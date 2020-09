Tiene 17 años y creó una aplicación para cuidar a los adultos mayores

Christopher Chancé comenzó a programar a los 8 años y ya tiene una empresa llamada DataXype

Un día Christopher Chancé salió a caminar con Luisa, su abuela de 83 años, y ella se descompuso. Por suerte no fue grave, pero debieron llamar a la ambulancia. "Mi abuela vive con nosotros y estamos siempre con ella, pero empecé a pensar qué hubiera pasado si le pasaba a un adulto mayor que viviera solo. Por eso se me ocurrió desarrollar una aplicación móvil, con el objetivo de ayudarlos a que se sientan seguros y para que, al mismo tiempo, sus familias puedan cuidarlos a la distancia", cuenta este adolescente, que acaba de cumplir 17 años. Buscar en la tecnología una solución no es una novedad para este chico que comenzó a programar a los 8 años y ya tiene una empresa llamada DataXype.

La aplicación se llama Cuídalos, y empezó a desarrollarla a principios de este año. "Básicamente este programa permite cuidar a los adultos mayores sin tener que estar llamándolos constantemente, o sin necesidad de ir físicamente a su hogar. Es muy fácil de utilizar: el familiar solo debe bajarla la app en su dispositivo y en el celular de la persona que quiere cuidar. Hay que registrarse y configurarla en pocos y sencillos pasos", resume.

Lo que permite esta aplicación es que el adulto mayor pueda avisar, desde su casa o mientras esté en la calle, en caso de que se sienta mal, tenga una emergencia, se caiga o si salió y se desorienta. "Cada situación tiene una particularidad: por ejemplo, si se pierde puede tomar fotos del lugar donde se encuentra y enviarlas a su familiar. Junto con ese archivo se envía automáticamente la ubicación, la altura, la velocidad y otros datos que permitirán ayudarlo rápidamente. El abuelo sólo tiene que presionar un par de botones y en segundos ya puede enviar toda la información para que lo encuentre la persona que los cuida", describe Chancé.

Ya se puede descargar, sin costo, desde la tienda de Play Store, y próximamente estará disponible para equipos de Apple. "La aplicación reporta gratuitamente, por notificaciones push al celular de la persona que se está protegiendo. Además, permite realizar llamadas o mandar SMS, pero eso sí tiene un costo", explica.

Como cuenta Chancé, Cuídalos es una solución digital e integral que ofrece al usuario una gran cantidad de herramientas para cuidar de sus seres queridos. La solución está dividida en varias aplicaciones, cada una con un propósito distinto:

Cuídalos: esta es la que usa un usuario para proteger a sus seres queridos, remotamente.

Cuídalos para protegidos: esta es la aplicación que utiliza el protegido para reportar sus situaciones y acceder fácilmente a sus datos. "Está diseñada y probada en adultos mayores", aclara el desarrollador.

Cuídalos Admin: esta es opcional; es una aplicación Web mediante la cual se monitorean las situaciones y se puede recargar el saldo de las cuentas de SMS y llamadas. También permite agregar más colaboradores en el cuidado o contactos de emergencia.

Además tiene una función llamada "cartel te ayuda", que es para los adultos que son muy tímidos o que les cuesta comunicarse ante una emergencia. En este caso sólo deben mostrar ese cartel a una persona que esté cerca para que pueda ayudarlos. También podrán encontrar una ficha médica resumida para poder consultarla en todo momento.

"Pero Cuídalos no sólo sirve para poder proteger a adultos mayores, también sirve para monitorear a niños", agrega el desarrollador.

Contexto actual y ayuda remota

"Además, he notado que mi abuela tiene problemas al utilizar algunos programas y aplicaciones, porque no fueron pensadas para los adultos mayores ni probado por ellos. Esta problemática se suma la cuarentena, que complica ir a visitarlos diariamente. Pensaba en que muchas personas, incluso, no recuerdan los números telefónicos y menos aun cuando están en una situación de emergencia. ¿Cómo les podrían, entonces, avisar a sus seres queridos?", se pregunta Chancé.

Este fue el disparador que lo llevó a realizar no sólo una aplicación para adultos mayores si no la primera de varias. Es que Cuídalos forma parte de una iniciativa que comenzó este año llamada Abue.org, cuyo principal objetivo es la inclusión de los adultos mayores en las tecnologías modernas. "Nosotros creemos que las aplicaciones que más se usan hoy como Instagram y Facebook no están pensadas para ellos. Desde Abue.org la idea es cambiar esto, empezar a desarrollar soluciones que respondan a lo que ellos necesitan", adelanta.

Y cuando él se refiere a "nosotros" habla de su equipo, integrado también por su abuela y su madre. "Ellas son quienes me ayudan en todos mis desarrollos tanto para el momento del diseño como cuando lo tengo que probar. De hecho mi abuela cumplió un papel clave en este desarrollo porque fue probando cada función y me iba diciendo si le resultaba fácil o era complicada, y así lo modificaba", dice