Tinelli no fue ayer a la Mesa del Hambre y hoy se mostró con Rodríguez Larreta

“El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió el vacunatorio del club San Lorenzo de Almagro junto a su presidente, Marcelo Tinelli, donde la Ciudad aumentó recientemente el número de puestos de vacunación”. Así comienza la escueta gacetilla que envió la administración porteña este mediodía junto a una foto en la que se ve a los dos protagonistas.

“Allí dialogaron con el personal de salud sobre el funcionamiento de esa posta desde su ampliación, que el miércoles último alcanzó el récord de 3244 dosis aplicadas en una jornada. San Lorenzo, al igual que otros clubes, puso a disposición sus instalaciones para la campaña de vacunación en la Ciudad”.

La reunión no sería sorpresiva si no se hubiese dado a menos de 24 horas de que el presidente Alberto Fernández encabezara el quinto encuentro de la “mesa del hambre”, donde Marcelo Tinelli fue una de las caras visibles en su lanzamiento. Sin embargo, ayer no estuvo presente en el acto donde se anunciaron una serie de medidas sociales para tratar de mejorar la situación de las personas más afectadas por la crisis económica.

El Consejo Federal Argentina contra el Hambre se presentó en sociedad en noviembre de 2019 y acaparó la atención pública ante la convocatoria a figuras públicas como el caso de Tinelli, Narda Lepes, Martín Caparrós y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros.

En la actualidad, según informó anoche tras el quinto encuentro la Casa Rosada, “está integrado por representantes de universidades, sindicatos, empresas, iglesias y organizaciones sociales, y tiene como objetivo buscar respuestas para mejorar la calidad nutricional e impulsar la producción de alimentos, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”.

La primera reunión en noviembre de 2019, organizada por Alberto Fernández en Puerto Madero, contó con la presencia de figuras como Estela de Carlotto y Marcelo Tinelli Prensa Frente de Todos

El segundo faltazo del año

El febrero pasado, también encabezado por Fernández que participó desde Olivos del encuentro, estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz; la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

El Zoom cerrado nucleó ese día a algunas de las personalidades que participaron del evento inaugural del Consejo y que no lo habían hecho en otras instancias. Expusieron el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el presidente de la Copal, Daniel Funes De Rioja. Ambos habían presenciado el primer encuentro. El gran ausente fue el empresario, vicepresidente de la AFA y presentador de televisión, Marcelo Tinelli. En la previa de la reunión se lo había presentado como otro de los oradores, pero finalmente no se conectó a la videoconferencia.

En tanto, en la reunión de ayer expusieron integrantes del Consejo como: Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Carmelo Gallardo, representante de FAO en la Argentina; monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas; Osvaldo Carnival, representante de ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), y Esteban “Gringo” Castro, secretario General de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

Además, se conectaron por videoconferencia Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC); Juan Nicolás Fera, director de Marolio; la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la diputada Carmen Polledo; el diputado Pablo Yedlin; el pastor Bernardo Affranchino, de la iglesia Cristo para Todos; Sonia Alesso, secretaria General de CTERA; Antonio Aracre, director General de Syngenta; Roberto Baradel, secretario General de la CTA provincia de Buenos Aires; Daniel Funes de Rioja, presidente de COPAL; Vanesa Defranceschi, del Grupo Clarín; Gustavo Idígoras, presidenta de la Cámara Industrial Aceitera; José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, y miembros de Coninagro, la ONU, el INTA, la Federación Agraria, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición, CAME, de la Organización Panamericana de la Salud y de ministerios de Desarrollo Social provinciales.

