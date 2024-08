Tormenta de Santa Rosa: qué dice la leyenda

Escuchar

La tormenta de Santa Rosa está cada vez más cerca. Se trata de un fenómeno climático que, según la tradición, trae lluvias fuertes a la Argentina. Esta suele ocurrir a fines de agosto, aunque puede correrse unos 15 días antes o después. En ese sentido, muchos se preguntan de dónde surge esta creencia y cuando llegará este año.

Qué dice la leyenda de la tormenta de Santa Rosa

El nombre de esta tormenta está directamente relacionada con Santa Rosa de Lima, la primera persona que fue canonizada por la Iglesia Católica del continente americano. La mujer vivió en la capital peruana en el siglo XVII y es considerada la patrona de Perú y América, por lo cual cuenta con fieles en distintos puntos del mundo, incluso en nuestro país.

Santa Rosa de Lima, fue una mujer laica que defendió defendió la dignidad de los más pobres

Se le atribuye este fenómeno por dos razones. Por un lado, se debe a que suele coincidir con el día de su celebración, que hace un tiempo era el 30 de agosto. Eventualmente, este se cambió al día 23, pero hoy en día aún se conmemora esta santa a fines del octavo mes del año.

Por el otro, está directamente relacionado con un milagro que se le adjudica: la defensa de Lima cuando en 1615 buques corsarios neerlandeses decidieron atacar la ciudad. Según cuenta la leyenda, ella salvó a su hogar del ataque pirata a través de la oración. Ante al inminente desembarco de estos buques en la capital peruana, reunió a varias mujeres de la sociedad limeña y se encerró a en el convento de Nuestra Señora del Rosario para impedir su llegada.

Finalmente, este ataque no ocurrió. Algunos indican que se debió a que el capitán murió repentinamente y que los piratas se vieron obligados a irse. En tanto, otros aseguran que se desató una fuerte tormenta que impidió el desembarco en la capital del entonces Virreinato del Perú. Desde entonces, se le atribuye este suceso como prueba de la santidad de Santa Rosa de Lima.

Esta última creencia en particular es la que hizo que la tormenta de Santa Rosa gane su fama y esté directamente relacionada con este figura religiosa. Se cree que gran parte del país se ve afectado por fuertes lluvias en esta época del año.

La tormenta de Santa Rosa suele afectar principalmente al centro de la Argentina Silvana Colombo - LA NACION

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó que no es tan así. En 2022, publicó un informe para determinar que tan veraz es este evento. Primero, determinó que no ocurre en todo el país, sino más que nada en la parte central del territorio. Esto se debe a que no es común que se den tormentas fuertes en esta época del año en la Patagonia ni en el Noroeste Argentino (NOA). A su vez, calculó cuántas veces se cumplió esta tradición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y llegó a la conclusión de que hay un 56,41 por ciento de probabilidades que ocurra, lo que le saca peso a esta leyenda.

¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa este 2024?

De acuerdo al pronóstico del SMN, se espera que haya lluvias en el centro y en el norte del país durante este fin de semana, entre el viernes 30 y el sábado 31 de agosto. Estas afectarán a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, además de las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. De todos modos, aún no se lanzó ningún alerta al respecto.

El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires para la última semana de agosto SMN

Por su parte, el meteorólogo Diego Angeli confirmó en una nota en LA NACION, que se esperan precipitaciones este fin de semana, Según detalló, las lluvias que se darán entre el viernes y el sábado se debe al ingreso de un frente de aire frío.

Igualmente, para que sea considerada una “tormenta” tiene que haber actividad eléctrica. Una lluvia sin la presencia de descargas bruscas de electricidad atmosférica acompañadas por un resplandor (relámpago) y un ruido (trueno), no clasifica como tal.

