dónde hacerlo y con qué método. Si la prueba confirma su eficacia, la técnica podría aplicarse en otras áreas degradadas de la Patagonia. El beneficio potencial es llegar con semillas locales a grandes superficies en menos tiempo.