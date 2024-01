escuchar

Tras un aumento del 45% en enero, el Gobierno propuso el viernes pasado nuevas tarifas para el transporte público en febrero. La medida, presentada en el Boletín Oficial a través de la resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación, irá hoy a una instancia de participación ciudadana para ser aprobada.

Además de las fuertes subas –el boleto mínimo de colectivo sería de $270 y $130 el de tren–, el Ejecutivo informó que los usuarios que no cuenten con su tarjeta SUBE nominalizada, es decir, registrada a su nombre, deberán pagar una tarifa de $430 y $420. Por tal decisión, miles de pasajeros recurrieron al sitio web de SUBE para gestionar el trámite, cuya fecha límite es el 1° de abril. Sin embargo, desde el viernes últimos cientos de quejas invadieron las redes sociales por constantes fallas en el sistema.

Al respecto, LA NACION consultó a la Secretaría de Transporte, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

“No puedo registrar la SUBE. Ingreso a la página oficial y, al querer registrarla, me dice que hay un problema con el número de la tarjeta. Consulto la titularidad de la tarjeta y dice que no está registrada, aunque cuando la saqué hace mil años tuve que llenar papeles en el Subte”, escribió @CeciDiplocidae en X.

Una situación similar vivió Mariana Castro, docente, de 56 años y vecina de Villa Urquiza. “El sábado intenté todo el día con la página y fue imposible. Después de completar los datos del paso uno, me saltaba que había un error y me anunciaba que intentara más tarde”, contó en diálogo con este medio.

Desde el viernes, cientos de usuarios reportan inconvenientes para nominalizar sus tarjetas wy1fz68q6f6moq7v46yx

De manera alternativa, Castro intentó gestionar el trámite a través de la aplicación de SUBE. Según su relato, luego de cargar los 16 dígitos de su tarjeta, el sistema marcaba que no era “posible asociarla”.

Otros cuatro integrantes de su familia trataron de registrarse utilizando la misma modalidad. Sin embargo, tampoco tuvieron buenos resultados. El sistema también indicaba problemas con el número de la tarjeta, o con la generación de la clave en el momento de registrarse, o simplemente sugería volver a intentar más tarde.

“Nos preocupa mucho porque todos usamos el transporte público para viajar y no sabemos cuánto vamos a tener que pagar si no podemos regularizar este registro”, expresó Castro, indignada.

"Estoy pensando en acercarme a alguna de las terminales de SUBE y ver si se puede hacer personalmente”, dijo una usuaria wy1fz68q6f6moq7v46yx

Esta mañana, Castro se acercó al centro de atención de SUBE en Retiro para intentar registrar su tarjeta de manera presencial. Al llegar, los encargados del lugar le confirmaron que el trámite se debe realizar “personalmente”. Sin embargo, tuvo que lidiar con una fila de media cuadra y varias caídas del sistema.

“Mis hijos van a venir más tarde, pero me voy a tirar el lance para que registren sus tarjetas también”, detalló a LA NACION, aún esperando que la atiendan.

Juan Manuel Costa, vecino de Almagro, de 41 años, también se vio afectado estos últimos días por los constantes desperfectos de la página. Hace unas pocas semanas tuvo que comprar una tarjeta SUBE nueva, porque le habían robado la que usaba habitualmente y que tenía registrada.

Tras enterarse de la nueva medida, acudió al sitio oficial de SUBE y, al momento de iniciar sesión, el sistema arrojó un cartel que informaba que su usuario “no existe”. Intentó crear uno nuevo. Sin embargo, la página volvió a indicarle que había un error con el aviso de que el DNI “ya pertenece a otra cuenta”. “Vengo intentando todo el fin de semana y ya no sé qué hacer”, sostuvo Costa a LA NACION.

La fecha límite para registrar la tarjeta SUBE es el 1 de abril wy1fz68q6f6moq7v46yx

Colapso del sistema y trabas

Debido a las trabas y tiempo que implica el trámite, varios usuarios manifestaron su preocupación con respecto a cómo esto puede repercutir en los adultos mayores que no manejan la tecnología con naturalidad. “Estoy tratando de registrar la SUBE a mi abuela y es imposible. La cantidad de pasos, claves y cosas que hay que hacer. No ven que es una señora mayor, dios mío”, comentó @sulreve en X.

Bajo esta línea, @giselamariel103 posteó: “Tienen que poner en todas las estaciones de trenes una mesa con alguien que registre la SUBE para que no se colapse, para quienes tienen una tarjeta extraviada y no recuerdan el número y no pueden registrar la nueva ( yo lo intenté y no pude) y para los que no tienen internet”.

Esas fallas del sistema también afectan a aquellos usuarios que tienen registrada la tarjeta a su nombre, es decir, que ya están exentos de pagar una tarifa mayor. El hecho de no poder ingresar con sus usuarios al sistema los imposibilita, por ejemplo, a consultar qué saldo tienen disponible o realizar una nueva carga de dinero. De esta manera, se trata de una caída generalizada de SUBE, tanto en el sitio oficial como en la aplicación.

Nuevas tarifas

Con la tarjeta SUBE registrada, los aumentos que propone el Gobierno en materia de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son del 270% para febrero. Así, los nuevos valores serán: boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) $270; tramo de 3 a 6 km $300,78; tramo de 6 a 12 kilómetros $323,95; viajes de 12 a 27 km $347,15 y más de 27 km: $370,18.

Tarifas de transporte a partir de febrero / Fuente: Ministerio de Infraestructura

En lo que respecta a trenes, las tarifas subirán un 170%. Específicamente, la sección 1 (0 a 12 km) valdrá $130, la sección 2 (12 a 24 km) $169 y $208 la sección 3 (más de 24 km).

Por último, la tarifa social para beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, entre otros planes, continuará brindando un 55% de descuento en las tarifas.