¿Soy contacto estrecho? Surgen dudas sobre cómo actuar ante la fuerte suba de casos de Covid

¿Soy contacto estrecho? En medio de la fuerte suba de casos de los últimos días, el aumento de pacientes asintomáticos y el crecimiento exponencial de personas que hacen fila en los centros de testeos, las dudas sobre cuándo una persona es considerada contacto estrecho y debe hisoparse comenzaron a retumbar en las conversaciones de la gente. En la oficina, en el club y entre los grupos de amigos.

“Estamos todos vacunados”. “Estuvimos apenas unos minutos sin el barbijo puesto”. “El lugar estaba ventilado y casi no rompimos la distancia”. A pocas horas de los festejos navideños y las reuniones familiares, los argumentos de este tipo –y también las excusas– se escuchan con frecuencia entre quienes no están seguros si califican para la categoría de contacto estrecho y, en consecuencia, deberían aislarse.

Sin embargo, y a pesar de que puede haber algunas diferencias entre los síntomas asociados a las diversas variantes de Covid-19, los infectólogos consultados por LA NACION confirman que la definición de contacto estrecho no cambió desde que comenzó la pandemia y que toda persona que encuadre dentro de esa descripción, aun cuando no presente síntomas, deberá aislarse e hisoparse al séptimo día del contacto con el caso confirmado.

“Buscamos reducir las posibilidades de contagio. Entonces, si yo estuve con alguien ayer y mañana me dice que dio positivo, tengo que pensar si soy contacto estrecho o no. Esa definición no cambió nunca”, dice Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), aunque reconoce que mucha gente hoy pretende “acomodar” los hechos para no tener que recluirse.

“Si estuve más de 15 minutos con la persona infectada, a menos de 1,5 metros de distancia y sin barbijo, se considera contacto estrecho, lo que quiere decir que me tengo que aislar por diez días. También se puede hacer un test al séptimo día, y si el resultado es negativo retomar la rutina normalmente”, recuerda la infectóloga.

Por eso, señala Obieta, es tan importante no abandonar los cuidados y las acciones preventivas. Esta mañana, después de pedir evitar el relajamiento con las medidas de prevención, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que en la ciudad se reforzará la estrategia de testeos, con nuevos centros disponibles para los asintomáticos y con cuatro unidades de pruebas de Covid-19 móviles, que volverán a estar operativas.

Ante la mayor transmisibilidad que reportaron las nuevas variantes como delta y ómicron, el infectólogo y pediatra del Hospital Gutiérrez Eduardo López sugiere que se debería ser más estricto. “Aunque hayan usado barbijo, si estuvieron más de 15 minutos y rompieron el distanciamiento, lo tomo como un contacto estrecho. Y, como tal, esa persona debe aislarse. También recomiendo una prueba diagnóstica a los siete días, porque el margen de error no es más del 5%. Si la persona presenta síntomas, no hace falta el hisopado y se toma como caso positivo por link epidemiológico”, explica López.

Filas en centros de testeo

Las filas para hisoparse en los centros Detectar en los barrios porteños volvieron a llenarse de gente; las unidades febriles de urgencia (UFU) de los hospitales, también. En algunos casos, como se vio esta mañana en distintos puestos de testeo, las filas eran de hasta cinco o seis cuadras, con varias horas de espera.

Guillermo Núñez hacía la fila este mediodía en la posta Detectar del Parque Sarmiento, en Andonaegui 3851, después de haberse marchado del Detectar que funciona en el barrio de Belgrano, en Arcos y Olazábal, porque le dijeron que debido a la cantidad de gente no lo iban a poder atender. “Unos minutos antes de las 14.30, que es el horario de cierre, nos hicieron pasar, pero quedó muchísima gente afuera y estaban todos muy enojados. Después de haber esperado toda la mañana, o pasar el mediodía bajo el sol, se tuvieron que ir sin poder testearse”, contó este vecino de Villa Urquiza, que acompañó a su hija a realizarse un test de PCR por haber sido contacto estrecho de su entrenador de vóley.

“De todas formas, la gente hace lo que le parece. En nuestro caso nos aislamos, pero de todo el grupo que estuvo con esta persona y debería haber hecho lo mismo, la mitad se aisló y la otra mitad siguió como si nada, con su vida normal”, cuenta Núñez, visiblemente fastidioso.

Sobre este punto, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag, coincide con sus colegas y refuerza que los protocolos para los contactos estrechos no se modificaron. “Desde la circulación de las variantes delta y ómicron, responsables de esta aceleración de los casos, los requerimientos de testeos y las altas epidemiológicas son los mismos. Si alguien estuvo más de 15 minutos, sin distancia social y sin barbijo, es contacto estrecho y no hay demasiada vuelta que darle al asunto –sostiene el médico–. Deberíamos ser más rigurosos que nunca en este sentido, sobre todo en esta época del año y para que los contagios no sigan aumentando”.