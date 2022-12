Por Domitila Dellacha 26 de diciembre de 2022

Después de casi tres años de pandemia, en un contexto de mucha expectativa, Punta del Este se prepara para la llegada de la temporada alta de verano. Es uno de los destinos preferidos por los argentinos ya no solo para vacacionar, sino incluso para vivir, y ya está listo para la llegada de miles de personas en lo que muchos expertos de la industria turística diagnostican como un verano más que prometedor. La ciudad balnearia desplegará así una agenda intensa con actividades que pueden ajustarse a todo tipo de viajero. Música para bailar en noches inolvidables o atardeceres en familia, los turistas eligen su propia aventura. Surgen, no obstante, muchas dudas. ¿Se exige certificado de vacunación para el Covid? ¿Qué beneficios impositivos se ofrecen? A continuación, una guía con preguntas y respuestas claves que todo viajero necesita conocer antes de salir de vacaciones.

1 ¿Qué documentación necesito para viajar a Uruguay? En el marco de la flexibilización de restricciones que se habían implementado por la pandemia del coronavirus, la lista de requisitos para ingresar a Uruguay es menor, pero no inexistente. De acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 195/020 y sus posteriores modificaciones, el gobierno de Luis Lacalle Pou adoptó una serie de medidas sanitarias que deben cumplir todas las personas (nacionales o extranjeras) que ingresen al país por cualquier medio (terrestre, aéreo o marítimo). Así, los ciudadanos extranjeros vacunados deberán presentar un certificado de vacunación (dos única o dos dosis contra el SARS-CoV-2, según corresponda al tipo de vacuna suministrada) y deberán disponer de una cobertura de salud o seguro médico en Uruguay. No necesitan realizar test de Covid-19.



Por su parte, los ciudadanos uruguayos y extranjeros que ya cursaron la enfermedad dentro de los últimos 90 días previos al embarque podrán acreditar la enfermedad para el resultado positivo de test por técnica de biología molecular PCR-RT o test de detección de antígenos realizado hasta 10 días previos al embarque o arribo al país

2 ¿Puedo ingresar al Uruguay si no estoy vacunado contra el Covid-19? Quien no cumpla con un esquema de vacunación y no pueda comprobar haber tenido Covid-19 en los tres meses previos al viaje deberá acreditar un resultado negativo de test de detección de virus SARS-CoV-2 (por técnica de biología molecular PCR-RT o test de antígenos), realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje, en un laboratorio habilitado en el país de origen o tránsito.



Además, el viajero extranjero debe disponer de cobertura de salud/seguro médico en Uruguay.

3 Los peajes en Uruguay ya no se pagan en efectivo: ¿qué pasa con los turistas extranjeros? El sistema de Telepeaje en Uruguay requiere que todos los vehículos tengan pegado el TAG sobre el parabrisas delantero, a unos 10 centímetros del borde superior. Se trata de una figurita que se escanea cuando un auto o moto pasa por el peaje, de la misma forma que sucede en la Argentina. Sin embargo, debido al incordio que resultó para muchos el sistema, el gobierno resolvió implementar un Pase Turista.



“Mediante el Pase Turista usted podrá transitar por los peajes a través de la lectura de su matrícula hasta llegar a su destino sin preocupaciones”, aseguran a través de los canales oficiales. “Para la correcta identificación de su vehículo es necesario que la matrícula se encuentre en buenas condiciones”, remarcan.

4 ¿Cómo obtener el Pase Turista? De acuerdo a información oficial, los extranjeros que busquen transitar por los peajes de Uruguay con este método deberán registrar el vehículo en telepeaje.com.uy/paseturista o en la app de Telepeaje UY, donde se podrá ingresar los datos.



Así, cuando una persona llegue a su destino dispondrá de tiempo para efectuar el pago de los peajes transitados —y también los de regreso— indicando su documento de identidad en ABITAB - REDPAGOS (para efectuar pagos en efectivo): en las Oficinas de los Peajes (para efectuar pagos con tarjeta de crédito y/o débito) o de forma online, en telepeaje.com.uy/recargar.



