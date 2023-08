Sound of freedom: el oscuro mundo de la trata sexual de niños que expone un polémico film por estrenarse en la Argentina

escuchar

En medio de la selva colombiana, un hombre se infiltra solo en territorio prohibido. Debe llegar hasta los campamentos terroristas, hallar a una niña que fue capturada y vendida, y salvarse ambos. El hombre es Tim Ballard, en ese momento agente del FBI y de Homeland Security en los Estados Unidos, experto en operaciones internacionales de rescate. Tras localizar a un niño hondureño víctima de trata y tráfico, se entera de que la hermanita del pequeño también fue vendida a Colombia. Y va a buscarla. Logra mucho más. A partir de allí, crea una organización que ha rescatado ya a 10.000 niños en todo el mundo. La historia cinematográfica, basada en hechos reales, mantiene un relato fiel a los acontecimientos, pone luz sobre el oscuro mundo de la trata de niños para explotación sexual y abre al espectador una mirada ante la cual no podrá permanecer indiferente.

Sound of Freedom se estrenará el 31 de agosto en la Argentina, un país donde el problema de la trata es grave y afecta a todas las edades. Llegará también a los demás países de América Latina, donde migrantes, mujeres y niños son las principales víctimas de este delito. Y estará en los cines de Europa, Asia y África, continentes donde las realidades de la esclavitud se multiplican. Producida por el mexicano Eduardo Verástegui, está dirigida por Alejandro Monteverde –él y Verástegui produjeron anteriormente Bella y Little Boy juntos– y protagonizada por Jim Caviezel (La Pasión, El Conde de Montecristo). Cuenta también con la actuación de Mira Sorvino como Katherine, esposa de Tim Ballard; Bill Camp, en el papel de Vampiro, y el propio Verástegui. Pandemia mediante, y tras la negativa de distribuirla por parte de gigantes del mercado como Netflix, Disney y Amazon (“Nadie quiere ver una película sobre trata de niños”), se estrenó en los cines de Estados Unidos gracias a una pequeña empresa distribuidora llamada Angel Studios (The Chosen).

Los niños que participaron de la filmación estuvieron acompañados por sus padres y no supieron jamás la temática real de la película

Y fue una explosión. Recaudó hasta el momento más de 130 millones de dólares, muy por encima de los 14 millones que costó producirla. Superó a Indiana Jones 5 el día del estreno, 4 de julio, aniversario del día en que liberaron a uno de los dos pequeños de la historia, a Spider-Man, a Elemental, y empató con Misión Imposible 7 el día en que se estrenó esta. Pero, ¿a qué se debe?

Entre el fervor y el ataque

Utilizando un lenguaje visual y sonoro sumamente cuidado y respetuoso de los niños que participaron de la filmación, que lo hicieron acompañados por sus padres y sin que supieran jamás la temática real de la película para preservar su inocencia, el filme lleva a los espectadores al mundo del tráfico y la trata de niños, y de la pedofilia. Consecuencia: despertar de las conciencias, un tsunami de reacciones contra este crimen atroz, presiones para que los gobiernos tomen medidas reales y un movimiento social global que crece contra la trata.

También desató críticas tanto de quienes optan por el negacionismo como de quienes saben que se verá afectado su negocio. The Washington Post, la revista Rolling Stone, The Guardian y Jezebel fueron mordaces; tratan a la película de “conspirativa” y “fantasiosa”. Con “conspirativa”, presumen que contendría un mensaje pro QAnon. Detalle: la producción comenzó en 2015 y finalizó en 2019, cuando el gobierno incluso era otro. Imposible acusarla de conspirativa en 2023. De hecho, LA NACION entrevistó al productor Verástegui en agosto de 2019 en Buenos Aires. Respecto de lo “fantasiosa”, la trata de niños para explotación sexual es un drama y un delito creciente, peor aún de lo que muestra el filme.

