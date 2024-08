Clima en el AMBA: así estará el pronóstico del tiempo esta semana, que va del 26 al 29 de agosto

Escuchar

Clima del lunes: el invierno pelea hasta el final

Para hoy se espera la mañana más fría de toda la semana, con mínima de 3ºC para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 1ºC en los últimos cordones suburbanos, por suerte con viento leve para que la sensación térmica no sea más baja. Se prevé un día con mucho sol, con un tímido descenso de viento templado que no ayudará a que la recuperación térmica sea inmediata, por lo que el termómetro volverá a repetir otra tarde invernal con máxima de 13ºC y cielo algo nublado. Recién la noche acusará al viento norte en un cierre con 9ºC, mucho menos frío con respecto a las últimas noches.

Clima del martes: tarde a pleno sol y sin frío

Seguirá la lenta apreciación térmica, esta vez con mínima de 7ºC para la ciudad y 5ºC para el conurbano, con viento leve y cielo despejado. Se espera una jornada a puro sol, con el termómetro rebotando a media mañana para repuntar hasta 17ºC vespertinos gracias al viento norte y al cielo limpio, como para pausar al invierno por algunas horas. La noche presentará un giro de veleta hacia el este para que entre aire más fresco y llegue más nubosidad en un cierre con 11ºC, viento leve y cielo parcialmente nublado.

Habrá un progresivo ascenso de temperatura con el correr de los días hasta llegar a mínimas de 11°C y máximas de 17ºC

Clima del miércoles: repunta la mínima

La mañana del miércoles continuará con el repunte térmico en un amanecer con viento leve del noreste, cielo algo nublado y mínima de 9ºC, para diferenciarnos del segmento de bajas temperaturas matinales. Se espera una jornada con un poco más de nubosidad y con un giro de veleta hacia el este después del mediodía lo que le cortaría el envión al termómetro que se recortaría en 16ºC. El viento del este se quedará soplando hasta la noche en un cierre térmicamente muy agradable con 13ºC. Cruzando la medianoche la veleta completará su giro anunciando una nueva entrada de aire frío.

Clima del jueves: ráfagas por la noche

Volverán las ráfagas frías al estuario, aunque la nubosidad baja nos salvará de un brusco descenso de la mínima. Se espera un amanecer con viento leve desde el este, cielo mayormente nublado y mínima de 10ºC. Aquellos a los que le toque moverse todo el día por la vía pública, salgan con mucho abrigo, porque la velocidad del viento se irá incrementando progresivamente hasta soplar de manera moderada a regular por la tarde y fuerte por la noche, con rachas intermitentes desde el río. Se espera mucha más nubosidad, que junto al viento fresco desalentarán al termómetro que solo escalaría hasta 16ºC. La noche cerraría con 13ºC, cielo mayormente nublado y viento fuerte.

Viernes: probabilidad de precipitaciones

El viernes será la jornada a evitar para aquellos que tengan que realizar alguna actividad a la intemperie durante la semana. Se prevé una jornada con cielo cubierto, viento moderado con ráfagas desde el este y sudeste, con mínima de 11ºC favorecida por la nubosidad baja. Se pueden esperar lluvias desde temprano, aunque algunos modelos dejan la mañana a salvo y posicionan los primeros chaparrones por la tarde, en una jornada que se mantendrá ventosa y sin sol, con máxima de 15ºC para devolvernos a un ambiente más invernal. La noche no se encontrará a salvo, de hecho sería el momento más inestable y la franja que podría dejar los mayores acumulados en el pluviómetro.

Pronóstico del tiempo: el borrador del fin de semana

La mañana del sábado quedará solapada por la probabilidad de lluvias que podrían extenderse ya de manera aislada hasta las primeras horas de la noche en una jornada con fuertes ráfagas frías. Por contrapartida, el domingo empieza a configurarse con cielo despejado, poco viento y una tarde templada.

Eso es todo, amigos. Después de nueve jornadas seguidas con circulación de aire frío volvió a girar la veleta para devolvernos algunos días con descenso de aire caliente, lo que nos dejará una semana menos fría. De todas formas el efecto se sentirá recién el martes a la tarde, por lo que habrá que desandar un lunes de pleno invierno. Aquellos que tengan alguna actividad importante al aire libre el viernes a la noche o el sábado por la mañana deberán estar atentos a nuevas actualizaciones por la probabilidad de lluvias tras la entrada de un nuevo frente frío. Los friolentos deberán tener paciencia, si bien nos empezamos a alejar definitivamente del frío extremo, todavía nos seguiremos moviendo dentro del rango de temperaturas invernales por 15 días más.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo