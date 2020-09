La funcionaria porteña además aseguró que estar lejos de las escuelas a muchos menores les trajo problemas psicológicos Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, se refirió esta mañana a la reunión que sostendrá con las autoridades del gobierno nacional en busca de la aprobación para dictar clases al aire libre para determinados grupos de alumnos en medio de la pandemia por coronavirus y resaltó que no cuenta con el apoyo de sus pares de todo el país.

"Me preocupa que no haya pares míos que busquen maneras de volver", afirmó en diálogo con radio Mitre e insistió en la necesidad que tienen los chicos de regresar a las aulas, de algún modo, para sociabilizar y no solo por cuestiones de contenido curricular.

La funcionaria porteña asimismo destacó que el pedido que hacen no significa una vuelta al ritmo de marzo sino que está adecuado a las circunstancias en medio de la crisis desatada por el brote. "No estamos pidiendo la vuelta a clases, pero sí podemos pensar estrategias de regreso para grupos focalizados, empezando por los que más escuelas necesitan. Ahí tenemos diferencias. Nación habla de vuelta a clases pero estamos presentando alternativas posibles para distintos grupos, para garantizar que no vamos a amontonar chicos ni el transporte público".

A continuación, Acuña explicó que el proyecto que quieren implementar está detallado de forma concreta y puntual, con medidas de cuidado, con determinados chicos, en espacios como las plazas. "Creemos que podemos empezar a probar con algunos grupos, los que abandonaron, los más chiquitos, los más grandes, ir de ahí probando, incorporar cada 15 días nuevos grupos con algún tipo de presencialidad. No hay especialistas que no digan que los chicos están teniendo trastornos", afirmó.

Respecto de este tema, indicó además: "Estamos convencidos de que es necesario para los chicos. Si bien me encuentro con un 'no' cada vez que voy (a una reunión), tengo que trabajar por un 'sí', mi tarea es no resignarme porque esto genera consecuencias psicológicas en los chicos. Los conocimientos se compensan, con una buena tarea de capacitación, los conocimientos se adquieren. Ahora lo que están hoy viviendo en término de angustias y temores, lo físico. Hace seis meses que no hacen tareas de gimnasia, eso afecta la salud y la salud mental".

"Cuando vimos que los casos permitían alguna forma de volver, dijimos 'volvamos'. En esta lógica de todos o ninguno no vuelve ninguno", agregó Acuña.

Al hacer referencia a los conocimientos y las evaluaciones, la ministra porteña volvió a explicar que no habrá repitencia hasta 2021 y dijo: "No quiere decir que no vayamos a evaluar los aprendizajes y que esas evaluaciones no tengan consecuencias. Pero hoy la preocupación más fuerte que tenemos es todo lo que tiene que ver con la estabilidad y la cuestión introspectiva: los trastornos de ansiedad, de sueño, las regresiones que tienen los más chicos. Eso nos preocupa".

Sobre la postura de los sindicatos docentes, aseguró que aquel alineado con el gobierno nacional no está de acuerdo con la vuelta: "Está haciendo actividad político-partidaria, pero no son los docentes, es un sindicato. La izquierda tampoco quiere". Sin embargo aseveró que el 40 por ciento de los maestros está afiliado a un sindicato, no la totalidad, y que además están en diálogo con otros gremios que sí están dispuestos a volver a las clases.

Por último destacó que hay varios profesionales que se niegan a este proyecto porque tienen miedo de llevar el virus a sus hogares, porque a su entender los convencieron de que eso podía ocurrir e indicó: "Nos preocupa que haya padres que quieran contratar maestros privados. Nos preocupan los jardines rodantes ante la necesidad de las madres de trabajar, es mayor inseguridad. Por eso nuestra insistencia en encontrar una manera. Lo que no hagamos regulado por el Estado se va a hacer igual".

Y al ser consultada sobre la posibilidad de hacer un referéndum en la Ciudad al respecto, dijo: "No pensamos en una consulta popular, es una buena idea. Hay estudiantes que están pidiendo una modalidad de vuelta, hay padres, hay escuelas, hay alumnos que se están manifestando".