Twitter sale al ruedo

La piden en más de 50 países. Pero siempre habrá alguien que no pudo llegar. Ante eso, Elon Musk ofreció el 13 de junio pasado la plataforma de Twitter (ahora X) para que todo el mundo pueda verla: “I recommend putting it on this platform for free for a brief period or just asking people to subscribe to support (we would not keep any funds)”. La idea fue muy bien recibida.

Jim Caviezel interpreta a Tim Ballard, en ese momento agente del FBI y de Homeland Security en los Estados Unidos, que luego creó una organización que ha rescatado ya a 10.000 niños en todo el mundo

Y salieron a invitar a sus seguidores para que la vean Alejandro Sanz, Mel Gibson, Tony Robbins, Jewel y Luis Fonsi, entre otros. Ya fue vista por más de 12 millones de personas. El público le otorgó una calificación perfecta de A+ en CinemaScore y una puntuación de la audiencia de 100% en la calificadora Rotten Tomatoes.

Sin embargo, la razón principal de tanto ruido no son los famosos ni las polémicas. La razón es la realidad misma.

Números que hielan

Se estima que existen actualmente 50 millones de víctimas de trata en el mundo, según un informe conjunto de OIM, OIT y Walk Free de septiembre de 2022: casi una de cada 150 personas en el mundo. De ellos, el 30% son niños y niñas, tal como surge del Informe Global 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). Es decir que hay 15 millones de niños y niñas (al menos) esclavizados hoy, a esta hora, mientras usted lee esta nota. Varios millones están en América Latina, sometidos a trata sexual, laboral, matrimonio servil, sicariato obligado, mulas de droga y más. Un menor víctima de trata sexual es violado unas 10 veces diarias. Además, los traficantes de órganos prefieren a niños y adolescentes, porque el estado del cuerpo es mucho mejor y más rentable.

Y hay quienes hacen turismo sexual pedófilo. La OIM estima que existen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales anuales. El 20% de los viajeros reconoce que viaja para buscar sexo; el 3% busca sexo con niños. Eso se traduce en más de 4 millones de personas buscando sexo pedófilo, abuso sexual de menores y la consecuente venta de niños por catálogo.

Durante 2022 y 2023, Sound of Freedom con Verástegui al frente de un equipo de trabajo –del cual participó esta periodista– recorrió además 15 estados mexicanos en la llamada Gira contra la Trata, firmando convenios con gobernadores, alcaldes, congresos legislativos, Poder Judicial, fiscales federales, organismos de migraciones de turismo y más. El objetivo: rever leyes, establecer penas más duras, revisar habilitaciones de comercios donde pudiera concretarse la trata, generar protocolos de protección de niños en áreas de turismo, brindar capacitaciones y actualizaciones en la materia a docentes, policías, operadores municipales; etc. La película se proyectó en forma privada y la vieron cientos de mexicanos, y se proyectó también en Budapest, Ecuador, Londres, Hollywood, Guatemala; en reuniones nacionales de diputados, de agentes de turismo y más.

El auténtico Tim Ballard con el productor del filme, Eduardo Verástegui

Una de las medidas fue impulsar la creación de unidades de investigación especiales de fiscales y policías, de alta seguridad. Con una de ellas, en una zona de alto turismo en México, se logró rescatar ya a 54 niños y poner ante la Justicia a más de 30 tratantes. El niño más pequeño rescatado tenía 11 meses y estaba siendo vendido en 100.000 dólares a un turista para esclavo sexual.

Todo, menos indiferentes

Es necesario informarse, concientizar, actuar. Hablar. Capacitar a padres y maestros para que sepan cómo ayudar a prevenir la trata de niños. Llamar a la línea nacional antitrata 145 ante cualquier caso sospechoso. Promover protocolos de actuación y protección de menores en zonas turísticas.

Todo, menos ser indiferentes. Porque, como bien expresó Eliezer Wiesel en octubre de 1986, sobreviviente de los campos de concentración nazi y premio Nobel de la Paz: “Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte”.