Tercera ola de covid: cuánto tardan en aparecer los primeros síntomas de la variante ómicron

La variante ómicron generó en la Argentina la tercera ola y en las últimas 24 horas, según el último parte oficial del ministerio de Salud de la Nación, se registraron 131.082 casos positivos y 75 muertes. La mayoría de los contagiados contrajeron la cepa descubierta en Sudáfrica de la cuál infectólogos coinciden en que sus primeros síntomas aparecen entre el segundo y tercer día de haber tenido un contacto estrecho con un caso positivo y haber contraído el virus.

“Con ómicron, y con delta también, entre dos y tres días después del contacto con el caso positivo uno empieza a presentar síntomas”, explicó a LA NACION el médico infectólogo Javier Farina quien, además, trazó un paralelismo en el período de incubación de la enfermedad con las “variantes originales” que son aquellas que generaron la pandemia en el mundo: “Luego del contacto con el caso positivo, se tardaba entre cinco y ocho días en tener síntomas”.

“Si estuviste con una persona con Covid el sábado, el lunes o martes siguiente se empieza con síntomas”

Mercedes Monserrat, infectóloga del centro Stamboulian y el Sanatorio Trinidad de San Isidro, coincidió con Farina: “La variante Ómicron tiene un tiempo de incubación más corto que la variante Delta y las anteriores. Es de entre dos y tres días”. Y ejemplificó: “Si estuviste con una persona con Covid el sábado, el lunes o martes siguiente se empieza con síntomas. En otras variantes el tiempo de incubación era de cuatro a cinco días”.

En la misma línea se manifestó el infectólogo pediatra profesor de Vacunología USAL, Eduardo López: “Está en alrededor de tres días, a diferencia de las cepas tradicionales que es entre cinco y seis días”. A su vez, aclaró que “el período de duración de la enfermedad habitualmente es más corto” y que se propaga “no más allá del día cinco o seis”. “Por eso es tan contagiosa, porque al segundo o tercer día ya se contagia el virus”, concluyó.

Hisopados gratuitos en el estacionamiento de Carrefour, en Mar del Plata Mauro Rizzi - LA NACION

Monserrat aclaró que la incubación del virus es similar en personas vacunadas y no y que la diferencia entre ellas está en cómo transitan la enfermedad: “Varía la manifestación. La gente vacunada puede no tener síntomas o tener síntomas más leves. Una persona no vacunada va a tener síntomas más graves pero en la misma cantidad de días”.

La edad tampoco influye: “No cambia en nada. En las personas con factores de riesgo lo que cambia es la manifestación y las posibilidades de complicarse. Pero los síntomas aparecen, en promedio, a los dos o tres días, más allá de si está vacunado o no”.

Las patologías de la nueva cepa son similares a las de una gripe y resfrío porque predominan fiebre, malestar general, dolor de cabeza y garganta; síntomas gastrointestinales (especialmente en chicos), tos y mucosidad. A diferencia de otras, no es habitual perder gusto y olfato. “Los síntomas de Ómicron son más leves, afecta más al tronco respiratorio superior. No produce cuadros moderados o severos con compromiso pulmonar como producían las primeras variantes. La falta de gusto y olfato puede ser que un 20% de los casos de Ómicron tengan, pero ya no es tan característico”, detalló Monserrat.

“El período de duración de la enfermedad de Ómicron habitualmente es más corto que las otras variantes”

Días atrás, el infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro, referenció que en pacientes no inoculados contra el Covid-19 la sospecha de haberse contagiado ómicron surge con “dos síntomas” mientras que en los sí recibieron al menos una dosis, con uno. “También es altamente probable que una persona vacunada no tenga muchos síntomas e incluso sea asintomático”, añadió. Según Mercedes Monserrat, darse la tercera dosis de una vacuna contra el coronavirus es importante: “Genera un montón de anticuerpos contra la variante Ómicron. Hay que concientizar sobre eso”.

Desde que empezó el 2022, en la Argentina se reportaron 959.803 nuevos casos positivos en los primeros 12 días. Si se referencia desde que inició la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, son 6.664.717 los contagiados de los cuáles 5.700.467 recibieron el alta médica.