Después de haber completado el registro, se recibirá a través de un e-mail un usuario y clave con los que se podrá ingresar a la cuenta de Telepeaje. Allí se podrá consultar cuántos peajes son los que el usuario adeuda.

5 Si viajo en auto a Uruguay, ¿dónde hay descuentos en recarga de combustible? Desde el último mes de mayo, en Uruguay se aplica un 30% de descuento sobre el precio del combustible en estaciones de servicios ubicadas en un radio de 20 kilómetros de los puestos de paso de frontera con la Argentina. Así, los turistas que conduzcan para llegar a territorio uruguayo y que paguen con tarjeta de débito o crédito en Fray Bentos y Puerto Unzué, Paysandú y Colón, y Salto y Concordia, accederán al beneficio cuando recarguen el tanque.



Por su parte, para los pasos de frontera con Brasil —Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión—, el descuento será del 24% en los combustibles con las mismas tarjetas.

6 ¿Cuáles son los descuentos gastronómicos para turistas extranjeros? Los viajeros argentinos deben contemplar que por disposición del gobierno uruguayo se accede a un descuento del IVA en el rubro gastronómico. “La aplicación de todos estos beneficios fiscales corresponden a servicios prestados a consumidores finales, siempre que sean abonados mediante dinero electrónico, tarjetas de débito y/ o crédito”, advierten autoridades, por lo que el descuento —que escala hasta un 22% del ticket— no sirve para pago en efectivo.



La iniciativa rige para lugares que prestan servicios gastronómicos prestados (restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares) también es válida en hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que esas prestaciones no integren el concepto de hospedaje, sino que sean servicios adicionales a los que recurren los turistas.



La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta el descuento que figure en el ticket emitido por el POS. Así, el proveedor descuenta de forma automática e instantánea el monto del IVA.

7 Llevo efectivo, ¿pesos argentinos o dólares? Dólares. Sin dudas, dólares. En Uruguay, el peso argentino no vale nada —literalmente— en las casas de cambio.Si un viajero llevara la moneda de curso legal en la Argentina al Uruguay deberá tener en cuenta que tendrá que desembolsar una enorme cantidad de dinero para obtener pesos uruguayos (la mayoría de las casas de cambio muestran pizarras de cotizaciones con varios 0, incluso después de la coma).

8 ¿Efectivo, débito o crédito? En el exterior, el uso de efectivo tiene un claro beneficio: no se paga impuesto PAIS (35%), ni el 45% de adelanto sobre ganancias, ni el 25% de adelanto de Bienes Personales. El pago se hace en el momento, por lo que no hay que tener en cuenta nuevas resoluciones ni fechas de cierre de tarjeta. No obstante, se corre el riesgo de utilizar una moneda que potencialmente en un futuro será más cara de volver a conseguir en la Argentina.



En el pago con tarjeta de débito y crédito, la ventaja más clara es que aplican los beneficios impositivos que se contemplan en Uruguay al momento de realizar un pago. Además, en otro bonus para el pago en débito, la cotización se obtiene de forma inmediata.



Si se opta por el pago con tarjeta de crédito, el viajero también accederá a los beneficios impositivos, pero la cotización por lo consumido en moneda extranjera no se conocerá hasta el momento del cierre de la tarjeta. Es, además, la opción más atada a cambios.

9 ¿Qué otros beneficios hay para turistas extranjeros? Al igual que en otras temporadas, el gobierno uruguayo lanzó una batería de medidas para incentivar el turismo extranjero. Además de la eximición del IVA en el sector gastronómico, los turistas también pueden, tras presentar el DNI, acceder al IVA cero en hoteles y alojamientos. El consumo se factura directamente sin IVA.



Además, quienes organicen fiestas o eventos no pagarán IVA para servicios de catering y otros servicios.



El descuento impositivo es accesible también para quienes alquilen vehículos sin chofer. “La devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos aplica a arrendatarios que sean personas físicas no residentes, siempre que el arrendamiento se realice en inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior”, precisa el gobierno.

