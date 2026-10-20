“Siempre pasa lo mismo”: indignación por el sorpresivo paro total de subtes, que afecta a 530.000 pasajeros

Desde temprano, en Plaza Miserere, donde se conectan las líneas A y H, las bocacalles están cerradas y los carteles digitales advierten: “Todas las líneas se encuentran interrumpidas por medidas de fuerza gremial”. La intempestiva medida sorprendió a los usuarios y provocó fastidio entre algunos.

“Siempre pasa lo mismo”, se quejó un hombre que intentaba viajar hacia el centro. “¿Qué pasa, otra vez no hay subte?”, preguntó un joven que se topó con el ingreso anegado de la esquina de Rivadavia y Pueyrredón.

“Me vine desde Moreno para trabajar y tenía que tomar la línea B hasta Parque Chas. Por suerte, estoy con algo de tiempo para tomar el colectivo”, contó Silvia, empleada de limpieza, mientras miraba incrédula las puertas cerradas de la estación Pueyrredón. A su lado, se repetía una misma escena: pasajeros que llegaban a paso apurado, se detenían frente a los accesos clausurados, leían los carteles que anunciaban la interrupción del servicio y, resignados, daban media vuelta en busca de una alternativa para llegar a destino.

El sorpresivo paro total abarca las seis líneas de subte. En caso de extenderse durante toda la jornada, afectaría a un estimado de 531.215 pasajeros, de acuerdo con cálculos de LN DATA realizados a partir de los últimos números provisorios oficiales disponibles, que son de agosto pasado. La línea más utilizada es la B, seguida por la D y la A.

La protesta de hoy es una medida de fuerza de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) por la detención, esta mañana, de tres metrodelegados durante una protesta en la estación de la Línea B Rosas. Los tres detenidos, Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, denunciaban la tercerización de tareas de mantenimiento.

Dellecarbonara es el principal referente del trotskismo entre los trabajadores sindicalizados del subte y adversario interno del oficialismo del gremio, comandado hoy por Néstor Segovia —tras la muerte de Alberto Pianelli en enero pasado— cercano al kirchnerismo. Delegado de la línea B, donde la izquierda tiene su mayor inserción en el sector, Dellecarbonara también es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que encabezan los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

Así se llevó la Policía de la Ciudad detenidos a los metrodelegados: paro total en el subte porteño

“Se encontraban realizando una apertura pacífica de molinetes como forma de protesta. Esto no interrumpía ni afectaba el servicio, pero el gobierno de la Ciudad envió a la Policía a detenerlos. Frente a esta detención, inmediatamente se decidió paralizar el subte en su totalidad y el premetro”, acusaron desde Metrodelegados ante la consulta de LA NACIÓN.

“Exigimos la libertad urgente de los metrodelegados detenidos Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, detenidos en sus puestos de trabajo por parte de la policía de la Ciudad de Jorge Macri y a pedido de la fiscal Celsa Ramírez. La fiscal pide su detención porque los trabajadores ejercieron su derecho constitucional a la protesta por levantar molinetes e ir a la huelga. Libertad inmediata. Basta de persecución a los trabajadores”, escribió Nicolás Del Caño en sus redes sociales.

Desde el gobierno porteño, en cambio, justificaron el procedimiento y expresaron que “la Justicia dispuso la detención de dos dirigentes gremiales por afectar el servicio del subte, que fue declarado esencial en junio pasado por el gobierno de Jorge Macri”.

Desde el gobierno porteño justificaron las detenciones y expresaron que “la Justicia dispuso la detención de dos dirigentes gremiales por afectar el servicio del subte", declarado esencial en junio pasado Nicolás Suárez

En esa explicación, añadieron que el episodio ocurrió esta mañana en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, cuando un empleado de Emova e integrante de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), que sería Heredia, “abrió como protesta gremial una puerta de emergencia, para que los usuarios pasen sin abonar el pasaje, debido a la suspensión de otro empleado”.

Tras la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, “dispuso la detención del gremialista, atrincherado en una oficina”. Luego, tras la intervención de Dellacarbonara y Sebastián Carrizo, otro delegado troskista de la línea B, la fiscalía ordenó detener también a ambos dirigentes. Los tres quedaron alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte, en Chacarita