Escuchar

El empleado bancario Rodrigo Iglesias y su mujer no durmieron en toda la noche. “Recién pudimos pegar un ojo a las cinco de la mañana, pero a las siete ya teníamos el noticiero prendido. Estamos muy angustiados”, cuenta el hombre de 36 años, que es padre de dos chicos.

El martes fue un día complejo para toda la ciudad bonaerense de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. Iglesias se despertó por la mañana y vio que la cuadra donde está ubicada su casa, Haití al 4100, estaba inundada, como cada vez que se desata un temporal. También se enfrentó a un video que circuló en el grupo de WhatsApp de los vecinos que lo desconcertó: era una filmación que mostraba un cadáver que floraba en la intersección de Coronel Luna y La Habana, a tan solo dos cuadras de su hogar.

Rodrigo Iglesias, empleado bancario y expolicía, junto al poste que generó la descarga eléctrica, ubicado en la puerta de su casa Fabian Marelli

“No lo podía creer. No lo conocíamos, pero nos quedamos con un mal trago todo el día. En ese momento ni nos imaginábamos que la situación podía ponerse peor”, detalla hoy, desde la puerta de su casa, con su hija de un año abrazada a una de sus piernas. “A la tarde, mientras estaba trabajando con la computadora, empecé a escuchar las risas de unos chicos jugando en la calle y pensé: ‘No puede ser que jueguen afuera un día como hoy’. De repente, empezaron a gritar y a pedir ayuda. Bajé corriendo y el chico ya estaba inconsciente”, recuerda.

Iglesias, que fue policía y tiene formación en RCP, logró darle los primeros auxilios al chico hasta que llegó la ambulancia. Lo hizo con la ayuda de una de sus vecinas, Romina Luna, de 42 años, que también conoce la técnica. La ambulancia, detallan vecinos que estuvieron presentes, tardó en lograr entrar a la calle inundada y, cuando lo hizo, generó una ola que provocó que el niño volviera a quedar bajo el agua unos instantes. Según se pudo saber, el chico había recibido una descarga eléctrica al tocar un poste de luz cuya base se encontraba bajo el agua. Fuentes de la Municipalidad indicaron que está en recuperación en el Hospital Evita de Lanús. Las primeras informaciones indicaban que permanecía en estado crítico y con pronóstico reservado.

Lazo junto a su hija Nayla, cruzando una calle inundada en el barrio Radio Estación Fabian Marelli

Desde que trascendió el hecho –la segunda tragedia ocurrida en menos de 24 horas en un perímetro de dos cuadras–, el agua comenzó a bajar en Valentín Alsina. Pero el temor no cesa: todavía hay otros postes de hierro bajo el agua en las cuadras contiguas, los que, a diferencia del que produjo la descarga eléctrica, aún no han sido desactivados por el municipio, según advirtieron los vecinos en diálogo con LA NACIÓN.

“Nos da terror. La lluvia pasada salía humo del poste. Al ser de hierro, nos da miedo porque si alguno de los chicos lo toca, se puede quedar pegado”, dice Graciela Lazo, de 47 años, madre de cuatro niños, que vive a tan solo tres cuadras del lugar donde ocurrió el incidente, en el asentamiento Radio Estación, en la costa del Riachuelo. Frente a su casa se encuentra el poste al que hace referencia, que se vuelve el principal foco de preocupación de todos los vecinos de la cuadra cada vez que la calle se inunda.

“Agarra corriente, no hay que tocar”, repite cantando Nayla, su hija de 10 años, mientras juega en el patio delantero de su casa. Tanto ella como sus amigos, dice, saben que no deben acercarse a ese poste, ubicado en la vereda de enfrente.

El poste de luz que genera terror entre los vecinos de Radio Estación Fabian Marelli

“Varias veces fuimos a avisar a la municipalidad en los últimos años. Pedíamos que, al menos, lo desactivaran, pero nunca lo hicieron”, sigue Lazo, que hoy, al igual que ayer, cuida de sus cuatro hijos ya que la Escuela Primaria Nº13 Hipólito Yrigoyen, donde estudian, se encuentra cerrada por la inundación. En las fotos que muestra desde su celular, enviadas por la misma directora, se pueden ver los pasillos internos del establecimiento y las aulas cubiertas por una capa de agua.

Voceros de la Municipalidad, frente a los pedidos de los vecinos, informaron: “Realizamos reclamos a Edesur para que verifiquen los servicios”.

A tan solo una cuadra de la casa de Lazo vive el chico que recibió la descarga eléctrica, a quien la mayoría de los vecinos no conoce porque era nuevo en el barrio. Junto a su hermano y su madre, ocupan una habitación que alquilan en el asentamiento. Él tampoco tuvo clases ayer debido a la inundación y, por eso iba a jugar al fútbol a una cancha de la zona cuando ocurrió el incidente. “Él, su hermano y dos amigos secaron con un escurridor la cancha y fueron a buscar una pelota a la casa de un amigo. Volviendo, fuera del asentamiento, la pelota cayó al agua. Él fue a buscarla, se resbaló y se agarró del poste”, cuenta la mujer que les alquila la habitación, quien prefirió resguardar su identidad. Señala que la madre y el hermano del chico no estaban en condiciones de poder dar declaraciones.

La vecina Romina Luna le practicó RCP al niño junto a Iglesias, y hoy continúa en shock Fabian Marelli

“Nunca pensamos que algo así podía pasar acá”, suma Iglesias desde la puerta de su casa, a pocos pasos del poste que produjo la descarga, el cual ya no se encuentra bajo agua y ahora tiene una cinta de peligro colocada a su alrededor. “Le podría haber pasado a cualquiera de mis hijas. A mí también: tengo el tacho de basura justo al lado. Yo nací en esta cuadra, en otra casa. Esta calle siempre se inundó. Mil veces, en las ultimas décadas, hicimos reclamos a la Municipalidad. Ninguna gestión hizo nada”, indica.

Luna continúa en shock. “Fue todo muy fuerte. Ayer encontraron un cuerpo flotando acá al lado, y a la tarde me dijeron que había un chico electrocutado. Yo pensaba: ´¿Es broma? No puede ser’. Estuvimos 15 minutos haciéndole RCP. Y ahora estamos todo el tiempo al tanto de cómo sigue, a través de un grupo de vecinos que tenemos. Está grave”, cuenta la mujer, que hace unos años aprendió a hacer RCP por recomendación de un médico en el hospital, luego de que su hija naciera prematura.

Los vecinos no tienen información sobre el hombre que ayer por la mañana fue encontrado muerto en la calle inundada. Según pudo saber LA NACIÓN, la víctima aún no ha sido identificada. Sin embargo, las personas del barrio creen que se trataba de un hombre en situación de calle y que no vivía en la zona, sino que se encontraba de paso. La causa de muerte todavía no ha sido confirmada.