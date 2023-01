Tragedia en Santa Fe. La Justicia no encontró evidencias de que Milagros falleciera por un reto de TikTok

escuchar

ROSARIO.- Los investigadores judiciales aún no pudieron determinar que el supuesto suicidio de Milagros Soto, de 12 años, haya tenido relación con lo se divulgó en las redes sociales y los medios de comunicación que afirmaban que la niña se había ahorcado instigada por un reto de TikTok llamado “blackout challenge”, como señaló ayer Laura Luque, la tía de la menor fallecida.

En los peritajes que se realizaron al teléfono celular de la menor no se hallaron indicios de que Milagros habría recibido un link por Whatsapp para que se sumara a través de una filmación grupal a hacer el reto de aguantar la respiración hasta desmayarse, que se denomina “blackout challenge”.

Los familiares de la menor mantuvieron este martes una nueva entrevista con el fiscal de la causa Leandro Lucente y un equipo interdisciplinario de psicólogas de la Fiscalía Regional de Rosario. Los padres y la tía de la menor “aportaron datos de su presunción respecto a la motivación del hecho”, señalaron las fuentes judiciales consultadas, que agregaron que los parientes de Milagros “no aportaron datos concretos”.

Hasta ahora los investigadores no hallaron “indicios en las pericias que se realizaron que fueran correlativos a esa línea de investigación”. Es decir, en el celular de Milagros no se encontraron evidencias hasta ahora de que su muerte se haya debido a un reto por las redes sociales, como afirmó hasta ayer la tía de la menor.

Fuentes de la investigación apuntaron que la niña filmó su muerte. Ese episodio trágico sí está registrado con la cámara del celular. La causa está siendo investigada como un suicidio. La Justicia ordenó una nueva pericia del celular de la menor que falleció el viernes. Se analizará, según fuentes judiciales, el historial y la actividad que Milagros mantenía en las redes sociales. Los investigadores judiciales señalaron que ante el estado de desesperación los familiares podrían haber vinculado la muerte de la niña de 12 años con el reto que se realiza por la red social TikTok.

El desafío "blackout challenge" de TikTok es una de las hipótesis que se investigan por la muerte de la menor que residía en Capitán Bermúdez

La hipótesis de que el fallecimiento de Milagros Sosa podría haberse provocado por participar del desafío “blackout challenge”, que los participantes aguantan la respiración hasta desmayarse, surgió del entorno familiar. La Fiscalía de San Lorenzo, que tiene jurisdicción en la localidad de Capitán Bermúdez, donde vivía la niña con su familia, investigó esa hipótesis para determinar quiénes habían participado del reto y determinar si había un mayor de edad.

Pero esa hipótesis se desvaneció por ahora a causa de que las pericias no encontraron evidencias de que la niña haya participado en ese reto. Desde la Fiscalía aseguraron que el informe preliminar de la autopsia indicó que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por ahorcamiento. Los análisis preliminares descartaron signos de abuso o de intervención de terceros en el deceso de la niña.

Como publicó LA NACION, Laura Luque, tía de Milagros, realizó posteo en Facebook el mismo viernes, después del fallecimiento de su sobrina, en el que contó: “[Milagros] perdió la vida haciendo un reto de TikTok. Por favor, pido que compartan. Mi familia y yo no tenemos consuelo”. Esa información aún no logró confirmar la justicia.

La menor fue encontrada sin vida en su habitación de una vivienda del barrio Celulosa. Tras su muerte trabajaron en el lugar personal policial de Capitán Bermúdez, una ambulancia y miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La investigación de lo ocurrido quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), por medio del fiscal Juan Carlos Ledesma, quien luego de entrar de licencia pasó el caso a su colega Leandro Lucente.

Luque habló con los medios de prensa de Rosario este lunes. En diálogo con Radio Dos, la joven señaló: “Por lo que sabemos, le mandaron un enlace los compañeros de la escuela. Ella lo abrió y entró en una videollamada grupal”. De acuerdo con el testimonio de su tía, que fue consultada este martes por LA NACION pero no respondió los mensajes, la adolescente en esa videollamada con los compañeros de colegio “se mostró arrancando (el reto viral) desde un principio hasta que perdió la vida”.

“Era muy inteligente y muy feliz. Estamos en una sociedad que yo no puedo entender, no entiendo cómo hay chicos que te dicen que si no hacés un desafío, sos una cagona. Yo no voy a parar hasta saber qué pasó con Milagros. Ella no hubiese sido capaz de quitarse la vida”, continuó luego. Laura también comentó que Milagros era usuaria de Instagram, donde “hacía videos de baile”. Hasta ahora la versión que dio la familia sobre la motivación de la muerte de Milagros no se pudo comprobar.